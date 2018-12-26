°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.12.26 ¼ö 19:53
¿¬¿¹/½Ã»ç
¿©¼º µà¿À 'µµ½ºÆ®', ±ººÎ´ë Ã£¾Æ °¨¼º º¸ÀÌ½º·Î Èú¸µ ¼±»ç
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.12.26  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ‘°¨¼º Èú¸µ’ ¿©¼º µà¿À µµ½ºÆ® / »çÁø Á¦°ø: ÇÇ½ºÅ¸Ä¡¿À»ç¿îµå

‘°¨¼º Èú¸µ’ ¿©¼º µà¿À µµ½ºÆ®(Dost, ÀÌÁø½Ç, ÀÌ¼±¹Î)°¡ »ý±â ³ÑÄ¡´Â ¹«´ë·Î ±¹±º Àåº´µéÀ» ÀÀ¿øÇß´Ù.

ÃÖ±Ù µµ½ºÆ®´Â ÀÎÃµ±¤¿ª½Ã ºÎÆò±¸ ¸ð »ç´Ü¿¡¼­ ÁøÇàµÈ À§¹® °ø¿¬¿¡ Âü¼®, ¾Æ¸§´Ù¿î º¸ÀÌ½º·Î Èú¸µÀ» ¼±»çÇß´Ù.

ÀÌ³¯ µµ½ºÆ®´Â Troye Sivan(Æ®·ÎÀÌ ½Ã¹Ý)ÀÇ ‘Youth(À¯½º)’¸¦ ½ÃÀÛÀ¸·Î, Æ®¿ÍÀÌ½ºÀÇ ‘YES or YES(¿¹½º ¿Ã ¿¹½º)’, À§³ÊÀÇ ‘REALLY REALLY(¸®¾ó¸® ¸®¾ó¸®)’, ³ÚÀÇ ‘±â¾ïÀ» °È´Â ½Ã°£’, ÆúÅ´ÀÇ ‘¸ðµç ³¯, ¸ðµç ¼ø°£(Every day, Every Moment)’±îÁö ´ÙÃ¤·Î¿î ºÐÀ§±âÀÇ È÷Æ®°îµéÀ» ¿­Ã¢ÇØ ±¹±º Àåº´µéÀ» È¯È£ÄÉ Çß´Ù.

±¹±º Àåº´µéÀº µµ½ºÆ®ÀÇ ¿Ïº®ÇÑ ÇÏ¸ð´Ï°¡ µ¸º¸ÀÌ´Â ¹«´ë¿¡ ¿­¶í È£ÀÀÀ¸·Î È­´äÇÑ °ÍÀº ¹°·Ð, ÇÔ²² ¶¼Ã¢ÇÏ¸ç ÇöÀåÀ» ¶ß°Ì°Ô ¹°µé¿´´Ù.

   
¡ã ‘°¨¼º Èú¸µ’ ¿©¼º µà¿À µµ½ºÆ®

µµ½ºÆ®´Â “À§¹® °ø¿¬Àº Ã³À½ÀÌ¶ó ³Ê¹« »õ·Î¿î °æÇèÀÌ¾ú´Ù. ±¹±º Àåº´ ºÐµé°ú ÇÔ²² ÁÁÀº ½Ã°£À» º¸³¾ ¼ö ÀÖ¾î ¶æ±íÀº ÇÏ·ç¿´´Ù”¸ç Ã¹ À§¹® °ø¿¬¿¡ ´ëÇÑ ¼Ò°¨À» ¹àÇû´Ù.

º¸ÄÃ°ú Å°º¸µå ÀÌÁø½Ç, º¸ÄÃ ÀÌ¼±¹ÎÀ¸·Î ±¸¼ºµÈ ¿©¼º µà¿À µµ½ºÆ®´Â ÀÛ»ç, ÀÛ°î ½Ç·Â»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ºñÁÖ¾ó±îÁö °âºñÇÑ ÀáÀç·Â ÀÖ´Â ½Å¿¹´Ù. ÅÍÅ°¾î·Î ‘Ä£±¸’ ‘¿¬ÀÎ’ÀÇ ¶æÀ» Áö´Ñ µµ½ºÆ®´Â ´ëÁß¿¡°Ô ¶§·Î´Â Ä£±¸Ã³·³, ¶§·Î´Â ¿¬ÀÎÃ³·³ ´Ù°¡°¡°Ú´Ù´Â ±íÀº ÀÇ¹Ì¸¦ Ç°°í ÀÖ´Ù.

