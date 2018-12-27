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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.12.27 ¸ñ 19:58
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¿îµ¿ ÄÜÅÙÃ÷ ÇÃ·§Æû 300kcal ¿ÀÇÁ´× ¼¼·¹¸Ó´Ï ½ºÅ¸µé ÃàÇÏ ¼Ó ¼ºÈ²¸® °³ÃÖ
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.12.27  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   

Áö³­ 21ÀÏ ‘¼¼°è ÃÖÃÊ ¿îµ¿ ÄÜÅÙÃ÷ ÇÃ·§Æû’ 300kcalÀÇ ¿ÀÇÁ´× ¼¼·¹¸Ó´Ï°¡ ¼ºÈ²¸®¿¡ °³ÃÖµÇ¾ú´Ù. 

ÀÌ³¯ Çà»ç¿¡´Â ½ºÆ÷Ã÷&ÇÇÆ®´Ï½º ÄÜÅÙÃ÷ ÇÃ·§Æû ±¸Ãà¿¡ ¶æÀÖ´Â °ü·Ã ÀÎ»ç ¾à 100¸íÀÌ Âü¼®ÇÏ¿´À¸¸ç Âü¼®ÀÚµé °¡¿îµ¥ ´ëÁß¿¡°Ô ³¸ÀÍÀº ½ºÆ÷Ã÷ ½ºÅ¸¿Í ÇÇÆ®´Ï½º ¼±¼öµéµµ ÇÔ²²ÇØ Áñ°Å¿î ºÐÀ§±â ¼Ó¿¡ Çà»ç°¡ ÁøÇàµÇ¾ú´Ù. 

À¯½Â¹Î IOC ±¹Á¦¿Ã¸²ÇÈÀ§¿øÈ¸ ¼±¼öÀ§¿ø°ú Ææ½Ì ±¹°¡´ëÇ¥ ³²ÇöÈñ ¼±¼ö, »ç°Ý ±¹°¡´ëÇ¥ ÁøÁ¾¿À ¼±¼ö, ¼îÆ®Æ®·¢ ±¹°¡´ëÇ¥ °ûÀ±±â ¼±¼ö¸¦ ºñ·ÔÇÏ¿© ÇÇÆ®´Ï½º ºÐ¾ß ¸Þ°¡ ÀÎÇÃ·ç¾ð¼­ÀÌÀÚ ÀÌ¹Ì 300kcal¿¡ ÄÜÅÙÃ÷ Ã¢ÀÛÀÚ·Î Âü¿© ÁßÀÎ ÇüÁÖÇö, ÇÏ¼­ºó, Á¤ÀçÀ± ¼±¼öµµ Âü¼®ÇØ ¿îµ¿ ÄÜÅÙÃ÷ÀÇ ÀúÀÛ±ÇÈ­°¡ °¡Á®¿Ã ½ÃÀå ÆÄ±Þ·Â°ú ÇâÈÄ ºñÀü¿¡ ´ëÇØ ±â´ë°¨À» ¹àÇû´Ù. 

300kcal´Â ±¹³» ÃÖ´Ù ¿îµ¿ ºòµ¥ÀÌÅÍ¸¦ º¸À¯ÇÑ Çï½ºÄÉ¾î Àü¹® ±â¾÷ ¢ß¾ÆÀÌÀ¯À£ÀÌ ‘¿îµ¿ Àü¹®°¡ ½º½º·Î°¡ ÀúÀÛ±ÇÀÚ°¡ µÉ ¼ö ÀÖ´Ù’´Â ÄÁ¼Á¿¡¼­ Åº»ý½ÃÅ² ÇÃ·§ÆûÀ¸·Î, ¿îµ¿ Àü¹®°¡ ¿ª½Ã À½¾ÇÀÌ³ª ¹Ì¼ú µîÀÇ ¿¹´É ºÐ¾ß¿Í ¸¶Âù°¡Áö·Î ÀÚ½ÅÀÇ Ã¢ÀÛ¹°¿¡ ´ëÇØ Á÷Á¢ÀûÀÎ ÀúÀÛ ¼öÀÍÀ» ¾ò´Â °ÍÀÌ °¡´ÉÇØÁø´Ù.

