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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.12.29 Åä 14:53
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ÇÙÀÎ½Î 'À±¼öÇö'ÀÇ ¡®ÃµÅÂ¸¸»ó¡¯ ÃÊ´ë¹Ú! °¢ Â÷Æ® 3°ü¿Õ 1À§ µî±Ø
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.12.29  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
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ÇÙÀÎ½Î ³ë·¡·Î ÀÏÄÃ¾îÁö´Â °¡¼ö À±¼öÇöÀÇ ‘ÃµÅÂ¸¸»ó’ ³ë·¡°¡ °¢Á¾ Â÷Æ®¿¡¼­ 1À§¸¦ Â÷Áö, Â÷Æ® ¿ªÁÖÇà ÃÊ´ë¹Ú°îÀ¸·Î ÀÎÁ¤ ¹Þ¾Ò´Ù.
     
À±¼öÇöÀÇ ‘ÃµÅÂ¸¸»ó’Àº Â÷Æ® ÄÚ¸®¾Æ°¡ ÁÖ°üÇÏ´Â KBS, MBC, SBS¸¦ ºñ·Ô Àü±¹ÀÇ °øÁßÆÄ ¹æ¼ÛÀ» ¸ð´ÏÅÍ Áý°èÇÑ Â÷Æ® ‘ÁÖ°£ ¼ºÀÎ°¡¿ä TOP100’¿¡¼­ 12¿ù 4Â°ÁÖ, 5Â°ÁÖ 1À§¿¡ ¿Ã¶ú´Ù. 

»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó, ‘ÇÑ±¹°¡¿ä°­»çÇùÈ¸ ÀÎ±â°¡¿ä BEST 50’ Â÷Æ® 1À§¿¡ ¿À¸£¸ç, ÁßÀå³âÃþµéÀÌ °¡Àå ¹è¿ì°í ½ÍÀº ³ë·¡·Î ±× ÀÎ±â¸¦ ÀÔÁõ, ´õºÒ¾î ‘°í¼Óµµ·Î ÇÏÀÌ¼¥ ÀÎ±â°¡¿ä BEST 50’ Â÷Æ®¿¡¼­µµ 1À§¿¡ µî±ØÇÏ¸ç ÃÑ 3°ü¿ÕÀ» Â÷ÁöÇß´Ù.

ÀÌ·¯ÇÑ ÀÎ±â¸¦ Áõ¸íÇÏµí, 2018 ‘MBC ¹æ¼Û¿¬¿¹´ë»ó’ Æ¼Àú¿µ»ó¿¡´Â ÀüÇö¹«¿Í ½Â¸®°¡ ‘ÃµÅÂ¸¸»ó’À» °³»çÇÏ¿© ºÎ¸£±âµµ ÇÏ¿´´Ù. 

ÀÌ¿Ü¿¡µµ ¹èÆ² ±×¶ó¿îµå ÆÐ·¯µð¼ÛÀ¸·Î, KBS Æ¯Áý»ý¹æ¼Û Àü±¹¿ì¼ö½ÃÀå¹Ú¶÷È¸¿¡¼­´Â ½ÃÀåÀÌ¸§À¸·Î °³»çµÇ´Â µî °¢Á¾ ¸ÅÃ¼¸¶´Ù ‘ÃµÅÂ¸¸»ó’À» °³»çÇÏ¿© »ç¿ëÇÒ »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó, ¾ÆÀÌºÎÅÍ ¾î¸¥±îÁö Àü¼¼´ë¿¡ °ÉÃÄ °¡¼ö À±¼öÇöÀÇ ‘ÃµÅÂ¸¸»ó’ ¾È¹«¿Í ³ë·¡¸¦ ¶È°°ÀÌ µû¶óÇÏ´Â Ä¿¹ö¿µ»óµéÀÌ SNS¿¡ ½ñ¾ÆÁö°í ÀÖ´Ù. 

   
 

ÇöÀç, À¯¸í BJ Ã¤³Î¿¡¼­ À±¼öÇöÀÇ ‘ÃµÅÂ¸¸»ó’À» Ä¿¹öÇÑ ÇÑ ÁßÇÐ»ý ¼Ò³àÀÇ ¿µ»ó°ú À±¼öÇö º»ÀÎÀÌ Ãâ¿¬ÇÑ ¿µ»óÀÇ Á¶È¸¼ö´Â ÃÑ 2250¸¸È¸¸¦ µ¹ÆÄ, ÀÌ¿Ü¿¡µµ ÇÑ ÃÊµîÇÐ»ýÀÇ ¿µ»óµµ ¼öÀÏ¸¸¿¡ 60¸¸È¸¸¦ ³Ñ±â´Â µî ‘ÃµÅÂ¸¸»ó’À» ºÎ¸£¸é ¹«Á¶°Ç Á¶È¸¼ö¸¦ º¸Àå¹Þ´Â´Ù´Â ¼Ó¼³ÀÌ »ý±æ ¸¸Å­, ÃÊ´ë¹Ú ¿ªÁÖÇà °îÀ¸·Î ÀÎÁ¤ ¹Þ°í ÀÖ´Ù. 

¶óÀÓÀÌ µ¸º¸ÀÌ´Â Àç¹ÌÀÖ´Â ³ë·§¸», Èï°Ü¿î ¸á·Îµð¿Í ¸®µëÀ» °¡Áø °¡¼ö À±¼öÇöÀÇ ‘ÃµÅÂ¸¸»ó’Àº »õ·Î¿î Æ®·ÎÆ® ·¦ Àå¸£·Î½á ÀÌ·¯ÇÑ ÃÊ´ë¹Ú ÇàÁø¿¡ ÀÌ¾î °¡¿ä°è¿¡ »õ¹Ù¶÷À» ÀÏÀ¸Å³ °îÀ¸·Î ÀÎÁ¤ ¹Þ°í ÀÖ´Ù. ÀÌ¿¡ °¡¼ö À±¼öÇöÀÇ µ¸º¸ÀÌ´Â ¿¹´É°¨ÀÌ ±Ø´ëÈ­µÇ¾î ½Ã°£ÀÌ °¥¼ö·Ï ´ëÁßµéÀÇ ¸¶À½À» »ç·ÎÀâÀ¸¸ç ´õ¿í ‘ÃµÅÂ¸¸»ó’ÀÇ ÈûÀ» ¹ßÈÖÇÒ °ÍÀ¸·Î ±â´ëµÈ´Ù.  

ÇÑÆí, À±¼öÇöÀº 'ÃµÅÂ¸¸»ó', '²É±æ', ³²Áø¾¾¿ÍÀÇ µà¿§°î ‘»çÄ¡±â»çÄ¡±â’ °îÀ¸·Î ±¹³»¿Ü¿¡¼­ È°¹ßÇÑ È°µ¿À» ÆîÄ¡°í ÀÖ´Ù.   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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    9
    °¡¼ö °â ¿µÈ­°¨µ¶ ½Å¼ºÈÆ, ÃÊÃ»°­ÀÇ ¹× Çà»ç¹®ÀÇ ¼âµµ
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    ÀÌµç, ¿øÅÍ¼Û ¡®Happy New Year My Lover¡¯ 29ÀÏ ¹ß¸Å¡¦½Ì¾î¼Û¶óÀÌÅÍ Áø¸é¸ð ¹ßÈÖ
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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01105 | ¹ßÇàÀÎ : (ÁÖ)°æ»óÀÏº¸ ¾öÁÖÈ£ | ÆíÁýÀÎ : ¾öÁÖÈ£ | µî·Ï³¯Â¥ : 2018³â 4¿ù 23ÀÏ
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