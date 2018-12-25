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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.12.25 È­ 16:53
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¡®°è·æ¼±³àÀü¡¯ À±Çö¹Î, ¡®¿©¿î °¡µæ¡¯ ¸¶Áö¸·È¸ ºñÇÏÀÎµåÄÆ °ø°³
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.12.25  
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‘°è·æ¼±³àÀü’ À±Çö¹ÎÀÌ ¸¶Áö¸·È¸¸¦ ¾ÕµÎ°í ±â´ë¸¦ ´õÇß´Ù.

À±Çö¹ÎÀº tvN ¿ùÈ­µå¶ó¸¶ ‘°è·æ¼±³àÀü’¿¡¼­ Á¤ÀÌÇö ¿ªÀ» ¸Ã¾Æ Àü»ýºÎÅÍ Çö»ý±îÁö ¸ðµç »óÃ³¸¦ Áû¾îÁø º¹Àâ´Ù´ÜÇÑ °¨Á¤°ú »ç¿¬À» ±×¸®¸ç ±ØÀ» ÀÌ²ø¾ú´Ù.

¿À´Ã(25ÀÏ) ¸¶Áö¸·È¸ ¹æ¼ÛÀ» ¾ÕµÎ°í, ¼Ò¼Ó»ç¸¦ ÅëÇØ °ø°³µÈ À±Çö¹ÎÀÇ ¸¶Áö¸·È¸ ÃÔ¿µ ÇöÀåÀÌ ´ã±ä ºñÇÏÀÎµå ÄÆÀ» ÅëÇØ¼­µµ ±×ÀÇ ´Ù¾çÇÑ °¨Á¤ÀÌ Æ÷ÂøµÇ¾î ´«±æÀ» ²ö´Ù.

ÀºÀºÇÑ ¹Ì¼Ò·Î ÇöÀåÀ» ¾ÖÆ¶ÇÏ°Ô ¹Ù¶óº¸´Â°¡ ÇÏ¸é, ÃÔ¿µÀ» ¾ÕµÎ°í À½¾ÇÀ» µéÀ¸¸ç ½½ÇÂ °¨Á¤À» Àâ°íÀÖ´Â ¸ð½ÀºÎÅÍ È¯ÇÑ ¹Ì¼Ò·Î ¸¶Áö¸· ´ëº»À» ´Ù½ÃÇÑ¹ø »ìÆìº¸´Â ¸ð½À±îÁö À±Çö¹ÎÀÇ ¸é¸éÀ» ¿³º¼ ¼ö ÀÖ´Ù. 

±×ÀÇ º¹Àâ¹Ì¹¦ÇÑ °¨Á¤µéÀ» ÁüÀÛÄÉÇÏ¸ç ¿©¿î °¡µæÇÑ ºÐÀ§±â¸¦ ÀÚ¾Æ³», ¸¶Áö¸·È¸¿¡¼­´Â À±Çö¹ÎÀÌ Á¤ÀÌÇöÀÇ ¾î¶² ÀÌ¾ß±â¸¦ ±×¸®¸ç °á¸»À» ¿Ï¼º½ÃÅ³Áö ±× Çâ¹æ¿¡ ´õ¿í ±Ã±ÝÁõÀÌ ³ô¾ÆÁö°í ÀÖ´Ù.

À±Çö¹ÎÀº ¼Ò¼Ó»ç¸¦ ÅëÇØ “º½ºÎÅÍ °Ü¿ï±îÁö ¸ðµç °èÀýÀ» ÇÔ²²ÇÑ ‘°è·æ¼±³àÀü’¿¡¼­ Á¤ÀÌÇöÀÌ¶õ ÀÎ¹°À» ÅëÇØ ¼ö ¸¹Àº °¨Á¤À» ´À³¢¸ç ±ä ½Ã°£À» º¸³Â´Ù. ¾î´Àµ¡ ¸¶Áö¸·È¸¸¦ ¾ÕµÎ°í ÀÖ´Ù´Ï °¨È¸°¡ »õ·Ó°í, ÀÇ¹Ì°¡ ³²´Ù¸£´Ù. 

±×¸¸Å­ ¿À´Ã ¹æ¼ÛÀ» ÅëÇØ ¼ºÅºÀý, ±×¸®°í ¿¬¸»°ú °¡Àå Àß ¾î¿ï¸®´Â Æ÷±ÙÇÏ°í ¾Æ¸§´Ù¿î °á¸»À» ±â´ëÇØµµ ÁÁ´Ù. ÀÌ¸¦ ÅëÇØ ½ÃÃ»ÀÚºÐµé²²¼­ Èú¸µ°ú À§·Î¹Þ´Â ½Ã°£ÀÌ µÇ±æ ¹Ù¶õ´Ù.”¸ç ¸¶Áö¸·È¸¿¡ ´ëÇÑ ±â´ëÀÇ ¸¶À½À» ÀüÇß´Ù. 

Áö³­ 15È¸¿¡¼­´Â ±ØÁß ºñ±ØÀû Àü»ýÀÇ ±â¾ïÀ¸·Î °íÅë½º·¯¿ö ÇÑ ÀÌÇöÀÌ ¿À·£ ¿ÀÇØ¿Í Æ®¶ó¿ì¸¶ µÚ °¨ÃçÁø Áø½ÇÀ» ±ú´Ý´Â ¸ð½ÀÀÌ ±×·ÁÁö¸é¼­, Áø½ÉÀ¸·Î ¿ë¼­¿Í ¼ÓÁË¸¦ ¹Ù¶ó´Â ±×ÀÇ ÇâÈÄ ¼±ÅÃ¿¡ ±ÍÃß°¡ ÁÖ¸ñµÇ°í ÀÖ´Ù.

ÇÑÆí, ‘°è·æ¼±³àÀü’Àº ¿À´Ã(25ÀÏ) Á¾¿µÀ» ¾ÕµÎ°í ÀÖ´Ù.    µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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    9
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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01105 | ¹ßÇàÀÎ : (ÁÖ)°æ»óÀÏº¸ ¾öÁÖÈ£ | ÆíÁýÀÎ : ¾öÁÖÈ£ | µî·Ï³¯Â¥ : 2018³â 4¿ù 23ÀÏ
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