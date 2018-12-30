¡®Áý»çºÎÀÏÃ¼¡¯ ÀÌ½Â±â, SBS ¿¬¿¹´ë»ó ¼ö»ó

|
|
|
|¡ã °¡¼ö °â ¹è¿ì ÀÌ½Â±â(¿À¸¥ÂÊ)¿Í ÀÌ»óÀ±ÀÌ 28ÀÏ ¿ÀÈÄ ¼¿ï ¸¶Æ÷±¸ »ó¾Ïµ¿ SBSÇÁ¸®ÁòÅ¸¿ö¿¡¼ ¿¸° '2018 SBS ¿¬¿¹´ë»ó' Æ÷Åä¿ù¿¡¼ Æ÷Áî¸¦ ÃëÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º
°¡¼ö °â ¹è¿ì ÀÌ½Â±â(31)°¡ ¿ÃÇØ SBS ¿¬¿¹´ë»óÀÇ ¿µ¿¹¸¦ ¾È¾Ò´Ù.
ÀÌ·Î½á Áö³ÇØ ‘¹Ì¿î ¿ì¸® »õ³¢’ ¾î¸Ó´Ïµé¿¡ ÀÌ¾î SBS ¿¬¿¹´ë»óÀÇ ÁÖÀÎ°øÀº 2³â ¿¬¼Ó ¿¹´ÉÀÎ ´ë½Å Å¸ ºÐ¾ß Ãâ½Å ¹æ¼ÛÀÎ¿¡°Ô µ¹¾Æ°¬´Ù.
ÀÌ½Â±â´Â ¿Ã ÇÑÇØ SBS TV ‘Áý»çºÎÀÏÃ¼’¿¡¼ È°¾àÇß´Ù.
¼ö»ó ¼Ò°¨¿¡¼ ÀÌ½Â±â´Â “ÀÌ »óÀº Á¦ ´É·ÂÀ¸·Î ¹Þ´Â »óÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ’Áý»çºÎÀÏÃ¼‘¿¡ Ãâ¿¬Çß´ø ÃÖ°íÀÇ »çºÎ´Ôµé, ±×ºÐµéÀÇ ¿¬·û°ú »îÀÇ Ã¶ÇÐÀÌ ¸ðµÎ ´ã°ÜÀÖ´Â »óÀÌ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
±×´Â “±×µ¿¾È ¿©·¯ ¼±¹è¿¡°Ô ¾î±ú³Ê¸Ó·Î ¹è¿ü´ø °ÍµéÀÌ ÀúÀÇ ´Ü´ÜÇÑ ±»Àº»ìÀ» ¸¸µé¾îÁá´Ù”°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
‘¹Ì¿î ¿ì¸® »õ³¢’¿Í ‘µ¿»óÀÌ¸ù2-³Ê´Â ³» ¿î¸í’ÀÌ ½ÃÃ»·üÀÌ³ª ÈÁ¦¼º Ãø¸é¿¡¼ ‘Áý»çºÎÀÏÃ¼’¿Í ºñ½ÁÇÏ°Å³ª ¿ÀÈ÷·Á ´õ ¾Õ¼¹À¸³ª °í¹Î ³¡¿¡ ¿ÃÇØ »õ·Ó°Ô ½ÃÀÛÇØ ÀÎ±â¸¦ ²ö ‘Áý»çºÎÀÏÃ¼’¿¡ ´ë»óÀ» ÁØ °ÍÀ¸·Î ºÐ¼®µÈ´Ù.
ÇÑÆí, ¾Õ¼ ÀÌ¹ø SBS ¿¬¿¹´ë»ó¿¡¼ ‘¹éÁ¾¿øÀÇ °ñ¸ñ½Ä´ç’¿¡¼ È°¾àÇÏ¸é¼ Àü±¹¹ÎÀûÀÎ ÀÎ±â¿Í »çÈ¸ÀûÀÎ ¿µÇâ·Â±îÁö ¾òÀº ¹éÁ¾¿ø ´õº»ÄÚ¸®¾Æ ´ëÇ¥°¡ ´ë»óÀÇ ÁÖÀÎ°øÀÌ µÉÁö °ü½ÉÀÌ ½ò·È´Ù.
