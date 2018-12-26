·¹ÀÎº¸¿ì ¡®³ëÀ»¡¯, Å©¸®½º¸¶½º Æ¯Áý tvN ´Ü¸· #ÁÁ¸ÀÅÊÀ¸·Î ¹è¿ì º¯½Å

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24ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ tvN ´Ü¸·±Ø ‘#ÁÁ¸ÀÅÊ:ÁÁÀº ¸À¿¡ ÃëÇÏ´Ù’(ÀÌÇÏ #ÁÁ¸ÀÅÊ)’¿¡ Ãâ¿¬ÇÑ ·¹ÀÎº¸¿ì Ãâ½ÅÀÇ ³ëÀ»ÀÌ ±ØÁß Á¤Ãæ³²ÀÇ Ä£¾ð´Ï Á¤¼Çö¿ªÀ¸·Î µîÀåÇØ ´«±æÀ» ¸ðÀ¸°í ÀÖ´Ù.
‘#ÁÁ¸ÀÅÊ’¿¡¼ ¿À·§µ¿¾È ¸øº¸°í Áö³½ Ä£ÀÚ¸ÅÀÇ ¸ð½ÀÀ» Ãæ³² ¿ªÀÇ ±èÇâ±â¿Í ¼Çö¿ªÀÇ ³ëÀ»ÀÌ ±×·Á³Â´Ù. ±Ø Áß ±îÄ¥ÇÏ¸é¼µµ Ä£µ¿»ýÀ» Ã¬±â°í »çÈ¸¿¡¼´Â Ä¿¸®¾î¿ì¸ÕÀÇ ¸ð½ÀÀ» ÀÚ¾Æ³Â´Ù.
¶ÇÇÑ ±Ø Áß Ä«Æä ÈÆ³² »çÀå ´ë¿µ(±è¼º±Ô´Ô)°úÀÇ Å°½º½Åµµ ÈÁ¦¸¦ ¸ðÀ¸°í ÀÖ´Ù.Ã¹ µå¶ó¸¶¶ó°í´Â ¹Ï±âÁö ¾Ê´Â ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ Ä³¸¯ÅÍ¸¦ ±×·Á³»¾î ½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ ÀÌ¸ñÀ» ²ø¾ú´Ù.
¾ÕÀ¸·ÎÀÇ ¹è¿ì È°µ¿¿¡ ±â´ë°¡ µÈ´Ù.
ÇÑÆí, 'ÁÁ¸ÀÅÊ'Àº Ãæ³² ¼»ê¿¡¼ »ó°æÇÑ »õ³»±â Á¤Ãæ³²°ú ¿¬³²µ¿ Åä¹ÚÀÌ ÀÌ¿¬³²ÀÌ ¸¸³ª ¹ú¾îÁö´Â µðÀúÆ®Ã³·³ ´ÞÄÞÇÑ ½º¹«»ì ·Î¸Ç½º¸¦ ±×¸° µå¶ó¸¶´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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