°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.12.24 ¿ù 23:33
¿¬¿¹/½Ã»ç
ºí¶ôºñ 'ÅÂÀÏ', '¹Ú°æ' Áö¿ø¼Ó¿¡ Ã¹ ´Üµ¶ ÄÜ¼­Æ® ¼º·á
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.12.24  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ºí·¢ºñ 'ÅÂÀÏ' °ø¿¬ Àå¸é / »çÁø Á¦°ø: ¼¼ºì½ÃÁð½º

±×·ì ºí¶ôºñ ÅÂÀÏÀÌ Ã¹ ´Üµ¶ ÄÜ¼­Æ®¸¦ ¼º·á, ´ëÃ¼ºÒ°¡ÇÑ ¼Ö·Î ¹ÂÁö¼ÇÀ¸·Î °Åµì³µ´Ù.

ÅÂÀÏÀº Áö³­ 22ÀÏ°ú 23ÀÏ ¾çÀÏ°£ ¼­¿ï ¿Ã¸²ÇÈ°ø¿ø K-¾ÆÆ®È¦¿¡¼­ Ã¹ ´Üµ¶ ÄÜ¼­Æ® ‘TALE 20(ÅÂÀÏ 20)’À» °³ÃÖÇß´Ù.

‘TALE 20’Àº ÀÌ¾ß±â¶ó´Â ¶æÀÇ ‘TALE’°ú 20´ë¸¦ ¶æÇÏ´Â ¼ýÀÚ ‘20’ÀÌ ÇÕÃÄÁø ÀÇ¹Ì·Î, Áö³­ 2011³â ºí¶ôºñ µ¥ºß ÀÌÈÄ ¾à 7³â ¸¸¿¡ °³ÃÖµÈ ÅÂÀÏÀÇ »ý¾Ö Ã¹ ´Üµ¶ ÄÜ¼­Æ®´Ù. 20´ëÀÇ ³¡ÀÚ¶ô¿¡ ¼± ÅÂÀÏÀÇ Áø½É ¾î¸° ÀÌ¾ß±â´Â ¹°·Ð, Å¹¿ùÇÑ °¡Ã¢·Â°ú ÁøÇÑ °¨¼ºÀÌ ¾î¿ì·¯Áø ¹«´ë·Î °ü°´µé¿¡°Ô ÀØÁö ¸øÇÒ ½Ã°£À» ¼±¹°Çß´Ù.

ºí¶ôºñ ¾Ù¹ü¿¡ ¼ö·ÏµÈ ÅÂÀÏÀÇ ¼Ö·Î°î ‘»ç¶ûÀÌ¾ú´Ù’·Î ÄÜ¼­Æ®ÀÇ Æ÷¹®À» ¿¬ ÅÂÀÏÀº ¹ÚÁø¿µÀÇ ‘³ÊÀÇ µÚ¿¡¼­’, °­Å¸ÀÇ ‘ºÏ±Ø¼º’, ÀÌÁöÈÆÀÇ ‘ÀÎÇü’, ÀÌ½ÂÃ¶ÀÇ ‘¼­ÂÊ ÇÏ´Ã’, ³ªÀ±±ÇÀÇ ‘³ª¿´À¸¸é’, º¥ÀÇ ‘¿­¾ÖÁß’, ¹ÚÈ¿½ÅÀÇ ‘1991Ò´, Âù¹Ù¶÷ÀÌ ºÒ´ø ¹ã’, °­Å¸ÀÇ ‘Propose(ÇÁ·¯Æ÷Áî)’, ºê·ç³ë ¸¶½ºÀÇ ‘Versace On The Floor(º£¸£»çÃ¼ ¿Â ´õ ÇÃ·Î¾î)’ µî ´ÙÃ¤·Î¿î Ä¿¹ö °îµéÀ» ÅëÇØ Æø¹ßÀûÀÎ °¡Ã¢·Â°ú Èçµé¸² ¾ø´Â °íÀ½À» °ú½Ã, ¸ñ¼Ò¸® ÇÏ³ª¸¸À¸·Î ¹«´ë¸¦ ¾ÐµµÇß´Ù.

