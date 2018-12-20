°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.12.20 ¸ñ 21:50
»çÈ¸¿ï»ê¾ç»ê
°í¿ëºÎ, Àå¾ÖÀÎ °í¿ëÀÇ¹« ºÒÀÌÇà...¿ï»ê 2°³¾÷Ã¼µî Àü±¹ 605°÷ ¹ßÇ¥
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.12.20  21:50:50
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® Ä«Ä«¿ÀÅå
¿ï»êÁö¿ª ±â¾÷Ã¼ µÎ °÷ÀÌ Àå¾ÖÀÎ °í¿ëÀÇ¹«¸¦ ÀÌÇàÇÏÁö ¾ÊÀº °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.

°í¿ë³ëµ¿ºÎ´Â 20ÀÏ 7°³ ±¹°¡¡¤ÀÚÄ¡´ÜÃ¼, 19°³ °ø°ø±â°ü, 579°³ ¹Î°£±â¾÷ µî Àå¾ÖÀÎ °í¿ëÀÇ¹« ºÒÀÌÇà 605°³ ±â°ü¡¤±â¾÷ ¸í´ÜÀ» ¹ßÇ¥Çß´Ù.

±¹°¡¡¤ÀÚÄ¡´ÜÃ¼´Â ±¹È¸, ÀÎÃµ½Ã±³À°Ã», °æ±âµµ±³À°Ã», Àü³²µµ±³À°Ã», ºÎ»ê½Ã±³À°Ã», ¼­¿ï½Ã±³À°Ã», Ãæ³²µµ±³À°Ã»ÀÌ¾ú´Ù. ¹Î°£±â¾÷Àº ÇÑÁø±×·ìÀÇ ´ëÇÑÇ×°ø, Æ÷½ºÄÚ±×·ìÀÇ Æ÷½ºÄÚ°Ç¼³ KT±×·ìÀÇ KT M&S µî ´ë±â¾÷Áý´Ü¿¡ ¼ÓÇÏ´Â ±â¾÷ 34°÷ÀÌ ÀÌ¸§À» ¿Ã·È´Ù.

¿ï»ê¿¡¼­´Â GS¿£ÅØ(³²±¸ ¿ëÀáµ¿)°ú Çö´ëE&T(µ¿±¸ ¹æ¾îµ¿) µÎ °÷ÀÌ Æ÷ÇÔµÆ´Ù. GS¿£ÅØÀº Àå¾ÖÀÎ ÀÇ¹« °í¿ëÀÎ¿øÀÌ 9¸íÀÎµ¥ 2¸í¸¸ Ã¤¿ë, °í¿ë·üÀÌ 0.59%¿¡ ºÒ°úÇß´Ù. Çö´ëE&T´Â 34¸íÀ» °í¿ëÇØ¾ß ÇÏ³ª 6¸í¸¸ °í¿ë, °í¿ë·üÀÌ 0.50%¿¡ ±×ÃÆ´Ù. Â÷Çü¼®±âÀÚ< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >

ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
·Î±×ÀÎ
- ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
- ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
1
¿ÕÁøÁø Ãâ»ý Áø½Ç, ¡°Áú¹®ÇÏ¸é À¹¹ÚÁú·¶´Ù¡±
2
´ë¼º°í ÃëÀç³í¶õ, ¾î¶² ½ÄÀ¸·Î Çß³ª ºÃ´õ´Ï¡¦
3
Á¤¿µÁÖ ÀÌÈ¥, ¼³·½°ú ±äÀåÀÌ ¿À°¡´Â º¹ÇÕÀûÀÎ °¨Á¤ ¡®ÀÌ°Ô ¾ó¸¶¸¸ÀÌ¾ß¡¯
4
¡®Ä«Ä«¿À Ä«Ç® ¹Ý´ë¡¯ ¿ï»êÅÃ½Ã 20ÀÏ ÆÄ¾÷
5
Á¶ÀçÇö ÇÕÀÇºÒ°¡, Àü¼¼¿ªÀü?
6
ÀüµÎÈ¯ ¾Ð·ùµüÁö, ÀÌ·¡µµ ¾È ³»½Ç·¡¿ä?
7
¿øÁØ ½ÉÀå¸¶ºñ, ¸ØÃâ ¼ö ¾ø¾ú´ø °íÀÎÀÇ ¿­Á¤ ¡®¾ÈÅ¸±î¿ò ´õÇØ¡¯
8
[»çÁø´º½º]Ä«Ä«¿À Ä«Ç® ¼­ºñ½º ¹Ý¹ß, Àü±¹ ÅÃ½Ã ¾÷°è ÃÑÆÄ¾÷ µ¹ÀÔ
9
È£Àç¿¡ °ü½É ÁýÁßµÈ ¡®ºÏÀ§·Ê¡¯¡¦Ã¹ ÁÖ°Å¿ë ¿ÀÇÇ½ºÅÚ ¡®´õ ÄÉ·»½Ã¾Æ 300¡¯ ºÐ¾ç
10
¹éÁ¾¿ø °í¹ß, ¡°º¸´äÀ¸·Î ÁÁÀº ¼Ö·ç¼Ç µå¸®´Â °Í¡±
¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2018³â 12¿ù 21ÀÏ~)
¡®°ú°Å-ÇöÀç¡¯ °æÁÖ ¸ð½À...»çÁø°¡ 4ÀÎÀÇ ½Ã¼±À¸·Î ´ã¾Æ
¿ÃÇØ ±¹³» 9°³ ºñ¿£³¯·¹ 164¸¸¸í °ü¶÷
¿ï»ê ¿¹¼úÀÎµé ¹¶Ä£ ¡®ÈÄÆòµ¿¡¯ 2¹øÂ° È¸¿øÀü
¡®¼Û³âÀçÁîÄÜ¼­Æ® 3 DIVAS¡¯, ÀçÁî µð¹ÙµéÀÌ ¼±»çÇÒ ¸ÅÈ¤Àû...
½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01105 | ¹ßÇàÀÎ : (ÁÖ)°æ»óÀÏº¸ ¾öÁÖÈ£ | ÆíÁýÀÎ : ¾öÁÖÈ£ | µî·Ï³¯Â¥ : 2018³â 4¿ù 23ÀÏ
Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr