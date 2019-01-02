½Å¿¹ Æ®·ÎÆ® µð¹Ù '¼öºó', "2019³â¿¡´Â ´õ¿í ¼ºÀåÇÏ´Â ¼öºóÀÌ°¡ µÇ°Ú½À´Ï´Ù."

|
|
|
|¡ã ½Å¿¹ Æ®·ÎÆ® µð¹Ù '¼öºó'
½Å¿¹ Æ®·ÎÆ® µð¹Ù “¼öºó”2018³âÀ» ¸¶¹«¸®ÇÏ´Â ¼Ò°¨°ú ÇÔ²² »õÇØ ÀÎ»ç¸¦ ÀüÇß´Ù.
Â÷¼¼´ë Æ®·ÎÆ® ¿©½Å ¼öºó Àº 31ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ ÀÎ½ºÅ¸±×·¥¿¡ "2018³â ¸¶Áö¸· ³¯ ¿ÃÇÑÇØ ´Â ÇÏ·çµµ ºüÁöÁö ¾Ê°í ¼ÒÁßÇÏ°í °¨»çÇÑ ºÐµéÀÌ ¸¹¾Ò´ø°Å °°¾Æ¿ä ¶ÇÇÑ ±â»Ú°í Áñ°Å¿î ³¯ÀÌ À¯µ¶ ¸¹¾Ò´ø ÇÑÇØ¿´¾î¿ä! Èûµç ½Ã°£µµ ÀÖ¾úÁö¸¸ ÁÖº¯¿¡ ÁÁÀº Ä£±¸µé°ú °¡Á·, ÁöÀÎÀÌ ÀÖ¾ú±â¿¡ ±× ½Ã°£À» ÈûµéÁö ¾Ê°Ô Àß Áö³ª¿Â °Å °°¾Æ¿ä"¶ó´Â ±Û°ú ÇÔ²² Áö³ ³¯À» µÇµ¹¾ÆºÃ´Ù.
¼öºóÀº ÀÌ¾î "Àú¿¡°Ô ÀÌ·± Æ®·ÎÆ® °¡¼ö ²ÞÀ» ÇâÇØ ¾Æ³¦¾ø´Â Áö¿ø ÇØÁÖ½Å ´ëÇ¥´Ô°ú È¸»ç½Ä±¸µé °¨»çÇÏ°í ¾ÕÀ¸·Îµµ Áö±Ý º¸´Ù ´õ ¿½ÉÈ÷ Àß~ ÇØ¼ 2019³â¿¡´Â ´õ¿í ¼ºÀåÇÏ´Â ¼öºóÀÌ°¡ µÇ°Ú´Ù´Â ´ÙÁüÀ» ÇÏ¸ç ÆÒµé¿¡°Ôµµ ¾ÆÁ÷ ¼Åø°í ºÎÁ·ÇÑÁ¡µµ ÀÖÁö¸¸ Èê·¯°¡´Â ½Ã°£ ¼Ó¿¡¼ Á¶±Ý¾¿ ¼ºÀåÇÏ°í ¼º¼÷ÇØÁöµµ·Ï ³ë·ÂÇÒ°Ô¿ä! ¿©·¯ºÐµµ ÇÑÇØ ¸¶¹«¸® Àß ÇÏ½Ã°í 2019³â »õÇØ º¹ ¸¹ÀÌÀ¸¼¼¿ä. HAPPY NEW YEAR. ¿ÃÇØ¿¡µµ ºÎÁ·ÇÑ Àú¿¡°Ô ¸¹Àº »ç¶ûÀ» ÁÖ¼Å¼ ³Ê¹« °¨»çÇÕ´Ï´Ù!"¶ó°í ÀÎ»çÇß´Ù.
ÇÑÆí ¼öºóÀº µ¥ºß°î ‘Â¥¸´Âî¸´’À¸·Î È°µ¿ÁßÀÌ¸ç ¸·°ÈïºÎÀÚ Á¦2ÀÇ È«Áø¿µ ÀÌ¶ó´Â ¼ö½Ä¾î°¡ ºÙÀ»Á¤µµ ¹Ù»Û ½ºÄÉÁÙÀ» ¼ÒÈÇÏ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >