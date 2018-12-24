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|¡ã ºí·¢ºñ 'ÅÂÀÏ' °ø¿¬ Àå¸é / »çÁø Á¦°ø: ¼¼ºì½ÃÁð½º
±×·ì ºí¶ôºñ ÅÂÀÏÀÌ Ã¹ ´Üµ¶ ÄÜ¼Æ®¸¦ ¼º·á, ´ëÃ¼ºÒ°¡ÇÑ ¼Ö·Î ¹ÂÁö¼ÇÀ¸·Î °Åµì³µ´Ù.
ÅÂÀÏÀº Áö³ 22ÀÏ°ú 23ÀÏ ¾çÀÏ°£ ¼¿ï ¿Ã¸²ÇÈ°ø¿ø K-¾ÆÆ®È¦¿¡¼ Ã¹ ´Üµ¶ ÄÜ¼Æ® ‘TALE 20(ÅÂÀÏ 20)’À» °³ÃÖÇß´Ù.
‘TALE 20’Àº ÀÌ¾ß±â¶ó´Â ¶æÀÇ ‘TALE’°ú 20´ë¸¦ ¶æÇÏ´Â ¼ýÀÚ ‘20’ÀÌ ÇÕÃÄÁø ÀÇ¹Ì·Î, Áö³ 2011³â ºí¶ôºñ µ¥ºß ÀÌÈÄ ¾à 7³â ¸¸¿¡ °³ÃÖµÈ ÅÂÀÏÀÇ »ý¾Ö Ã¹ ´Üµ¶ ÄÜ¼Æ®´Ù. 20´ëÀÇ ³¡ÀÚ¶ô¿¡ ¼± ÅÂÀÏÀÇ Áø½É ¾î¸° ÀÌ¾ß±â´Â ¹°·Ð, Å¹¿ùÇÑ °¡Ã¢·Â°ú ÁøÇÑ °¨¼ºÀÌ ¾î¿ì·¯Áø ¹«´ë·Î °ü°´µé¿¡°Ô ÀØÁö ¸øÇÒ ½Ã°£À» ¼±¹°Çß´Ù.
ºí¶ôºñ ¾Ù¹ü¿¡ ¼ö·ÏµÈ ÅÂÀÏÀÇ ¼Ö·Î°î ‘»ç¶ûÀÌ¾ú´Ù’·Î ÄÜ¼Æ®ÀÇ Æ÷¹®À» ¿¬ ÅÂÀÏÀº ¹ÚÁø¿µÀÇ ‘³ÊÀÇ µÚ¿¡¼’, °Å¸ÀÇ ‘ºÏ±Ø¼º’, ÀÌÁöÈÆÀÇ ‘ÀÎÇü’, ÀÌ½ÂÃ¶ÀÇ ‘¼ÂÊ ÇÏ´Ã’, ³ªÀ±±ÇÀÇ ‘³ª¿´À¸¸é’, º¥ÀÇ ‘¿¾ÖÁß’, ¹ÚÈ¿½ÅÀÇ ‘1991Ò´, Âù¹Ù¶÷ÀÌ ºÒ´ø ¹ã’, °Å¸ÀÇ ‘Propose(ÇÁ·¯Æ÷Áî)’, ºê·ç³ë ¸¶½ºÀÇ ‘Versace On The Floor(º£¸£»çÃ¼ ¿Â ´õ ÇÃ·Î¾î)’ µî ´ÙÃ¤·Î¿î Ä¿¹ö °îµéÀ» ÅëÇØ Æø¹ßÀûÀÎ °¡Ã¢·Â°ú Èçµé¸² ¾ø´Â °íÀ½À» °ú½Ã, ¸ñ¼Ò¸® ÇÏ³ª¸¸À¸·Î ¹«´ë¸¦ ¾ÐµµÇß´Ù.
¶ÇÇÑ ÅÂÀÏÀº ÀÌ¹ø ÄÜ¼Æ®¸¦ ÅëÇØ ÃÖ±Ù ¹ß¸ÅÇÑ ¹ß¶óµå ½Å°î ‘Àß ÀÖ¾î¿ä’ ¶óÀÌºê¸¦ ÃÖÃÊ °ø°³, ¾Æ·ÃÇÑ °Ü¿ï °¨¼ºÀ» ÀÚ±ØÇÏ¸ç ÆÒµéÀÇ ±â´ë°¨À» ÃæÁ·½ÃÄ×´Ù. ÀÌ¾î ±×ÀÇ º¸ÄÃ Áø°¡°¡ µå·¯³ª´Â ¼Ö·Î°î ‘ÀÌÁ¦ ³¯ ¾È¾Æ¿ä’ ‘³Í ¾îµð¿¡’ ‘Èçµé¸°´Ù’ µîÀ¸·Î °¨¹Ì·Î¿î ºÐÀ§±â¸¦ ¼±»çÇÑ ÅÂÀÏÀº ‘Èçµé¸°´Ù’¸¦ ºÎ¸£´Â µµÁß ´«¹°À» ÅÍ¶ß¸®¸ç “ÀÌ ¼ø°£ÀÌ ¹Ï±âÁö ¾Ê´Â´Ù. ÀÌ·¸°Ô ¸¹Àº »ç¶ûÀ» ÁÖ¼Å¼ °¨»çÇÏ´Ù”°í °í¸¶¿î ¸¶À½À» ÀüÇØ °ü°´µéÀ» ¹¶Å¬ÇÏ°Ô Çß´Ù.
