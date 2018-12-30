¡®Ä¿ÇÇ¾ß, ºÎÅ¹ÇØ¡¯ ¹è¿ì ±è¹Î¿µ, ±íÀº ¾ÖÁ¤ ´ã±ä Á¾¿µ¼Ò°¨ °ø°³

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¹è¿ì ±è¹Î¿µÀÌ 'Ä¿ÇÇ¾ß, ºÎÅ¹ÇØ’ Á¾¿µ¼Ò°¨À» ÀüÇß´Ù.
29ÀÏ Á¦ÀÌ¿¡½ºÇÈÃÄ½º ÃøÀº Ã¤³ÎA ÁÖ¸»µå¶ó¸¶ ‘Ä¿ÇÇ¾ß, ºÎÅ¹ÇØ’(±Øº» ¼º¸¶ó/¿¬Ãâ ¹Ú¼öÃ¶)¿¡¼ ·Î¸Ç½º¿Í ¾¹¾µÇÑ Çö½ÇÀ» ¿À°¡´Â ´ÙÃ¤·Î¿î ¿¬±â·Î ½ÃÃ»ÀÚµé¿¡°Ô °ø°¨°ú À§·Î¸¦ ÀüÇÏ°í ÀÖ´Â ±è¹Î¿µÀÇ Á¾¿µ ¼Ò°¨À» °ø°³Çß´Ù.
±è¹Î¿µÀº “±×µ¿¾È ½½ºñ¸¦ ¾Æ²¸ÁÖ½Ã°í ÀÀ¿øÇØÁÖ¼Ì´ø ºÐµé²² Á¤¸» °¨»çÇÕ´Ï´Ù”°í ¿îÀ» ¶Ã´Ù. ÀÌ¾î “¾î¶»°Ô º¸¸é Àúº¸´Ù ´õ ¿ë±â ÀÖ°í ´çÂù ½½ºñÀÇ ¸ð½À¿¡ ¸¹ÀÌ ¹è¿ì°í ¶Ç ÁÁÀº ¿¡³ÊÁö¸¦ ¾òÀ» ¼ö ÀÖ¾ú¾î¿ä. ¾ÕÀ¸·Î ½½ºñ¿¡°Ô Ç×»ó ¿ô´Â ÀÏÀÌ °¡µæÇßÀ¸¸é ÁÁ°Ú°í, ÃÖ¼±À» ´ÙÇØ Çàº¹ÇßÀ¸¸é ÁÁ°Ú½À´Ï´Ù”¶ó°í ÀüÇÏ¸ç Ä³¸¯ÅÍ¿¡ ´ëÇÑ Áø½É ¾î¸° ÀÀ¿ø°ú ÇÔ²² ±íÀº ¾ÖÁ¤À» µå·¯³Â´Ù.
¶Ç “½½ºñÀÇ ¼ºÀå°ú Çàº¹ÀÌ ÀÌ½½ºñÃ³·³ ½ÃÃ»ÀÚ ¿©·¯ºÐ²² ½º¸çµéµí Àü´ÞµÇ±æ ¹Ù¶ø´Ï´Ù. »õÇØ º¹ ¸¹ÀÌ ¹ÞÀ¸¼¼¿ä”¶ó¸ç ÇÔ²² °ø°¨ÇØÁØ ½ÃÃ»ÀÚµé¿¡ ´ëÇÑ ÀÎ»ç¿Í ÇÔ²² ÈÆÈÆÇÑ Á¾¿µ ¼Ò°¨À» ¸¶¹«¸® Áö¾ú´Ù.
‘Ä¿ÇÇ¾ß, ºÎÅ¹ÇØ’¿¡¼ ±è¹Î¿µÀº Æò¹üÇÏÁö¸¸ ±àÁ¤ÀûÀÌ°í ¹àÀº ¿¡³ÊÁö¸¦ °¡Áö°í ÀÖ´Â ÀÌ½½ºñ ¿ªÀ¸·Î ¸¶¹ýÀÇ Ä¿ÇÇ¸¦ ¸¶½Ã°í ¿À°í¿î(Ã¤¼Áø ºÐ)À¸·Î º¯ÇÏ´Â °úÁ¤¿¡¼ »ç¶û½º·¯¿òºÎÅÍ Â§ÇÔ±îÁö ½½ºñÀÇ ´Ù¾çÇÑ ¸é¸éÀ» º¸¿©ÁÖ¸ç È°¾àÇß´Ù.
Ã¹ ÁÖ¿¬ÀÓ¿¡µµ ¼¶¼¼ÇÑ ¿¬±â·ÂÀ¸·Î Ä³¸¯ÅÍÀÇ º¹Àâ¹Ì¹¦ÇÑ °¨Á¤À» Ç¥ÇöÇÏ¸ç ¿¬±âº¯½Å¿¡ ¿Ïº® ¼º°øÇÑ ±è¹Î¿µÀÇ ³²Àº ½ºÅä¸®¿¡ ±Ã±ÝÁõÀÌ ´õÇØÁö°í ÀÖ´Ù.
ÇÑÆí, Ã¤³ÎA ‘Ä¿ÇÇ¾ß, ºÎÅ¹ÇØ’´Â 30ÀÏ Á¾¿µÀ» ¾ÕµÎ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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