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ÃßÈÁ¤Àº ÄÉÀÌºíTV Mnet ¿¹´ÉÇÁ·Î±×·¥ ‘³ÊÀÇ ¸ñ¼Ò¸®°¡ º¸¿©2’¿¡¼ ‘8µî½Å ÀÌ¼±Èñ’·Î ´ëÁßµéÀÇ ´«µµÀåÀ» ÂïÀº ÈÄ °¢Á¾ OST¿Í Ä¿¹ö ¿µ»óÀ» ÅëÇØ ÅºÅºÇÑ º¸ÄÃ ½Ç·ÂÀ» ÀÔÁõÇÏ¸ç ‘Â÷¼¼´ë ¹ß¶óµå Äý’ÀÇ µîÀåÀ» ¿¹°íÇß´Ù. ¶ÇÇÑ ÃßÈÁ¤Àº ´Ù¾çÇÑ ºê·£µåÀÇ ±¤°í ¸ðµ¨À» ºñ·ÔÇØ ´ë¸¸ À¯¸í ¿¹´ÉÇÁ·Î±×·¥¿¡ ¿¬ÀÌ¾î Ãâ¿¬ÇÏ¸ç À¯Ã¢ÇÑ Áß±¹¾î ½Ç·ÂÀ» °ú½Ã, ´ÙÀç´Ù´ÉÇÑ ‘¸¸´É ¿£ÅÍÅ×ÀÌ³Ê’·Î ¼ºÀåÇÒ ¹«ÇÑÇÑ °¡´É¼ºÀ» ±â´ëÄÉ Çß´Ù.
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