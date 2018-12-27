½Å¿¹ ÀÌ¿¹Àº, ¸¶´Ù¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®¿Í Àü¼Ó°è¾à Ã¼°á

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|¡ã ½ÅÀÎ¹è¿ì ÀÌ¿¹Àº / »çÁø Á¦°ø : MADA¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®
½ÅÀÎ¹è¿ì ÀÌ¿¹ÀºÀÌ ¸¶´Ù¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®¿Í Àü¼Ó°è¾àÀ» Ã¼°áÇß´Ù.
17ÀÏ ¸¶´Ù¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® ÃøÀº “½ÅÀÎ ¹è¿ì ÀÌ¿¹Àº°ú Àü¼Ó °è¾àÀ» Ã¼°áÇß´Ù. ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ¿¬±â·Â°ú ¸Å·ÂÀûÀÎ º¸ÀÌ½º, ¾×¼Ç ¿¬±â±îÁö °âºñÇÑ ¹è¿ì·Î ½ºÅ©¸°°ú ºê¶ó¿î°üÀ» ¿À°¡¸ç ¹«ÇÑÇÑ ÀáÀç·ÂÀ» ÆîÄ¥ ¼ö ÀÖµµ·Ï ¾ÕÀ¸·ÎÀÇ È°µ¿¿¡ ÀüÆøÀûÀÎ Áö¿øÀ» ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù”¶ó°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¿¹ÀºÀº ¿µÈ ‘µ¶Àü’¿¡¼ ‘ºí·¢¸ÓÇÃ·¯’·Î Ãâ¿¬ÇÏ¸ç °½ÂÇö°ú ÀÓÆÑÆ® ÀÖ´Â ¾×¼Ç ¿¬±â¸¦ ¿Ïº®ÇÏ°Ô ¼±º¸ÀÌ¸ç ´«µµÀåÀ» Âï¾ú´Ù. Æ¯°ø ¹«¼ú 10³âÀÇ °øÀÎ 3´Ü ÀÌ¶ó´Â °æ·ÂÀ» Áõ¸íÇÏµí ´ë¿ª ¾øÀÌ °í³ÀÌµµ ¾×¼Ç ¿¬±â¸¦ ¼ÒÈÇØ³Â°í ÂªÀº µîÀå¿¡µµ °·ÄÇÑ ÀÎ»óÀ» ³²°å´Ù.
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|¡ã ½ÅÀÎ¹è¿ì ÀÌ¿¹Àº / »çÁø Á¦°ø : MADA¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®
¶ÇÇÑ 2015³â OCN ‘½ÇÁ¾´À¿Í¸£M’ÀÇ 6ÈÀÇ ¿¡ÇÇ¼Òµå ÁÖÀÎ°øÀ¸·Î Ãâ¿¬ÇÏ¸ç ¾Æ¹öÁö¸¦ ÀÒÀº ½½ÇÄ°ú ¿ì¿ïÇÑ °¨Á¤À» ½ÅÀÎ ´äÁö ¾ÊÀº ¼¶¼¼ÇÑ ¿¬±â·ÂÀ¸·Î ½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ ¸¶À½À» »ç·ÎÀâ¾Ò´Ù. ÀÌ ¿Ü¿¡µµ tvN ‘K2’, ¿µÈ ‘±×·£µå ÆÄ´õ’, ‘°æ¼ºÇÐ±³’ µî ´Ù¾çÇÑ ÀÛÇ°¿¡ Ãâ¿¬ÇÏ¸ç °¡´É¼ºÀ» ÀÎÁ¤ ¹Þ¾Ò´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >