¿©¼º µà¿À 'µµ½ºÆ®', ±ººÎ´ë Ã£¾Æ °¨¼º º¸ÀÌ½º·Î Èú¸µ ¼±»ç

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|¡ã ‘°¨¼º Èú¸µ’ ¿©¼º µà¿À µµ½ºÆ® / »çÁø Á¦°ø: ÇÇ½ºÅ¸Ä¡¿À»ç¿îµå
‘°¨¼º Èú¸µ’ ¿©¼º µà¿À µµ½ºÆ®(Dost, ÀÌÁø½Ç, ÀÌ¼±¹Î)°¡ »ý±â ³ÑÄ¡´Â ¹«´ë·Î ±¹±º Àåº´µéÀ» ÀÀ¿øÇß´Ù.
ÃÖ±Ù µµ½ºÆ®´Â ÀÎÃµ±¤¿ª½Ã ºÎÆò±¸ ¸ð »ç´Ü¿¡¼ ÁøÇàµÈ À§¹® °ø¿¬¿¡ Âü¼®, ¾Æ¸§´Ù¿î º¸ÀÌ½º·Î Èú¸µÀ» ¼±»çÇß´Ù.
ÀÌ³¯ µµ½ºÆ®´Â Troye Sivan(Æ®·ÎÀÌ ½Ã¹Ý)ÀÇ ‘Youth(À¯½º)’¸¦ ½ÃÀÛÀ¸·Î, Æ®¿ÍÀÌ½ºÀÇ ‘YES or YES(¿¹½º ¿Ã ¿¹½º)’, À§³ÊÀÇ ‘REALLY REALLY(¸®¾ó¸® ¸®¾ó¸®)’, ³ÚÀÇ ‘±â¾ïÀ» °È´Â ½Ã°£’, ÆúÅ´ÀÇ ‘¸ðµç ³¯, ¸ðµç ¼ø°£(Every day, Every Moment)’±îÁö ´ÙÃ¤·Î¿î ºÐÀ§±âÀÇ È÷Æ®°îµéÀ» ¿Ã¢ÇØ ±¹±º Àåº´µéÀ» È¯È£ÄÉ Çß´Ù.
±¹±º Àåº´µéÀº µµ½ºÆ®ÀÇ ¿Ïº®ÇÑ ÇÏ¸ð´Ï°¡ µ¸º¸ÀÌ´Â ¹«´ë¿¡ ¿¶í È£ÀÀÀ¸·Î È´äÇÑ °ÍÀº ¹°·Ð, ÇÔ²² ¶¼Ã¢ÇÏ¸ç ÇöÀåÀ» ¶ß°Ì°Ô ¹°µé¿´´Ù.
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|¡ã ‘°¨¼º Èú¸µ’ ¿©¼º µà¿À µµ½ºÆ®
µµ½ºÆ®´Â “À§¹® °ø¿¬Àº Ã³À½ÀÌ¶ó ³Ê¹« »õ·Î¿î °æÇèÀÌ¾ú´Ù. ±¹±º Àåº´ ºÐµé°ú ÇÔ²² ÁÁÀº ½Ã°£À» º¸³¾ ¼ö ÀÖ¾î ¶æ±íÀº ÇÏ·ç¿´´Ù”¸ç Ã¹ À§¹® °ø¿¬¿¡ ´ëÇÑ ¼Ò°¨À» ¹àÇû´Ù.
º¸ÄÃ°ú Å°º¸µå ÀÌÁø½Ç, º¸ÄÃ ÀÌ¼±¹ÎÀ¸·Î ±¸¼ºµÈ ¿©¼º µà¿À µµ½ºÆ®´Â ÀÛ»ç, ÀÛ°î ½Ç·Â»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ºñÁÖ¾ó±îÁö °âºñÇÑ ÀáÀç·Â ÀÖ´Â ½Å¿¹´Ù. ÅÍÅ°¾î·Î ‘Ä£±¸’ ‘¿¬ÀÎ’ÀÇ ¶æÀ» Áö´Ñ µµ½ºÆ®´Â ´ëÁß¿¡°Ô ¶§·Î´Â Ä£±¸Ã³·³, ¶§·Î´Â ¿¬ÀÎÃ³·³ ´Ù°¡°¡°Ú´Ù´Â ±íÀº ÀÇ¹Ì¸¦ Ç°°í ÀÖ´Ù.
µµ½ºÆ®´Â ³»³â »ó¹Ý±â µ¥ºß¸¦ ¸ñÇ¥·Î À½¾Ç È°µ¿¿¡ ¹ÚÂ÷¸¦ °¡ÇÏ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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