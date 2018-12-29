ÇÙÀÎ½Î 'À±¼öÇö'ÀÇ ¡®ÃµÅÂ¸¸»ó¡¯ ÃÊ´ë¹Ú! °¢ Â÷Æ® 3°ü¿Õ 1À§ µî±Ø

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ÇÙÀÎ½Î ³ë·¡·Î ÀÏÄÃ¾îÁö´Â °¡¼ö À±¼öÇöÀÇ ‘ÃµÅÂ¸¸»ó’ ³ë·¡°¡ °¢Á¾ Â÷Æ®¿¡¼ 1À§¸¦ Â÷Áö, Â÷Æ® ¿ªÁÖÇà ÃÊ´ë¹Ú°îÀ¸·Î ÀÎÁ¤ ¹Þ¾Ò´Ù.
À±¼öÇöÀÇ ‘ÃµÅÂ¸¸»ó’Àº Â÷Æ® ÄÚ¸®¾Æ°¡ ÁÖ°üÇÏ´Â KBS, MBC, SBS¸¦ ºñ·Ô Àü±¹ÀÇ °øÁßÆÄ ¹æ¼ÛÀ» ¸ð´ÏÅÍ Áý°èÇÑ Â÷Æ® ‘ÁÖ°£ ¼ºÀÎ°¡¿ä TOP100’¿¡¼ 12¿ù 4Â°ÁÖ, 5Â°ÁÖ 1À§¿¡ ¿Ã¶ú´Ù.
»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó, ‘ÇÑ±¹°¡¿ä°»çÇùÈ¸ ÀÎ±â°¡¿ä BEST 50’ Â÷Æ® 1À§¿¡ ¿À¸£¸ç, ÁßÀå³âÃþµéÀÌ °¡Àå ¹è¿ì°í ½ÍÀº ³ë·¡·Î ±× ÀÎ±â¸¦ ÀÔÁõ, ´õºÒ¾î ‘°í¼Óµµ·Î ÇÏÀÌ¼¥ ÀÎ±â°¡¿ä BEST 50’ Â÷Æ®¿¡¼µµ 1À§¿¡ µî±ØÇÏ¸ç ÃÑ 3°ü¿ÕÀ» Â÷ÁöÇß´Ù.
ÀÌ·¯ÇÑ ÀÎ±â¸¦ Áõ¸íÇÏµí, 2018 ‘MBC ¹æ¼Û¿¬¿¹´ë»ó’ Æ¼Àú¿µ»ó¿¡´Â ÀüÇö¹«¿Í ½Â¸®°¡ ‘ÃµÅÂ¸¸»ó’À» °³»çÇÏ¿© ºÎ¸£±âµµ ÇÏ¿´´Ù.
ÀÌ¿Ü¿¡µµ ¹èÆ² ±×¶ó¿îµå ÆÐ·¯µð¼ÛÀ¸·Î, KBS Æ¯Áý»ý¹æ¼Û Àü±¹¿ì¼ö½ÃÀå¹Ú¶÷È¸¿¡¼´Â ½ÃÀåÀÌ¸§À¸·Î °³»çµÇ´Â µî °¢Á¾ ¸ÅÃ¼¸¶´Ù ‘ÃµÅÂ¸¸»ó’À» °³»çÇÏ¿© »ç¿ëÇÒ »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó, ¾ÆÀÌºÎÅÍ ¾î¸¥±îÁö Àü¼¼´ë¿¡ °ÉÃÄ °¡¼ö À±¼öÇöÀÇ ‘ÃµÅÂ¸¸»ó’ ¾È¹«¿Í ³ë·¡¸¦ ¶È°°ÀÌ µû¶óÇÏ´Â Ä¿¹ö¿µ»óµéÀÌ SNS¿¡ ½ñ¾ÆÁö°í ÀÖ´Ù.
ÇöÀç, À¯¸í BJ Ã¤³Î¿¡¼ À±¼öÇöÀÇ ‘ÃµÅÂ¸¸»ó’À» Ä¿¹öÇÑ ÇÑ ÁßÇÐ»ý ¼Ò³àÀÇ ¿µ»ó°ú À±¼öÇö º»ÀÎÀÌ Ãâ¿¬ÇÑ ¿µ»óÀÇ Á¶È¸¼ö´Â ÃÑ 2250¸¸È¸¸¦ µ¹ÆÄ, ÀÌ¿Ü¿¡µµ ÇÑ ÃÊµîÇÐ»ýÀÇ ¿µ»óµµ ¼öÀÏ¸¸¿¡ 60¸¸È¸¸¦ ³Ñ±â´Â µî ‘ÃµÅÂ¸¸»ó’À» ºÎ¸£¸é ¹«Á¶°Ç Á¶È¸¼ö¸¦ º¸Àå¹Þ´Â´Ù´Â ¼Ó¼³ÀÌ »ý±æ ¸¸Å, ÃÊ´ë¹Ú ¿ªÁÖÇà °îÀ¸·Î ÀÎÁ¤ ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
¶óÀÓÀÌ µ¸º¸ÀÌ´Â Àç¹ÌÀÖ´Â ³ë·§¸», Èï°Ü¿î ¸á·Îµð¿Í ¸®µëÀ» °¡Áø °¡¼ö À±¼öÇöÀÇ ‘ÃµÅÂ¸¸»ó’Àº »õ·Î¿î Æ®·ÎÆ® ·¦ Àå¸£·Î½á ÀÌ·¯ÇÑ ÃÊ´ë¹Ú ÇàÁø¿¡ ÀÌ¾î °¡¿ä°è¿¡ »õ¹Ù¶÷À» ÀÏÀ¸Å³ °îÀ¸·Î ÀÎÁ¤ ¹Þ°í ÀÖ´Ù. ÀÌ¿¡ °¡¼ö À±¼öÇöÀÇ µ¸º¸ÀÌ´Â ¿¹´É°¨ÀÌ ±Ø´ëÈµÇ¾î ½Ã°£ÀÌ °¥¼ö·Ï ´ëÁßµéÀÇ ¸¶À½À» »ç·ÎÀâÀ¸¸ç ´õ¿í ‘ÃµÅÂ¸¸»ó’ÀÇ ÈûÀ» ¹ßÈÖÇÒ °ÍÀ¸·Î ±â´ëµÈ´Ù.
ÇÑÆí, À±¼öÇöÀº 'ÃµÅÂ¸¸»ó', '²É±æ', ³²Áø¾¾¿ÍÀÇ µà¿§°î ‘»çÄ¡±â»çÄ¡±â’ °îÀ¸·Î ±¹³»¿Ü¿¡¼ È°¹ßÇÑ È°µ¿À» ÆîÄ¡°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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