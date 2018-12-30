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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.12.30 ÀÏ 09:52
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¡®Áý»çºÎÀÏÃ¼¡¯ ÀÌ½Â±â, SBS ¿¬¿¹´ë»ó ¼ö»ó
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.12.30  
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¡ã °¡¼ö °â ¹è¿ì ÀÌ½Â±â(¿À¸¥ÂÊ)¿Í ÀÌ»óÀ±ÀÌ 28ÀÏ ¿ÀÈÄ ¼­¿ï ¸¶Æ÷±¸ »ó¾Ïµ¿ SBSÇÁ¸®ÁòÅ¸¿ö¿¡¼­ ¿­¸° '2018 SBS ¿¬¿¹´ë»ó' Æ÷Åä¿ù¿¡¼­ Æ÷Áî¸¦ ÃëÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º

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ÇÑÆí, ¾Õ¼­ ÀÌ¹ø SBS ¿¬¿¹´ë»ó¿¡¼­ ‘¹éÁ¾¿øÀÇ °ñ¸ñ½Ä´ç’¿¡¼­ È°¾àÇÏ¸é¼­ Àü±¹¹ÎÀûÀÎ ÀÎ±â¿Í »çÈ¸ÀûÀÎ ¿µÇâ·Â±îÁö ¾òÀº ¹éÁ¾¿ø ´õº»ÄÚ¸®¾Æ ´ëÇ¥°¡ ´ë»óÀÇ ÁÖÀÎ°øÀÌ µÉÁö °ü½ÉÀÌ ½ò·È´Ù.

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