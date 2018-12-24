½ÅÀÎ¹è¿ì 'À¯Á¤¿ì', ¡®°è·æ¼±³àÀü¡¯ Á¾¿µ¼Ò°¨À¸·Î ´çÂù Æ÷ºÎ ´«±æ

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½ÅÀÎ¹è¿ì À¯Á¤¿ì°¡ ‘°è·æ¼±³àÀü’ Á¾¿µ¼Ò°¨À» ÀüÇß´Ù.
24ÀÏ Á¦ÀÌ¿¡½ºÇÈÃÄ½º ÃøÀº tvN ¿ùÈµå¶ó¸¶ ‘°è·æ¼±³àÀü’ (±Øº» À¯°æ¼± /¿¬Ãâ ±èÀ±Ã¶/ Á¦ÀÛ Á¦ÀÌ¿¡½ºÇÈÃÄ½º)¿¡¼ ÀÇ¹® °¡µæÇÑ ¹ÝÀü Ä³¸¯ÅÍ·Î ±Ø¿¡ ±äÀå°¨À» ³ôÀÌ°í ÀÖ´Â À¯Á¤¿ìÀÇ Á¾¿µ ¼Ò°¨À» °ø°³Çß´Ù.
À¯Á¤¿ì´Â “ºê¶ó¿î°ü Ã¹ µ¥ºß¸¦ ±èÀ±Ã¶ °¨µ¶´Ô ±×¸®°í ÁÁÀº ¼±¹è´Ôµé, ½ºÅÜ ºÐµé°ú ÇÔ²²ÇØ¼ ¿µ±¤ÀÌ¾ú°í ¶Ç ¸¹ÀÌ ¹è¿ï ¼ö ÀÖ¾ú½À´Ï´Ù”¶ó°í ¿îÀ» ¶Ã´Ù.
±×´Â ”ºñ·Ï °æ¼úÀÌ°¡ ¼ö»óÇÑ Çàµ¿(?)À» ¸¹ÀÌ ÇÏ±âµµ ÇßÁö¸¸, µ¶Æ¯ÇÑ Ä³¸¯ÅÍÀÎ ¸¸Å ¿¬±âÇÏ¸é¼ Á¤ÀÌ ¸¹ÀÌ µé¾î¼ ÀØÁö ¸øÇÒ °Å °°¾Æ¿ä”¶ó°í ÀüÇÏ¸ç Ä³¸¯ÅÍ¿¡ ´ëÇÑ ±íÀº ¾ÖÁ¤À» µå·¯³Â´Ù.
ÀÌ¾î “Ã¹ ÀÛÇ°ÀÎ ¸¸Å Á¤¸» ¿½ÉÈ÷ ÃÔ¿µ¿¡ ÀÓÇß½À´Ï´Ù. ¾ÕÀ¸·Î ´õ ³ë·ÂÇØ¼ ÁÁÀº ÀÛÇ°À¸·Î ¹ßÀüµÈ ¸ð½À ¸¹ÀÌ º¸¿©µå¸®°Ú½À´Ï´Ù. °¨»çÇÕ´Ï´Ù”¶ó°í ¾ÕÀ¸·ÎÀÇ Çàº¸¸¦ ±â´ëÄÉ ÇÏ´Â ´çÂù Æ÷ºÎ·Î Á¾¿µ ¼Ò°¨À» ¸¶¹«¸® Áö¾ú´Ù.
‘°è·æ¼±³àÀü’¿¡¼ À¯Á¤¿ì´Â À¥Å÷ ¿øÀÛ¿¡´Â µîÀåÇÏÁö ¾Ê´Â Ä³¸¯ÅÍÀÎ ¾ö°æ¼ú ¿ªÀ» ¿Ïº® ¼ÒÈÇÏ¸ç ÈÆÈÆÇÑ ¿Ü¸ð¿Í Á¸Àç°¨ ³ÑÄ¡´Â È°¾àÀ¸·Î ½Ã¼±À» »ç·ÎÀâ¾Ò´Ù.
Ã¹ µå¶ó¸¶ µ¥ºßÀÓ¿¡µµ ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ¿¬±â·ÂÀ¸·Î ¼ö»óÇÔ°ú ÄÚ¹ÍÇÔÀ» ¿À°¡´Â ‘¹ÝÀü Á¸Àç°¨’À» ¼±º¸ÀÌ°í ÀÖ´Â À¯Á¤¿ìÀÇ ³²Àº ½ºÅä¸®¿¡ ±Ã±ÝÁõÀÌ ´õÇØÁö°í ÀÖ´Ù.
tvN ¿ùÈµå¶ó¸¶ ‘°è·æ¼±³àÀü’Àº 25ÀÏ Á¾¿µÀ» ¾ÕµÎ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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