µµ½ºÆ®´Â ³»³â »ó¹Ý±â µ¥ºß¸¦ ¸ñÇ¥·Î À½¾Ç È°µ¿¿¡ ¹ÚÂ÷¸¦ °¡ÇÏ°í ÀÖ´Ù.   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • °³±×¸Ç Ãâ½Å Àü¹® MC, °¡¼öMC½ä ½Ì±Û '¿©º¸¾ß' ¹ß¸Å
  • ¡®°è·æ¼±³àÀü¡¯ À¯Á¤¿ì, ¸®¾óÇÑ Ç¥Á¤ ÃÔ¿µ ÇöÀå »çÁø °ø°³
  • ºñº¸ÀÌÆÀ ¿¥ºñÅ©·ç, ñé ´ëÇ¥ ºñº¸ÀÌ ¹èÆ² ¡®Çã½½&ÇÁ¸®Áî¡¯¼­ ÁØ¿ì½Â Â÷Áö
  • ¿µÈ­ ¡®±â¹æµµ·É¡¯, ¹è¿ì ÃÖ±ÍÈ­ ÁÖ¿¬À¸·Î Ä³½ºÆÃ
  • 'Å©¸®½º¸¶½º ÀÌºê' ÇÔ²² º¸³»°í ½ÍÀº ½ºÅ¸ 1À§? ¹Úº¸°Ë, ¿¢¼Ò µð¿À 2À§...¹æÅº¼Ò³â´Ü ºß 3À§ ¿Ã¶ó
    • °³±×¸Ç Ãâ½Å Àü¹® MC, °¡¼öMC½ä ½Ì±Û '¿©º¸¾ß' ¹ß¸Å °³±×¸Ç Ãâ½Å Àü¹® MC, °¡¼öMC½ä ½Ì±Û '¿©º¸¾ß' ¹ß¸Å
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    ±³»ç Çù¹Ú »ç¸Á, ³²ÆíÀÇ ¼ö»ç ¿äÃ»À¸·Î µå·¯³ª
    2
    Çö´ëÁß°ø¾÷±×·ì ¼¼¹Ø ¹«´õ±â ¼öÁÖ¡¦2019³â ¾÷È² ±â´ë°¨ Ä¿Áø´Ù
    3
    ¿ï»ê ½Ã³»¹ö½º °øµ¿¹èÂ÷Á¦ 30³â¸¸¿¡ ÆóÁö
    4
    [°æ»ó½Ã·Ð]¿øÀü(ê«ï³)ÀÇ ºû°ú ±×¸²ÀÚ
    5
    ÀÌÀÏÀç Æó¾Ï4±â, ¡°¾ÆÇÂ ÀÌÈÄ·Î´Â ¾Æ¹«µµ ÃÊ´ë ¾ÈÇß´Ù¡±
    6
    ¿ï»ê ¼­»ý ½Å¸®¸¶À» ÀÌÁÖ´ë»ó ¼±Á¤ Áö¿¬
    7
    21°³ ±â¾÷, ´ë¡¤Áß¼Ò±â¾÷ »ó»ý À§ÇØ 7Á¶¿ø Áö¿øÇÑ´Ù
    8
    ÀÌÇÊ¸ð ¼­¼ö¿¬ °áÈ¥, °ÅÁþ ¾øÀÌ ¼ø¼öÇß´ø µÎ »ç¶÷ ¡®ÀÌ·¸°Ô ÁÁÀ» ¼ö°¡!¡¯
    9
    [CEOÄ®·³]¡®¿ï»êµµ½Ã°ø»ç¡¯°¡ ¹«¾ùÀ» ÇÏ´Â °÷ÀÎ°¡
    10
    ÃÖÀúÀÓ±Ý¿¡ ÁÖÈÞ½Ã°£ Æ÷ÇÔ ³ë»ç ¸ðµÎ ¹Ý¹ß
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ°£ ¹®È­ Çà»ç(2018³â 12¿ù 24ÀÏ~)
    ¿ï»ê¾Ï°¢È­ ¹Ú¹°°ü ±âÈ¹Àü¡¤ÇÐ¼ú´ëÈ¸ Á¤¸®
    ¿ª»ç¡¤¹®È­¡¤ÀÏ»ó °øÁ¸ÇÏ´Â ÁÖÀüÀ» ±â·ÏÇß´Ù
    Áú¼­¡¤ÆÄÀå¡¤»ç¶û¡¦Á¡Åä ¼Ó¿¡ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ´ã´Ù
    °Ô ±×¸²À¸·Î ¾î¸° ½ÃÀý ¿ï»ê ¹Ù´å°¡¸¦ ¶°¿Ã¸®´Ù

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01105 | ¹ßÇàÀÎ : (ÁÖ)°æ»óÀÏº¸ ¾öÁÖÈ£ | ÆíÁýÀÎ : ¾öÁÖÈ£ | µî·Ï³¯Â¥ : 2018³â 4¿ù 23ÀÏ
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr