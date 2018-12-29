ÀÌµç, ¿øÅÍ¼Û ¡®Happy New Year My Lover¡¯ 29ÀÏ ¹ß¸Å¡¦½Ì¾î¼Û¶óÀÌÅÍ Áø¸é¸ð ¹ßÈÖ

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ÇÁ·Îµà¼ °â ½Ì¾î¼Û¶óÀÌÅÍ ÀÌµç(EDEN)ÀÌ ÃßÀ§¸¦ ³ìÀÌ´Â µû½ºÇÑ ¸á·Îµð·Î ¿¬¸»À» ¹°µéÀÎ´Ù.
¼Ò¼Ó»ç KQ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® Ãø¿¡ µû¸£¸é 29ÀÏ(¿À´Ã) ¿ÀÈÄ 6½Ã °¢Á¾ ¿Â¶óÀÎ À½¿ø»çÀÌÆ®¸¦ ÅëÇØ ÀÌµçÀÇ ¿ù°£ ÇÁ·ÎÁ§Æ® ‘EDEN STARDUST(ÀÌµç ½ºÅ¸´õ½ºÆ®)’ÀÇ ¿©´ü ¹øÂ° À½¿ø ‘Happy New Year My Lover(ÇØÇÇ ´º ÀÌ¾î ¸¶ÀÌ ·¯¹ö)’°¡ ¹ß¸ÅµÈ´Ù.
½Å°î ‘Happy New Year My Lover’´Â ¼Á¤ÀûÀÌ°í °¨¹Ì·Î¿î ¸á·Îµð¿¡ ÀÌµçÀÇ °¨¼ºÀûÀÌ°í ºÎµå·¯¿î À½»öÀÌ ´õÇØÁø °îÀ¸·Î, ½Ç·ÂÆÄ ½Ì¾î¼Û¶óÀÌÅÍ·Î¼ ÀÚ¸®¸Å±èÇÑ ÀÌµçÀÇ ¼¼·ÃµÈ À½¾ÇÀû °¨°¢À» ´À³¥ ¼ö ÀÖ´Â ³ë·¡´Ù.
Æ¯È÷ ÀÌ¹ø ½Å°îÀº ¼ÒÁßÇÑ »ç¶÷µé¿¡°Ô °¨»çÇÑ ¸¶À½À» ´ãÀº ÁøÁ¤¼º ÀÖ´Â °¡»ç°¡ ¸¹Àº ÀÌµéÀÇ ¸¶À½À» ÈÆÈÆÇÏ°Ô µ¥¿ì¸ç, µû¶æÇÑ °¨¼ºÀ» ³ì¿©³½ ‘À©ÅÍ¼Û’À¸·Î ¸®½º³ÊµéÀÇ ±Í¸¦ ´Ü¼û¿¡ ¸Å·á½ÃÅ³ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
ÀÌµçÀº “ÃÑ¾Ë°°ÀÌ »¡¶ú´ø 2018³â ÇÑ ÇØ¸¦ ÇÔ²² ÇØÁÖ½Å ÀúÀÇ ¸¹Àº µ¿·áµé, Ä£±¸µé, ÆÒµé¿¡°Ô °¨»çÇÔÀ» ÀüÇÏ°í ½Í½À´Ï´Ù. Happy New Year My Lovers(ÇØÇÇ ´º ÀÌ¾î ¸¶ÀÌ ·¯¹ö½º)”¶ó°í Áø½É ¾î¸° ¼Ò°¨À» ¹àÇû´Ù.
‘EDEN STARDUST’´Â ´Ù¾çÇÑ Àå¸£¿¡¼ µ¶º¸ÀûÀÎ »öÃ¼¸¦ µå·¯³»°í ÀÖ´Â ¹ÂÁö¼ÇµéÀÇ ¸Å·ÂÀº ¹°·Ð, ÀÌµçÀÇ ÇÑ°è ¾ø´Â À½¾Ç¼ºÀ» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¿ù°£ ÇÁ·ÎÁ§Æ®·Î, °¡¼ö À±ÇÏ¸¦ ½ÃÀÛÀ¸·Î, ¸¶¼£, HLB, Á¤ÀÎ, º£ÀÌºô·Ð, ¿ìÁî(WOODZ), ¸¶µ¶½º(Maddox), ·ç½Ã(Lucy), ½ÅÁö¼ö µîÀÌ Âü¿©ÇØ ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù.
ÀÌµçÀº ¾Ù¹ü È°µ¿ ¹× ±×·ì ºñÅõºñ, ¿©ÀÚÄ£±¸ µî À¯¸í ¾ÆÀÌµ¹µéÀÇ È÷Æ®°î ÇÁ·Îµà½Ì¿¡ ÀÌ¾î ÃÖ±Ù ¿ö³Ê¿øÀÇ Ã¹ ¹øÂ° Á¤±Ô¾Ù¹ü ‘1¹¹=1(POWER OF DESTINY)’ ¼ö·Ï°î ‘¹¯°í½Í´Ù(One Love)’¿¡ ÇÁ·Îµà½Ì ÆÀ 13À¸·Î ÈûÀ» º¸ÅÂ¸ç ‘¸ÂÃãÇü ÇÁ·Îµà¼’ÀÌÀÚ ‘½Ç·ÂÆÄ ½Ì¾î¼Û¶óÀÌÅÍ’·Î¼ È°¹ßÇÑ À½¾Ç Çàº¸¸¦ °È°í ÀÖ´Ù.
ÇÑÆí ÀÌµçÀÇ ¿ù°£ ÇÁ·ÎÁ§Æ® ½Å°î ‘Happy New Year My Lover’´Â 29ÀÏ ¿ÀÈÄ 6½Ã °¢Á¾ ¿Â¶óÀÎ À½¿ø»çÀÌÆ®¸¦ ÅëÇØ ¹ß¸ÅµÈ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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