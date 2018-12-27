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¼Ò³àÁÖÀÇº¸°¡ ¿¬¸»À» ¸Â¾Æ Ã»¼Ò³âµéÀ» ´ë»óÀ¸·Î ÁøÇàÇÑ Áø·Î ÅäÅ©ÄÜ¼Æ®°¡ ÈÁ¦´Ù.
Ãæ³² ¾Æ»ê±³À°Áö¿øÃ»°ú ¾Æ»ê½ÃÃ»¼Ò³â±³À°¹®È¼¾ÅÍ¿¡¼ ÁÖ°ü, ÁÖÃÖÇÑ ‘2018 Ã»¼Ò³â Áø·Î ÄÜ¼Æ®’°¡ ¾îÁ¦(26ÀÏ) ¾Æ»ê½ÃÃ»¼Ò³â±³À°¹®È¼¾ÅÍ ½º¸¶Æ® Ã¼À°°ü¿¡¼ ¿·ÈÀ¸¸ç, ¼Ò³àÁÖÀÇº¸¿Í ÀÛ°¡ÀÌÀÚ ½ÃÀÎ ÇÏ»ó¿íµµ Âü°¡ÇÏ¿´´Ù.
¼Ò³àÁÖÀÇº¸ÀÇ ÅäÅ©ÄÜ¼Æ®´Â ¶Ç·¡ Ä£±¸µéÀÇ Áø¼ÖÇÑ ÀÌ¾ß±â¸¦ ³ª´®¿¡ ÀÖ¾î Ã»¼Ò³âµé¿¡°Ô Å« È£ÀÀÀ» ¾ò°í ÀÖÀ¸¸ç, ¶Ç ¸·³» »ûº°°ú ±¸½½ÀÌ Ãâ¿¬ÇÑ À¥µå¶ó¸¶ ‘ÅëÅëÇÑ¿¬¾Ö’°¡ Ã»¼Ò³âµé¿¡°Ô Å« °ü½É»çÀÎ °¡¿îµ¥ ±× ÀÎ±â°¡ ´õ Ä¡¼Ú°í ÀÖ´Ù.
º¹Áöµ¹·Î ¾Ë·ÁÁø ¼Ò³àÁÖÀÇº¸´Â Áö³ 12ÀÏ¿¡µµ ÀÎÃµÁø·Î±³À°¼¾ÅÍ¿Í ÇÔ²² ÀÎÃµ½Ã ÇÐ»ýµéÀ» ´ë»óÀ¸·Î Áø·Î ÅäÅ©ÄÜ¼Æ®¸¦ °³ÃÖÇÑ¹Ù ÀÖ´Ù.
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¼Ò¼Ó»çÀÎ »Ñ¸®¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®ÃøÀº “³»³â¿¡´Â Áø·Î»ó´ã¿Ü¿¡ Æø·Â¿¹¹æ°ú Èí¿¬¿¹¹æµîÀÇ ÅäÅ©ÄÜ¼Æ®¸¦ ÁØºñÇØ Ã»¼Ò³âµé°ú ¼ÒÅëÇÏ´Â ½Ã°£À» ´õ ¸¹ÀÌ ¸¸µé°Ú´Ù.”°í ÀüÇß´Ù.
ÇÑÆí ¼Ò³àÁÖÀÇº¸´Â ÀÌ¹ø ÅäÅ©ÄÜ¼Æ®¸¦ ³¡À¸·Î µÎ ¹øÂ° ½Ì±Û ‘Å°´Ù¸®¾ÆÀú¾¾’ÀÇ È°µ¿À» ¸¶¹«¸®ÇÏ°í ´ÙÀ½ ¾Ù¹ü ÁØºñ¿¡ µé¾î°£´Ù°í ÇÑ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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