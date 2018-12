사회울산양산 ‘관광도시 울산 중구’ 홍보 공모전 마무리 ‘I am 그라운드 중구소개’주제

온라인 공모전 대상 이상현씨

오프라인 금상 대구 김한별씨

수상작품 내년에 상품화 예정 승인 2018.12.18 21:45:27 ▲ 울산 중구는 최근 울산 중구를 전국에 알리기 위해 실시한 블로그 공모전과 울산큰애기의 경쟁력을 높이고자 진행했던 디자인 공모전의 최종 작품을 선정했다. 사진은 블로그 공모전에서 최우수상을 받은 홍승지씨의 작품. 울산 중구가 ‘2019 올해의 관광도시, 울산 중구’ 홍보를 위해 추진한 온·오프라인의 공모전을 모두 마무리했다.



중구는 최근 울산 중구를 전국에 알리기 위해 실시한 블로그 공모전과 울산큰애기의 경쟁력을 높이고자 진행했던 디자인 공모전의 최종 작품을 선정했다고 18일 밝혔다.



‘I am 그라운드 중구소개하기!’란 제목으로 추진한 블로그 공모전은 지난 6월부터 10월 말까지 중구의 이야기와 축제, 명소, 문화탐방과 맛집 등을 현장감 있게 포스팅한 이후 이를 중구청에 접수하는 형태로 진행됐다.



접수된 전체 80편의 블로그 포스팅를 활용가치와 참여도, 적합성과 창의성, 흥미성 등 5가지의 심사기준에 따라 온라인 전문가의 심사를 진행해 25편을 최종 선정했다.



대상은 ‘울산큰애기와 떠나는 중구여행’으로 심사위원으로부터 울산큰애기를 따라 걷는 스토리텔링을 선보여 울산 중구를 가장 잘 표현했다는 찬사를 받은 이상현씨가 선정돼 100만원 상금의 주인공이 됐다.



이어 최우수상에는 울산 중구를 하루 동안 여행할 수 있는 코스를 설명한 김건호씨와 울산큰애기를 관광지 특색에 맞춘 코스튬을 통해 소개한 홍승지씨가 선정돼 각각 상금 50만원을 수상했다.



오프라인에서는 지난 8월부터 9월 말까지 울산큰애기 캐릭터의 이미지를 활용한 시각, 제품 디자인 부문에 대한 공모전이 진행됐다.



중구는 창의성과 활용성, 심미성과 상징성 등 4개 분야에 대한 심사를 통해 일반부 5명, 학생부 3명을 최종 선정했다.



일반부 금상은 대구의 김한별씨가 제안한 ‘울산큰애기 캐릭터를 활용한 여행세트’가, 은상은 울산의 공영민씨의 울산큰애기 핸드선풍기가 각각 차지했다.



중구는 수상작품의 샘플을 제작해 상품화에 따른 검토를 거친 후 시제품으로 생산해 2019년에 선보일 예정이다.



중구 관계자는 “이번 온·오프라인 공모를 통해서도 울산 중구와 울산큰애기를 전국적으로 알릴 수 있었다”며 “앞으로 블로그를 활용해 울산 중구의 여러 관광지를 소개하고, 다양한 울산큰애기 캐릭터 상품을 선보여 ‘2019 올해의 관광도시, 울산 중구’를 더욱 알릴 것이다”고 말했다.