¶ÇÇÑ ÅÂÀÏÀº ÀÌ¹ø ÄÜ¼­Æ®¸¦ ÅëÇØ ÃÖ±Ù ¹ß¸ÅÇÑ ¹ß¶óµå ½Å°î ‘Àß ÀÖ¾î¿ä’ ¶óÀÌºê¸¦ ÃÖÃÊ °ø°³, ¾Æ·ÃÇÑ °Ü¿ï °¨¼ºÀ» ÀÚ±ØÇÏ¸ç ÆÒµéÀÇ ±â´ë°¨À» ÃæÁ·½ÃÄ×´Ù. ÀÌ¾î ±×ÀÇ º¸ÄÃ Áø°¡°¡ µå·¯³ª´Â ¼Ö·Î°î ‘ÀÌÁ¦ ³¯ ¾È¾Æ¿ä’ ‘³Í ¾îµð¿¡’ ‘Èçµé¸°´Ù’ µîÀ¸·Î °¨¹Ì·Î¿î ºÐÀ§±â¸¦ ¼±»çÇÑ ÅÂÀÏÀº ‘Èçµé¸°´Ù’¸¦ ºÎ¸£´Â µµÁß ´«¹°À» ÅÍ¶ß¸®¸ç “ÀÌ ¼ø°£ÀÌ ¹Ï±âÁö ¾Ê´Â´Ù. ÀÌ·¸°Ô ¸¹Àº »ç¶ûÀ» ÁÖ¼Å¼­ °¨»çÇÏ´Ù”°í °í¸¶¿î ¸¶À½À» ÀüÇØ °ü°´µéÀ» ¹¶Å¬ÇÏ°Ô Çß´Ù.

ÀÜÀÜÇÏ°í ¼­Á¤ÀûÀÎ ºÐÀ§±â·Î ±íÀÌ ÀÖ´Â ¹«´ë¸¦ º¸¿©ÁØ ÅÂÀÏÀº ºí¶ôºñÀÇ È÷Æ®°îµé·Î ºÐÀ§±â¸¦ ÀüÈ¯, ÇöÀåÀÇ È¯È£¼ºÀ» ºÒ·¯ ÀÏÀ¸Ä×´Ù. ÅÂÀÏÀº ‘º¸±â µå¹® ¿©ÀÚ’ºÎÅÍ ‘Toy(ÅäÀÌ)’ ‘Yesterday(¿¹½ºÅÍµ¥ÀÌ)’ ‘ÁÁ¾ÆÇÑ´Ù ¾È ÇÑ´Ù(Duet. ¼¼Á¤ of ±¸±¸´Ü)’ ¸Þµé¸®·Î ÆÒµé°ú È£ÈíÇÏ¸ç ¹«´ë¸¦ ¶ß°Ì°Ô ´Þ±É´Ù.

Æ¯È÷ 23ÀÏ °ø¿¬¿¡´Â ‘ÁÁ¾ÆÇÑ´Ù ¾È ÇÑ´Ù’ÀÇ ÇÁ·Îµà½Ì¿¡ Âü¿©ÇÑ ¸â¹ö ¹Ú°æÀÌ ±¸±¸´Ü ¼¼Á¤À» ´ë½ÅÇØ µà¿§ ÆÄÆ®³ÊÀÌÀÚ °Ô½ºÆ®·Î ±ôÂ¦ µîÀå, °ü°´µéÀ» ¿ôÀ½Áþ°Ô Çß´Ù. ÀÌ³¯ ¹Ú°æÀº ÅÂÀÏ°ú ¿Ïº®ÇÑ ÄÉ¹Ì¸¦ ¹ß»êÇÑ °ÍÀº ¹°·Ð, ¹«´ë ¾Æ·¡¿¡¼­ ÅÂÀÏÀ» ÀÀ¿øÇÏ´ø ÇÇ¿À¿¡°Ô ¸¶ÀÌÅ©¸¦ °Ç³×´Â µî ¿¹»óÄ¡ ¸øÇÑ »óÈ²À¸·Î °ø¿¬Àå¿¡ È°±â¸¦ ºÒ¾î³Ö¾ú´Ù. ÀÌ¾î ¹Ú°æÀº ÀÚ½ÅÀÇ ¼Ö·Î°î ‘ÀÚ°ÝÁö½É’À» ¿­Ã¢, ÇöÀåÀÇ ¿­±â¸¦ ÇÑÃþ ´õÇß´Ù.

