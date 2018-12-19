À§´Ï¹Ì Â÷Æ® ¿©ÀÚ ºÎ¹®, ºí·¢ÇÎÅ©, Æ®¿ÍÀÌ½º, ·¹µåº§ºª, ¾ÆÀÌÀ¯ ³ë¹Ì³×ÀÌÆ®

±¹³»¿¡¼ ÃÖÃÊ·Î °³ÃÖµÇ´Â À§´Ï¹Ì Â÷Æ® WIA Trend Leader Awards(¾ÆÀÌµ¹ Æ®·»µå ¸®´õ ¾î¿öÁî) ¿©ÀÚ ºÎ¹®¿¡ ºí·¢ÇÎÅ©, Æ®¿ÍÀÌ½º, ·¹µåº§ºª, ¾ÆÀÌÀ¯°¡ ÈÄº¸·Î Áö¸íµÇ¾ú´Ù.
³ÝÅä½º ÄÚ¸®¾Æ(Netoss Korea)ÃøÀº À§´Ï¹Ì Â÷Æ®¿Í Æ®À§ÅÍ µîÀ» ÅëÇØ °¢ ºÎ¹® ÈÄº¸ ¸í´ÜÀ» °ø°³Çß´Ù. ±× Áß À§´Ï¹Ì Â÷Æ®ÀÇ ¸ÞÀÎ ¾î¿öÁîÀÎ Æ®·»µå ¸®´õ, ¿©ÀÚ ºÎ¹®¿¡ ºí·¢ÇÎÅ©, Æ®¿ÍÀÌ½º, ·¹µåº§ºª, ¾ÆÀÌÀ¯ µî ÃÑ 4°³ ¾ÆÆ¼½ºÆ®°¡ ³ë¹Ì³×ÀÌÆ® µÆ´Ù.
À§´Ï¹Ì Â÷Æ®´Â ºôº¸µå, MTVµî ±ÇÀ§ ÀÖ´Â À½¾Ç Àü¹® ±â»çµéÀÇ ¸»À» ÀÎ¿ëÇÏ¸ç 4¸íÀÇ ÈÄº¸¸¦ ³ë¹Ì³×ÀÌÆ®ÇÏ¿´´Ù. Æ¯È÷ ÆÄ°ÝÀûÀÎ ÈÄº¸ ¼±Á¤ ¹æ½ÄÀ¸·Î ÆÒµé »çÀÌ¿¡¼ ±¹³»¿¡¼ °³ÃÖµÇ´Â Å¸ ½Ã»ó½Äµé°ú´Â È®½ÇÈ÷ ´Ù¸£´Ù´Â ºÐÀ§±â·Î ±â´ë¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
À§´Ï¹Ì Â÷Æ®ÃøÀº ³ë¹Ì³×ÀÌÆ® ¼±Á¤±âÁØ¿¡ ´ëÇØ ‘ºñ·Ï ºí·¢ÇÎÅ©, Æ®¿ÍÀÌ½º, ·¹µåº§ºª, ¾ÆÀÌÀ¯µîÀº È°µ¿ ½Ã±â°¡ °ãÄ¡Áö ¾ÊÁö¸¸, È®¿¬È÷ ´Ù¸¥ ¹®È¿Í Æ®·»µå¸¦ ±¸ÃàÇÏ¿´´Ù. ÀÌµéÀ» ÅëÇØ À½¾ÇÀû ¿ä¼Ò»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó Çàµ¿, ÀÏ»ó, À½½Ä µî ´Ù¾çÇÑ ºÐ¾ß¿¡ ´ëÇØ¼ ´ëÁßµé¿¡°Ô ¿µ°¨ÀÌ µÇ¾ú´Ù¸é ±×µéÀº ÃæºÐÈ÷ Æ®·»µå ¸®´õ·Î¼ÀÇ ÀÚ°ÝÀÌ ÀÖ´Ù.’¶ó°í ¹àÇû´Ù.
ºí·¢ÇÎÅ©´Â Á¾ÇÕÁö¼ö 3.35Á¡, Æ®¿ÍÀÌ½º´Â 2.84Á¡, ·¹µåº§ºªÀº 2.93Á¡, ¾ÆÀÌÀ¯´Â 2.87Á¡À» ±â·ÏÇÏ¿© ³ë¹Ì³×ÀÌÆ® µÇ¾ú´Ù. Æ¯È÷ À½¿øÁö¼ö´Â ÇÑ±¹, ¹Ì±¹, À¯·´, ¾Æ½Ã¾Æ 4°¡Áö ºÐ¾ß¿¡ ´ëÇÑ Á¡¼ö¸¦ ±â·ÏÇÏ¿© ±¹Á¦Àû ½Ã»ó½ÄÀÇ ¸é¸ð¸¦ ³ªÅ¸³Â´Ù.
ÀÌ¹ø ¾î¿öÁî´Â 2018³â 12¿ù 15ÀÏ Àú³á 6½Ã ºÎÅÍ 2019³â 01¿ù 15ÀÏ±îÁö ´ëÁß ÅõÇ¥¿Í ÇÔ²² °¢ ¼Ò¼È ºÐ¾ß¿¡ ´ëÇÑ Æ®·»µå Áö¼ö, Àü¹®°¡ Á¡¼ö°¡ ÇÕ»êµÇ¾î ´ÙÀ½ ´Þ 5ÀÏ¿¡ ¼ö»óÀÚ¸¦ ¹ßÇ¥ÇÑ´Ù. ÀÌÃ³·³, Æ®·»µå ¸®´õ ¾î¿öÁî(WIA Trend Leader Awards)´Â ¸Å¿ù 12ÀÏ ³ë¹Ì³×ÀÌÆ® ¾ÆÆ¼½ºÆ®µéÀ» °ø°³ÇÏ°í ´ÙÀ½ ´Þ ¸»ÀÏ¿¡ ¼ö»óÀÚ¸¦ ¹ßÇ¥ÇÑ´Ù.
ÇÑÆí °°Àº ½Ã»ó½ÄÀÎ Æ®·»µå ¸®´õ ³²ÀÚ ºÎ¹®¿¡´Â ¹æÅº¼Ò³â´Ü, ¿ö³Ê¿ø, ¾ÆÀÌÄÜ, À§³Ê°¡ ³ë¹Ì³×ÀÌÆ® µÇ¾î °æÇÕÀ» ¹úÀÎ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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