Àü ¼¼°èÀûÀ¸·Î ¼ö¸¹Àº ¿îµ¿ Àü¹®°¡µéÀÌ À¯Æ©ºê³ª SNS µî¿¡ ¿µ»óÀ» ¿Ã·Á ÀÚ½ÅÀÇ ¿îµ¿ ³ëÇÏ¿ì¸¦ °øÀ¯ÇÏ´Â ´ë½Å Á¦Ç° ÇùÂù ¹× Á¶È¸ ¼ö¿¡ µû¸¥ ±¤°í °°Àº °£Á¢ ¼öÀÍÀ» ¾òÀ» »Ó ÀÌ·± ½ÄÀÇ ¹ß»óÀº ¾ø¾ú´Ù. 

¿îµ¿ ÄÜÅÙÃ÷ ÀúÀÛ±ÇÀÌ¶ó´Â »ý¼ÒÇÑ °³³äÀÌ ÀÚ¸® ÀâÀ» ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÏ±â À§ÇØ¼­´Â ¿îµ¿ ÄÜÅÙÃ÷ÀÇ Á¦ÀÛ°ú À¯ÅëÀÌ ¿øÈ°È÷ ÀÌ·ç¾îÁö´Â »ýÅÂ°è°¡ ÇÊ¿äÇÑµ¥ 300kcal´Â ÀÌ¸¦ À§ÇØ Áö³­ 7¿ù »ç¿ëÀÚ ¾îÇÃ¸®ÄÉÀÌ¼ÇÀ» »ó¿ëÈ­ÇÏ¿´°í ÇÚµåÆùÀ¸·Î °£´ÜÈ÷ ¿îµ¿ ÄÜÅÙÃ÷ Á¦ÀÛÀÌ °¡´ÉÇÑ ¿îµ¿ Àü¹®°¡ Àü¿ë ¾îÇÃ¸®ÄÉÀÌ¼Ç ¿ª½Ã °ð Ãâ½Ã ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. 

Æ¯È÷ »ç¿ëÀÚ ¾îÇÃ¸®ÄÉÀÌ¼Ç¿¡´Â ¾ÆÀÌÀ¯À£ÀÌ º¸À¯ÇÑ °³ÀÎ ÃÖÀûÈ­ ¿îµ¿ ÃßÃµ ±â¼úÀÌ Àû¿ëµÈ´Ù. Áï, µ¥ÀÌÅÍ ¼öÁý¿¡ ±â¹ÝÇÏ¿© »ç¿ëÀÚ´Â ´õ¿í ÀÚ½Å¿¡°Ô ÀûÇÕÇÑ ¸ÂÃãÇü ¿îµ¿ ÇÁ·Î±×·¥À» Á¦°ø¹Þ°Ô µÇ´Â °ÍÀÌ´Ù.

2D/3D ½ºÄÌ·¹Åæ Æ®·¡Å· ±â¼úÀ» ÅëÇØ »ç¿ëÀÚÀÇ ¿îµ¿ ¼öÇà µ¿ÀÛÀ» ÀÎ½ÄÇÏ´Â ¼­ºñ½ºµµ ÁØºñ Áß¿¡ ÀÖ¾î ¾ÕÀ¸·Î´Â ¼Óµµ, Á¤È®¼º, ºÎÀ§º° ¼Ò¸ð Ä®·Î¸®¿Í °°Àº ´õ ¼¼ºÐÈ­µÈ ¿îµ¿ µ¥ÀÌÅÍÀÇ ¼öÁýÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù. 

ÇÑÆí 300kcal´Â ºí·ÏÃ¼ÀÎ ±â¼ú ±â¹ÝÀÇ ½ºÆ÷Ã÷&ÇÇÆ®´Ï½º ºòµ¥ÀÌÅÍ ÇÃ·§Æû º£³×ÇÍ(Bene-FIT)À» ¹ßÆÇÀ¸·Î ³»³â 1¿ùºÎÅÍ º»°ÝÀûÀÎ ±Û·Î¹ú ÁøÃâ¿¡ ³ª¼³ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.  µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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