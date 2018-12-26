îñ ¾ß±¸ ¼±¼ö ºÀÁß±Ù, »ý°¢À» º¸¿©ÁÖ´Â ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®¿Í Àü¼Ó °è¾à Ã¼°á

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¾ß±¸ ÇØ¼³ À§¿ø ºÀÁß±ÙÀÌ »ý°¢À» º¸¿©ÁÖ´Â ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®¿Í ¼ÕÀâ°í »õ Ãâ¹ß¿¡ ³ª¼±´Ù.
26ÀÏ ¿ÀÀü ¼Ò¼Ó»ç »ý°¢À» º¸¿©ÁÖ´Â ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® ÃøÀº “ºÀÁß±Ù°ú Àü¼Ó °è¾àÀ» Ã¼°áÇß´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
¼Ò¼Ó»ç ÃøÀº “ºÀÁß±ÙÀº ÇöÀç ¹æ¼Û±¹ÀÇ ¾ß±¸ ÇØ¼³ À§¿øÀ¸·Î ¸ÍÈ°¾àÀÌ ¿¹»óµÇ¸ç, ¹æ¼ÛÀ» ÅëÇØ ´ëÁß¿¡°Ô »ç¶û ¹ÞÀ» °¡´É¼ºÀ» ³ô°Ô º¸°í ÀÖ´Ù. ÇâÈÄ ´ÙÃ¤·Î¿î ºÐ¾ß¿¡¼ È°¾àÇÏ´Âµ¥ ÇÔ²² °í¹ÎÇÏ°í, ²÷ÀÓ¾ø´Â Áö¿øÀ» ¾Æ³¢Áö ¾Ê°Ú´Ù”°í ¼³¸íÇß´Ù.
ºÀÁß±ÙÀº “¾ß±¸¸¦ ÀºÅðÇÏ°í »õ·Î¿î µµÀüÀ¸·Î ÇØ¼³ À§¿øÀ¸·Î Ã¹¹ßÀ» ³»µðµð¸ç ¸¹Àº ÁØºñ¸¦ ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¾ÕÀ¸·Î ´Ù¾çÇÑ ¹æ¼ÛÀ» ÅëÇØ ´ëÁß¿¡°Ô À¯ÄèÇÑ ¸ð½ÀÀ» º¸¿©µå¸± ¼ö ÀÖµµ·Ï ³ë·ÂÇÏ°Ú´Ù”°í ¼Ò°¨À» ÀüÇß´Ù.
ºÀÁß±ÙÀº Áö³ 1997³â ¸ÞÀÌÀú¸®±× ¾ÖÆ²·£Å¸¿Í °è¾àÇÏ°í ºò¸®°Å·Î È°¾àÇÏ´Ù 2007³âºÎÅÍ LGÆ®À©½º¿¡¼ ¿¡ÀÌ½º·Î ºÒ¸®¸ç È°¹ßÇÑ È°µ¿À» ÆîÃÆ´Ù.
KBO ¸®±×¿¡¼ 10½ÃÁðÀ» ¶Ù¸ç Åë»ê 321°æ±â¿¡ µîÆÇÇØ 55½Â 46ÆÐ 109¼¼ÀÌºê Æò±Õ ÀÚÃ¥Á¡ 3.41ÀÇ ¼ºÀûÀ» ³²°å´Ù. Áö³ 2009³â WBC(¿ùµåº£ÀÌ½ºº¼Å¬·¡½Ä) ´ç½Ã ÀÏº» ´ëÇ¥ÆÀ ÁÖÀå ½ºÁîÅ° ÀÌÄ¡·Î¸¦ °ßÁ¦±¸·Î ²Ç²Ç ¹¾î ‘ºÀ¿»ç’¶ó´Â º°¸íÀ» ¾ò±âµµ Çß´Ù.
ÇÑÆí »ý°¢À» º¸¿©ÁÖ´Â ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®´Â ´Ùº¯ÈÇÏ°í ÀÖ´Â ¹Ìµð¾î È¯°æ ¼Ó ÀüÅë ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®¸¦ ±â¹ÝÀ¸·Î MCN Creator ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® »ç¾÷, ¹æ¼Û ¿¹´É Á¦ÀÛ, Creator Á¦Ç° °³¹ß µî¿¡ ¾ÕÀå¼°í ÀÖ´Â À¶ÇÕÀû ¹Ìµð¾î ÄÜÅÙÃ÷ Àü¹® È¸»ç´Ù.
°³±×¸Ç Á¤Âù¿ì, È«·Ï±â, ±è¿øÈ¿, ¹è¿ì ÇÑ¿µ, ¼Ò³â ³óºÎ ÇÑÅÂ¿õ µîÀÌ ¼Ò¼ÓµÅ ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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