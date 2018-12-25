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°¡¼ö ÃßÈÁ¤ÀÌ »ç¶û½º·¯¿î Å©¸®½º¸¶½º ÀÎ»ç·Î Ãß¿î °Ü¿ï µû½ºÇÑ ¿Â±â¸¦ ÀüÇß´Ù.
¼Ò¼Ó»ç ¾ÆÀÌÄÁÅØÄÄÆÛ´Ï ÃøÀº 25ÀÏ ¿ÀÀü °ø½Ä SNS Ã¤³ÎÀ» ÅëÇØ ÃßÈÁ¤ÀÇ Å©¸®½º¸¶½º ±â³ä »çÁø°ú ¿µ»óÀ» °ÔÀçÇß´Ù.
°ø°³µÈ »çÁø ¼Ó ÃßÈÁ¤Àº “Çàº¹ÇÑ Å©¸®½º¸¶½º, ´Ù°¡¿À´Â ¿¬¸» °¡Á··¿¬ÀÎ·Ä£±¸¿Í ÇÔ²² ¶æ±íÀº ¿¬¸» º¸³»¼¼¿ä. ¸Þ¸® Å©¸®½º¸¶½º”¶ó´Â ÈÆÈÆÇÑ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ¼Õ¿¡ µé°í È¯ÇÑ ¹Ì¼Ò¸¦ Áþ°í ÀÖ´Ù. Æ¯È÷ ÃßÈÁ¤Àº ·¹µå ÄÃ·¯ÀÇ ´ÏÆ®¿Í ·çµ¹ÇÁ ¸Ó¸®¶ì·Î Å©¸®½º¸¶½º ºÐÀ§±â¸¦ ´õÇÏ¸ç ±ôÂïÇÑ ¸Å·ÂÀ» ¹ß»êÇß´Ù.
ÀÌ¾î °ø°³µÈ ¿µ»ó ¼Ó ÃßÈÁ¤Àº »êÅ¸ ¸ÁÅä¸¦ µÎ¸£°í WHAM!(¿Ù)ÀÇ ‘Last Christmas(¶ó½ºÆ® Å©¸®½º¸¶½º)’ ÈÄ·Å±¸¸¦ Ã»·®ÇÑ º¸ÀÌ½º·Î ¿Ã¢ÇØ ÀÌ¸ñÀ» »ç·ÎÀâ¾Ò´Ù. ÃßÈÁ¤Àº “µû¶æÇÏ°í Çàº¹ÇÑ Å©¸®½º¸¶½º º¸³»¼¼¿ä”¶ó´Â ÃàÇÏ ÀÎ»ç¸¦ ÀüÇÑ ÈÄ “°ð ¼Ö·Î ¾Ù¹üÀ¸·Î Ã£¾Æ¿Ã Å×´Ï ¸¹Àº °ü½É°ú ÀÀ¿ø ºÎÅ¹µå¸°´Ù”°í ¼Ö·Î µ¥ºß ÀÓ¹ÚÀ» ¿¹°íÇØ ±â´ë°¨À» ÀÚ¾Æ³Â´Ù.
ÃßÈÁ¤Àº °¢Á¾ °ø¿¬, OST Âü¿© µî È°¹ßÇÑ À½¾Ç È°µ¿°ú ´õºÒ¾î ´Ù¾çÇÑ ºê·£µåÀÇ ±¤°í ¸ðµ¨°ú ´ë¸¸ MTV ‘¾Æ¾Ö¿ì»ó(ä²äñéÏßÀ, Idols of Asia)’, »ï¸³¹æ¼Û±¹ ¿¹´É ‘äÌäÌÓÞÙ¥àø(¾È¾È´ë¸í¼º)’, ‘ÛÈöõÖõ Ò³ãê(ºÎÅ¹ÇØ¿ä ¿©½Å´Ô)’ µî¿¡ Ãâ¿¬ÇÏ¸ç ±¹³»¿Ü¸¦ ³Ñ³ªµå´Â È°¾àÀ¸·Î ¼Ö·Î µ¥ºß ÀüºÎÅÍ ÁÖ¸ñ ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
ÇÑÆí ÃßÈÁ¤Àº ¼Ö·Î µ¥ºß¸¦ ¾ÕµÎ°í ¾Ù¹ü ÁØºñ¿¡ ¹ÚÂ÷¸¦ °¡ÇÏ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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