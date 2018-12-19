¡®°è·æ¼±³àÀü¡¯ À¯Á¤¿ì, ¼±³à´Ù¹æ¿¡¼­ ¹Ì³ª¿Í ÀçÈ¸

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.12.19 ¼ö 16:17
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½ÂÀÎ 2018.12.19  
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tvN ¿ùÈ­µå¶ó¸¶ ‘°è·æ¼±³àÀü’ (±Øº» À¯°æ¼± /¿¬Ãâ ±èÀ±Ã¶/ Á¦ÀÛ Á¦ÀÌ¿¡½ºÇÈÃÄ½º)¿¡¼­ ¸ÅÈ¸ ¹ÝÀüÀ» °ÅµìÇÏ´Â Ä³¸¯ÅÍ·Î Á¸Àç°¨À» ³ªÅ¸³Â´ø À¯Á¤¿ì°¡ ±ú¾Ë ¿ôÀ½À» ¾È°å´Ù.

Áö³­ 14È­¿¡¼­´Â ¾ö°æ¼úÀÌ Á¶ºÀ´ë(¾È¿µ¹Ì ºÐ)ÀÇ Àº½ÅÃ³ÀÎ Ä¿ÇÇÆ®·°À» Ã£¾Æ°¡´Â ¸ð½ÀÀÌ ±×·ÁÁ³´Ù. 

¶§¿Í Àå¼Ò¸¦ °¡¸®Áö ¾Ê°í °æ¼úÀ» µû¶ó´Ù´Ï´Â Á¶ºÀ´ëÀÇ Á¤Ã¼¸¦ Ä³³»·Á ÇÑ °Í.

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ÀÌ¾î Á¶ºÀ´ë¿Í ¼±³à´Ù¹æ¿¡ °¡°Ô µÈ °æ¼úÀº Á¡¼ø(¹Ì³ª ºÐ)°ú ÀçÈ¸ÇØ ³î¶õ °Íµµ Àá½Ã, °³ºÒ Á¡µ¹ÀÌ¸¦ º¸°í ³î¶ó ±âÀýÇÏ°í ¸¶´Â ´ÙÀÌ³ª¹ÍÇÑ ¿­¿¬±îÁö ´õÇß´Ù.

ÀÌ¿¡ À¯Á¤¿ì´Â ±×µ¿¾È ¼ö»óÇÏ°í À§ÇèÇÑ °¡µæÇÑ ºÐÀ§±â·Î ±Ø¿¡ ±äÀå°¨À» ºÒ¾î³Ö¾ú´ø °Í°ú »ó¹ÝµÈ ¸ð½ÀÀ¸·Î ¿ôÀ½À» ÀÚ¾Æ³Â´Ù. ´ÙÅ©¼­Å¬ÀÌ ´Ã¾îÁø ºñÁÖ¾óÀÌ³ª ¼Ò½º¶óÄ¡°Ô ³î¶ó¸ç ºñ¸íÀ» Áö¸£´Â µî Ã¶µÎÃ¶¹ÌÇß´ø ¸é¸ð¿Í´Â ´Ù¸¥ Çã´ç±â ³ÑÄ¡´Â ¹ÝÀü Ä³¸¯ÅÍ¸¦ ¼±º¸¿© ¸·ÆÇ Á¸Àç°¨À» µå³ô¿´´Ù.

ÀÌ·¸µí À¯Á¤¿ì´Â ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ¿¬±â·ÂÀ¸·Î ¼ö»óÇÑ ¸ð½ÀºÎÅÍ ÄÚ¹ÍÇÑ ¸ð½À±îÁö ¼ÒÈ­ÇÏ¸ç Á¸Àç°¨ °­ÇÑ ¾ö°æ¼ú Ä³¸¯ÅÍ¸¦ ¿Ï¼ºÇÏ°í ÀÖ´Ù. Á¾¿µ±îÁö 2È­¸¸À» ³²°ÜµÎ°í ÀÖ´Â ‘°è·æ¼±³àÀü’°ú ¾ö°æ¼úÀÇ ³²Àº ½ºÅä¸®¿¡ ±â´ë¿Í ±Ã±ÝÁõÀÌ ´õÇØÁö°í ÀÖ´Ù.     µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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