ÀÜÀÜÇÏ°í ¼Á¤ÀûÀÎ ºÐÀ§±â·Î ±íÀÌ ÀÖ´Â ¹«´ë¸¦ º¸¿©ÁØ ÅÂÀÏÀº ºí¶ôºñÀÇ È÷Æ®°îµé·Î ºÐÀ§±â¸¦ ÀüÈ¯, ÇöÀåÀÇ È¯È£¼ºÀ» ºÒ·¯ ÀÏÀ¸Ä×´Ù. ÅÂÀÏÀº ‘º¸±â µå¹® ¿©ÀÚ’ºÎÅÍ ‘Toy(ÅäÀÌ)’ ‘Yesterday(¿¹½ºÅÍµ¥ÀÌ)’ ‘ÁÁ¾ÆÇÑ´Ù ¾È ÇÑ´Ù(Duet. ¼¼Á¤ of ±¸±¸´Ü)’ ¸Þµé¸®·Î ÆÒµé°ú È£ÈíÇÏ¸ç ¹«´ë¸¦ ¶ß°Ì°Ô ´Þ±É´Ù.
Æ¯È÷ 23ÀÏ °ø¿¬¿¡´Â ‘ÁÁ¾ÆÇÑ´Ù ¾È ÇÑ´Ù’ÀÇ ÇÁ·Îµà½Ì¿¡ Âü¿©ÇÑ ¸â¹ö ¹Ú°æÀÌ ±¸±¸´Ü ¼¼Á¤À» ´ë½ÅÇØ µà¿§ ÆÄÆ®³ÊÀÌÀÚ °Ô½ºÆ®·Î ±ôÂ¦ µîÀå, °ü°´µéÀ» ¿ôÀ½Áþ°Ô Çß´Ù. ÀÌ³¯ ¹Ú°æÀº ÅÂÀÏ°ú ¿Ïº®ÇÑ ÄÉ¹Ì¸¦ ¹ß»êÇÑ °ÍÀº ¹°·Ð, ¹«´ë ¾Æ·¡¿¡¼ ÅÂÀÏÀ» ÀÀ¿øÇÏ´ø ÇÇ¿À¿¡°Ô ¸¶ÀÌÅ©¸¦ °Ç³×´Â µî ¿¹»óÄ¡ ¸øÇÑ »óÈ²À¸·Î °ø¿¬Àå¿¡ È°±â¸¦ ºÒ¾î³Ö¾ú´Ù. ÀÌ¾î ¹Ú°æÀº ÀÚ½ÅÀÇ ¼Ö·Î°î ‘ÀÚ°ÝÁö½É’À» ¿Ã¢, ÇöÀåÀÇ ¿±â¸¦ ÇÑÃþ ´õÇß´Ù.
´õºÒ¾î ‘TALE 20’Àº ÆÒµé°ú ´õ¿í °¡±îÀÌ¿¡¼ ¼ÒÅëÇÏ°í ½ÍÀº ±×ÀÇ ¹Ù¶÷¿¡ µû¶ó °ø°£À» È¿À²ÀûÀ¸·Î È°¿ëÇÑ ¶óÀÌºê ¼¼¼ÇÀ¸·Î ÅÂÀÏÀÇ ¸ñ¼Ò¸®¸¦ ´õ¿í »ý»ýÇÏ°Ô ´À³¢±â ÃæºÐÇß´Ù. Æ¯È÷ ÅÂÀÏÀº ´Ù¾çÇÑ ÀÌº¥Æ®¿Í ÇÔ²² Áø¼ÖÇÑ ÀÌ¾ß±â¸¦ ³ª´©¸ç ÆÒµé°ú ÀÚÀ¯·Ó°Ô ±³°¨Çß´Ù.
ÅÂÀÏÀº ÀÌ¹ø Ã¹ ´Üµ¶ ÄÜ¼Æ®¸¦ ÅëÇØ º¸ÄÃ¸®½ºÆ®·Î¼, ±×¸®°í 20´ë ¸¶Áö¸·À» º¸³»°í ÀÖ´Â ÇÑ Ã»ÃáÀ¸·Î¼ ÀÚ½ÅÀÇ À½¾ÇÀû ¿ª·®°ú ÁøÁ¤¼ºÀ» ¹«´ë¿¡ ¿ÂÀüÈ÷ ´ã¾Æ³»¸ç, ºí¶ôºñ ¸ÞÀÎ º¸ÄÃÀ» ³Ñ¾î ¸í½Ç»óºÎÇÑ ¼Ö·Î ¹ÂÁö¼ÇÀ¸·Î¼ÀÇ ÀÔÁö¸¦ È®½ÇÈ÷ ´ÙÁ³´Ù.
ÅÂÀÏÀº Ã¹ ´Üµ¶ ÄÜ¼Æ® ‘TALE 20’À» ¼º°øÀûÀ¸·Î ¸¶¹«¸®ÇÑ ÈÄ ´ÙÃ¤·Î¿î À½¾Ç È°µ¿À¸·Î ÆÒµéÀ» Ã£À» °èÈ¹ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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