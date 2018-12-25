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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.12.25 È­ 16:53
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½ÂÀÎ 2018.12.25  
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°¡¼ö ÃßÈ­Á¤ÀÌ »ç¶û½º·¯¿î Å©¸®½º¸¶½º ÀÎ»ç·Î Ãß¿î °Ü¿ï µû½ºÇÑ ¿Â±â¸¦ ÀüÇß´Ù.

¼Ò¼Ó»ç ¾ÆÀÌÄÁÅØÄÄÆÛ´Ï ÃøÀº 25ÀÏ ¿ÀÀü °ø½Ä SNS Ã¤³ÎÀ» ÅëÇØ ÃßÈ­Á¤ÀÇ Å©¸®½º¸¶½º ±â³ä »çÁø°ú ¿µ»óÀ» °ÔÀçÇß´Ù.

°ø°³µÈ »çÁø ¼Ó ÃßÈ­Á¤Àº “Çàº¹ÇÑ Å©¸®½º¸¶½º, ´Ù°¡¿À´Â ¿¬¸» °¡Á··¿¬ÀÎ·Ä£±¸¿Í ÇÔ²² ¶æ±íÀº ¿¬¸» º¸³»¼¼¿ä. ¸Þ¸® Å©¸®½º¸¶½º”¶ó´Â ÈÆÈÆÇÑ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ¼Õ¿¡ µé°í È¯ÇÑ ¹Ì¼Ò¸¦ Áþ°í ÀÖ´Ù. Æ¯È÷ ÃßÈ­Á¤Àº ·¹µå ÄÃ·¯ÀÇ ´ÏÆ®¿Í ·çµ¹ÇÁ ¸Ó¸®¶ì·Î Å©¸®½º¸¶½º ºÐÀ§±â¸¦ ´õÇÏ¸ç ±ôÂïÇÑ ¸Å·ÂÀ» ¹ß»êÇß´Ù.

ÀÌ¾î °ø°³µÈ ¿µ»ó ¼Ó ÃßÈ­Á¤Àº »êÅ¸ ¸ÁÅä¸¦ µÎ¸£°í WHAM!(¿Ù)ÀÇ ‘Last Christmas(¶ó½ºÆ® Å©¸®½º¸¶½º)’ ÈÄ·Å±¸¸¦ Ã»·®ÇÑ º¸ÀÌ½º·Î ¿­Ã¢ÇØ ÀÌ¸ñÀ» »ç·ÎÀâ¾Ò´Ù. ÃßÈ­Á¤Àº “µû¶æÇÏ°í Çàº¹ÇÑ Å©¸®½º¸¶½º º¸³»¼¼¿ä”¶ó´Â ÃàÇÏ ÀÎ»ç¸¦ ÀüÇÑ ÈÄ “°ð ¼Ö·Î ¾Ù¹üÀ¸·Î Ã£¾Æ¿Ã Å×´Ï ¸¹Àº °ü½É°ú ÀÀ¿ø ºÎÅ¹µå¸°´Ù”°í ¼Ö·Î µ¥ºß ÀÓ¹ÚÀ» ¿¹°íÇØ ±â´ë°¨À» ÀÚ¾Æ³Â´Ù.

ÃßÈ­Á¤Àº °¢Á¾ °ø¿¬, OST Âü¿© µî È°¹ßÇÑ À½¾Ç È°µ¿°ú ´õºÒ¾î ´Ù¾çÇÑ ºê·£µåÀÇ ±¤°í ¸ðµ¨°ú ´ë¸¸ MTV ‘¾Æ¾Ö¿ì»ó(ä²äñéÏßÀ, Idols of Asia)’, »ï¸³¹æ¼Û±¹ ¿¹´É ‘äÌäÌÓÞÙ¥àø(¾È¾È´ë¸í¼º)’, ‘ÛÈöõÖõ Ò³ãê(ºÎÅ¹ÇØ¿ä ¿©½Å´Ô)’ µî¿¡ Ãâ¿¬ÇÏ¸ç ±¹³»¿Ü¸¦ ³Ñ³ªµå´Â È°¾àÀ¸·Î ¼Ö·Î µ¥ºß ÀüºÎÅÍ ÁÖ¸ñ ¹Þ°í ÀÖ´Ù.

ÇÑÆí ÃßÈ­Á¤Àº ¼Ö·Î µ¥ºß¸¦ ¾ÕµÎ°í ¾Ù¹ü ÁØºñ¿¡ ¹ÚÂ÷¸¦ °¡ÇÏ°í ÀÖ´Ù.   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01105 | ¹ßÇàÀÎ : (ÁÖ)°æ»óÀÏº¸ ¾öÁÖÈ£ | ÆíÁýÀÎ : ¾öÁÖÈ£ | µî·Ï³¯Â¥ : 2018³â 4¿ù 23ÀÏ
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