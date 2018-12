ÀÌµç, ¿øÅÍ¼Û ¡®Happy New Year My Lover¡¯ 29ÀÏ ¹ß¸Å¡¦½Ì¾î¼Û¶óÀÌÅÍ Áø¸é¸ð ¹ßÈÖ

▲ 싱어송라이터 이든 발매 앨범/ 사진 제공: KQ엔터테인먼트 프로듀서 겸 싱어송라이터 이든(EDEN)이 추위를 녹이는 따스한 멜로디로 연말을 물들인다. 소속사 KQ엔터테인먼트 측에 따르면 29일(오늘) 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 이든의 월간 프로젝트 ‘EDEN STARDUST(이든 스타더스트)’의 여덟 번째 음원 ‘Happy New Year My Lover(해피 뉴 이어 마이 러버)’가 발매된다. 신곡 ‘Happy New Year My Lover’는 서정적이고 감미로운 멜로디에 이든의 감성적이고 부드러운 음색이 더해진 곡으로, 실력파 싱어송라이터로서 자리매김한 이든의 세련된 음악적 감각을 느낄 수 있는 노래다. 특히 이번 신곡은 소중한 사람들에게 감사한 마음을 담은 진정성 있는 가사가 많은 이들의 마음을 훈훈하게 데우며, 따뜻한 감성을 녹여낸 ‘윈터송’으로 리스너들의 귀를 단숨에 매료시킬 계획이다. 이든은 “총알같이 빨랐던 2018년 한 해를 함께 해주신 저의 많은 동료들, 친구들, 팬들에게 감사함을 전하고 싶습니다. Happy New Year My Lovers(해피 뉴 이어 마이 러버스)”라고 진심 어린 소감을 밝혔다. ‘EDEN STARDUST’는 다양한 장르에서 독보적인 색체를 드러내고 있는 뮤지션들의 매력은 물론, 이든의 한계 없는 음악성을 확인할 수 있는 월간 프로젝트로, 가수 윤하를 시작으로, 마샬, HLB, 정인, 베이빌론, 우즈(WOODZ), 마독스(Maddox), 루시(Lucy), 신지수 등이 참여해 눈길을 끌었다. 이든은 앨범 활동 및 그룹 비투비, 여자친구 등 유명 아이돌들의 히트곡 프로듀싱에 이어 최근 워너원의 첫 번째 정규앨범 ‘1¹¹=1(POWER OF DESTINY)’ 수록곡 ‘묻고싶다(One Love)’에 프로듀싱 팀 13으로 힘을 보태며 ‘맞춤형 프로듀서’이자 ‘실력파 싱어송라이터’로서 활발한 음악 행보를 걷고 있다. 한편 이든의 월간 프로젝트 신곡 ‘Happy New Year My Lover’는 29일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다. 디지털 뉴스부 배정환 기자 karion79@ksilbo.co.kr < 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > Tweet