´õºÒ¾î ‘TALE 20’Àº ÆÒµé°ú ´õ¿í °¡±îÀÌ¿¡¼­ ¼ÒÅëÇÏ°í ½ÍÀº ±×ÀÇ ¹Ù¶÷¿¡ µû¶ó °ø°£À» È¿À²ÀûÀ¸·Î È°¿ëÇÑ ¶óÀÌºê ¼¼¼ÇÀ¸·Î ÅÂÀÏÀÇ ¸ñ¼Ò¸®¸¦ ´õ¿í »ý»ýÇÏ°Ô ´À³¢±â ÃæºÐÇß´Ù. Æ¯È÷ ÅÂÀÏÀº ´Ù¾çÇÑ ÀÌº¥Æ®¿Í ÇÔ²² Áø¼ÖÇÑ ÀÌ¾ß±â¸¦ ³ª´©¸ç ÆÒµé°ú ÀÚÀ¯·Ó°Ô ±³°¨Çß´Ù.

ÅÂÀÏÀº ÀÌ¹ø Ã¹ ´Üµ¶ ÄÜ¼­Æ®¸¦ ÅëÇØ º¸ÄÃ¸®½ºÆ®·Î¼­, ±×¸®°í 20´ë ¸¶Áö¸·À» º¸³»°í ÀÖ´Â ÇÑ Ã»ÃáÀ¸·Î¼­ ÀÚ½ÅÀÇ À½¾ÇÀû ¿ª·®°ú ÁøÁ¤¼ºÀ» ¹«´ë¿¡ ¿ÂÀüÈ÷ ´ã¾Æ³»¸ç, ºí¶ôºñ ¸ÞÀÎ º¸ÄÃÀ» ³Ñ¾î ¸í½Ç»óºÎÇÑ ¼Ö·Î ¹ÂÁö¼ÇÀ¸·Î¼­ÀÇ ÀÔÁö¸¦ È®½ÇÈ÷ ´ÙÁ³´Ù.