¿ÃÇØÀÇ ÇÁ·Î±×·¥»óÀº ¿¹´É ÇÁ·Î±×·¥À¸·Î¼´Â À¯ÀÏÇÏ°Ô ½ÃÃ»·ü 20%¸¦ ³Ñ´Â ‘¹Ì¿î ¿ì¸® »õ³¢’°¡ 2³â ¿¬¼Ó ¹Þ¾Ò´Ù.
´ÙÀ½Àº ¼ö»óÀÚ ¸í´Ü.
¡ã ÇÁ·Îµà¼»ó = ±èÁ¾±¹(·±´×¸Ç, ¹Ì¿î¿ì¸®»õ³¢) ¡ã ¹ö¶óÀÌ¾îÆ¼ ÃÖ¿ì¼ö»ó Àü¼Ò¹Î(·±´×¸Ç) ¡ã ¼î·ÅäÅ© ÃÖ¿ì¼ö»ó ¾ç¼¼Çü(°¡·ÎÃ¤³Î) ¡ã ¹ö¶óÀÌ¾îÆ¼ ¿ì¼ö»ó À°¼ºÀç(Áý»çºÎÀÏÃ¼), Á¶º¸¾Æ(¹éÁ¾¿øÀÇ °ñ¸ñ½Ä´ç) ¡ã ¼î·ÅäÅ© ¿ì¼ö»ó ¼ÒÀÌÇö(µ¿»óÀÌ¸ù2), ÀÌ»ó¹Î(¹Ì¿î¿ì¸®»õ³¢) ¡ã ÀÎ±â»ó ÀÌ±¤¼ö(·±´×¸Ç) ¡ã ½Å½ºÆ¿·¯»ó ½Â¸®(°¡·ÎÃ¤³Î·¹Ì¿î¿ì¸®»õ³¢) ¡ã º£½ºÆ® ÆÀ¿öÅ©»ó ‘·±´×¸Ç’ ¡ã º£½ºÆ® Ä¿ÇÃ»ó ±èÁ¾±¹-È«Áø¿µ ¡ã º£½ºÆ® ÆÐ¹Ð¸®»ó ÀÎ±³Áø-¼ÒÀÌÇö(µ¿»óÀÌ¸ù2) ¡ã º£½ºÆ® Ã§¸°Àú»ó ÀüÇýºó(Á¤±ÛÀÇ¹ýÄ¢) ¡ã ¹æ¼ÛÀÛ°¡»ó À¯Çö¼ö(ÃÖÈÁ¤ÀÇ ÆÄ¿öÅ¸ÀÓ), ÀÌÀ±ÁÖ(TVµ¿¹°³óÀå), ±è¸íÁ¤(Áý»çºÎÀÏÃ¼) ¡ã ÇÖ½ºÅ¸»ó ¹èÁ¤³²(¹Ì¿î¿ì¸®»õ³¢) ¡ã º£½ºÆ® MC»ó ±è¼ºÁÖ(¹éÁ¾¿øÀÇ °ñ¸ñ½Ä´ç), ±è¼÷(µ¿»óÀÌ¸ù2) ¡ã º£½ºÆ® ¿£ÅÍÅ×ÀÌ³Ê»ó ÀÓ¿øÈñ(¹Ì¿î¿ì¸®»õ³¢), ±¸º»½Â(ºÒÅ¸´ÂÃ»Ãá) ¡ã ¸ð¹ÙÀÏ ¾ÆÀÌÄÜ»ó Á¦¾Æ, Ä¡Å¸(¼¾¸¶ÀÌ¿þÀÌ) ¡ã ¶óµð¿ÀDJ»ó ±èÃ¢¿(¿Ãµå½ºÄð), ºÕ(ºÕºÕÆÄ¿ö) ¡ã ³²ÀÚ½ÅÀÎ»ó ÀÌ»óÀ±(Áý»çºÎÀÏÃ¼) ¡ã ¿©ÀÚ½ÅÀÎ»ó °°æÇå(ºÒÅ¸´ÂÃ»Ãá) ¿¬ÇÕ´º½º
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >