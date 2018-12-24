ÃÖ±ÍÈ­ ÁÖ¿¬ ¡®ÁøÃßÇÏ°¡ µ¹¾Æ¿Ô´Ù¡¯ ¸ÞÀÎ Æ÷½ºÅÍ °ø°³

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|¡ã tvN¡®µå¶ó¸¶ ½ºÅ×ÀÌÁö 2019¡¯ÀÇ ´Ù¼¸¹ø Â° ´Ü¸·±Ø 'ÁøÃßÇÏ°¡ µ¹¾Æ¿Ô´Ù' Æ÷½ºÅÍ / »çÁø Á¦°ø : tvN
tvN‘µå¶ó¸¶ ½ºÅ×ÀÌÁö 2019’ÀÇ ´Ù¼¸¹ø Â° ´Ü¸·±Ø <ÁøÃßÇÏ°¡ µ¹¾Æ¿Ô´Ù>(±Øº» ¼ÛÁø, ¿¬Ãâ ¼ºµµÁØ) ÃÖ±ÍÈÀÇ ¸ÞÀÎ Æ÷½ºÅÍ°¡ °ø°³µÆ´Ù.
tvN´Ü¸·±Ø‘ÁøÃßÇÏ°¡ µ¹¾Æ¿Ô´Ù’´Â °¡Á·À» À§ÇÑ »îÀ» »ì¾Æ°¡°í ÀÖ´Â 40´ë Áß³âÀÇ ³²ÀÚ°¡ ¾î¸° ½ÃÀýÀÇ ÆÒ½É°ú ´Ù½Ã ¸¶ÁÖÇÏ¸é¼ 24³â¸¸¿¡ µ¹¾Æ¿Â ÆÒ½ÉÀÇ ´ë»ó¿¡°Ô °¡±â·Î °á½ÉÇÑ ÀÌ¾ß±â.
ÁÖ¿¬¹è¿ìÀÎ ÃÖ±ÍÈ°¡ Ä«¸Þ¶ó¸¦ ÇâÇØ ´Þ¸®¸ç È¯ÇÏ°Ô ¿ô´Â ¸ð½À°ú ÇÔ²² ‘´ç½ÅÀÇ ±× ½Ã°£À¸·Î µ¹¾Æ°¥ ½Ã°£’ÀÌ¶ó´Â Ä«ÇÇ ¹®±¸°¡ µ¸º¸ÀÌ´Â Æ÷½ºÅÍ´Â ÁÖÀÎ°øÀÎ Çå½ÄÀÌ ¸¶Ä¡ º»ÀÎÀÇ ½Ã°£À» Ã£À¸·¯ ¶°³ª´Â Çàº¹ÇÑ ¿©Á¤À» ¿¬»óÄÉ ÇÑ´Ù.
°ü°èÀÚµé »çÀÌ¿¡¼ µå¶ó¸¶ÆÇ ‘º¸Çì¹Ì¾È ·¦¼Òµð’¶ó ¾ð±ÞµÇ°í ÀÖ´Â ‘ÁøÃßÇÏ°¡ µ¹¾Æ¿Ô´Ù’´Â ¼ºµµÁØ °¨µ¶¸¸ÀÇ Çâ¼ö¸¦ ÀÚ¾Æ³»´Â °¨¼º°ú, µû¶æÇÑ ½Ã¼±À¸·Î Àå¸éÀ» ´ã¾Æ³»¸é¼ ¶Ç ÇÏ³ªÀÇ À£¸ÞÀÌµå µå¶ó¸¶°¡ Åº»ýÇÒ °ÍÀÓÀ» ¿¹°íÇÑ´Ù.
Æ¯È÷ ÁÖ¿¬¹è¿ìÀÎ ÃÖ±ÍÈÀÇ Æ¯±Þ º¯½Å°ú ÇÔ²² ¾îµð¼µµ º¼ ¼ö ¾ø¾ú´ø »õ·Î¿î ¿¬±â¿Í ÃÖ±ÍÈÇ¥ Ä³¸¯ÅÍ±îÁö ¸¸³ªº¼ ¼ö ÀÖ´Ù´Â ¼Ò½Ä¿¡ ¿¹ºñ ½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ ±â´ë°¨ÀÌ ´õ¿í °íÁ¶µÇ°í ÀÖ´Ù.
ÇÑÆí tvN´Ü¸·±Ø‘ÁøÃßÇÏ°¡ µ¹¾Æ¿Ô´Ù’´Â ¿À´Â 27ÀÏ ¹ã 9½Ã 30ºÐ ¹æ¼ÛµÈ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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