ÅÂÀÏÀº Ã¹ ´Üµ¶ ÄÜ¼­Æ® ‘TALE 20’À» ¼º°øÀûÀ¸·Î ¸¶¹«¸®ÇÑ ÈÄ ´ÙÃ¤·Î¿î À½¾Ç È°µ¿À¸·Î ÆÒµéÀ» Ã£À» °èÈ¹ÀÌ´Ù.     µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • ³²ÀÚ Æ®·£µå ¸®´õ ¡®¹æÅº¼Ò³â´Ü-¿ö³Ê¿ø-¾ÆÀÌÄÜ-À§³Ê¡¯, À§´Ï¹Ì Â÷Æ® ³ë¹Ì³×ÀÌÆ®
  • 3ÀÎÁ¶ ¿©¼º ¶ô¹êµå ÇÇ½Ì°É½º, ¡°³¬½Ã¿Õ¡±À¸·Î µ¹¾Æ¿À´Ù
  • À§´Ï¹Ì Â÷Æ® ¿©ÀÚ ºÎ¹®, ºí·¢ÇÎÅ©, Æ®¿ÍÀÌ½º, ·¹µåº§ºª, ¾ÆÀÌÀ¯ ³ë¹Ì³×ÀÌÆ®
  • ºí¶ôºñ ÅÂÀÏ, ½Å°î ¡®Àß ÀÖ¾î¿ä¡¯ ¹ß¸Å ±â³ä V¶óÀÌºê ÁøÇà
  • ¡®°è·æ¼±³àÀü¡¯ À¯Á¤¿ì, ¼±³à´Ù¹æ¿¡¼­ ¹Ì³ª¿Í ÀçÈ¸
    • ³²ÀÚ Æ®·£µå ¸®´õ ¡®¹æÅº¼Ò³â´Ü-¿ö³Ê¿ø-¾ÆÀÌÄÜ-À§³Ê¡¯, À§´Ï¹Ì Â÷Æ® ³ë¹Ì³×ÀÌÆ® ³²ÀÚ Æ®·£µå ¸®´õ ¡®¹æÅº¼Ò³â´Ü-¿ö³Ê¿ø-¾ÆÀÌÄÜ-À§³Ê¡¯, À§´Ï¹Ì Â÷Æ® ³ë¹Ì³×ÀÌÆ®
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    ÀÌÀçÀº ÀÌÈ¥ ¡°10³â µ¿¾È µû·Î Àä´Ù¡¦¹äµµ °ÅÀÇ °°ÀÌ ¾È ¸Ô¾î¡±
    2
    ¿À´Ã »ï»êµðÀÚÀÎ°Å¸® »ç¶ûÀÇ ´«²ÉÃàÁ¦ °³ÃÖ
    3
    ÅÂÈ­µ¿ ¹è¼öÆßÇÁÀå ¼³Ä¡ GS ¹Ý¹ß·Î ³­Ç×
    4
    ¿ï»ê °­µ¿°ñÇÁÀå 9³â¸¸¿¡ ÀçÃßÁø
    5
    ¡®ºÐ¾çÀýº®¡¯ ¿ï»ê, »õÇØ ºÐ¾ç½ÃÀå ¿­¸°´Ù
    6
    Çö´ëñì ¡°¿¬³» ÀáÁ¤ÇÕÀÇ ¾ÈµÇ¸é ¼öÁ¤¾È ¿øÁ¡¿¡¼­ Àç°ËÅäÇØ¾ß¡±
    7
    ´ëÇü ±³ÅëÈ£Àç¿¡ È°Â¦, ¡®±èÇØ ÀåÀ¯ »ïÁ¤±×¸°ÄÚ¾Æ ´õº£½ºÆ®¡¯ ÁÖ¸ñ
    8
    [ÅÂÈ­°­]»õÇØÀÇ ±âµµ
    9
    [´º½º&ºÐ¼®]À±Á¾¿À Àü Ã»Àå ±¸»ó±Ý¸éÁ¦ Ã»¿ø°Ç ºÏ±¸ÀÇÈ¸ °¡°á¡¦¹ÎÁÖ´ç ÀÇ¿øµé ¡®Âù¼º¡¯ ±Þ¼±È¸ ¹è°æ
    10
    [±â°í]¡°Áö¿ª °æÁ¦°¡ Á×¾î°¡°í ÀÖ½À´Ï´Ù¡±-Çö´ëñì ÀÓ´ÜÇù ¿¬³» Å¸°áÀ»
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ°£ ¹®È­ Çà»ç(2018³â 12¿ù 24ÀÏ~)
    ¿ï»ê¾Ï°¢È­ ¹Ú¹°°ü ±âÈ¹Àü¡¤ÇÐ¼ú´ëÈ¸ Á¤¸®
    ¿ª»ç¡¤¹®È­¡¤ÀÏ»ó °øÁ¸ÇÏ´Â ÁÖÀüÀ» ±â·ÏÇß´Ù
    Áú¼­¡¤ÆÄÀå¡¤»ç¶û¡¦Á¡Åä ¼Ó¿¡ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ´ã´Ù
    °Ô ±×¸²À¸·Î ¾î¸° ½ÃÀý ¿ï»ê ¹Ù´å°¡¸¦ ¶°¿Ã¸®´Ù

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01105 | ¹ßÇàÀÎ : (ÁÖ)°æ»óÀÏº¸ ¾öÁÖÈ£ | ÆíÁýÀÎ : ¾öÁÖÈ£ | µî·Ï³¯Â¥ : 2018³â 4¿ù 23ÀÏ
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr