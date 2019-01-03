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Á¦2ÀÇ ½Ã½ºÅ¸°¡ µÇ°Ú´Ù´Â ´çÂù Æ÷ºÎ¸¦ ¹àÈ÷±âµµ ÇÏ¿´´Ù ÇÑÆí Èú¸µµ¹·Î ¾Ë·ÁÁø ÇÃ·¡½¬´Â ‘ÀÎµµ³×½Ã¾Æ ÁöÁø ÇÇÇØ ÀÌÀç¹Î µ½±â ÀÚ¼±°ø¿¬’, ‘Áß±¹ KOREA WEEK’, '·±´ø ¼¼°è °ü±¤¹Ú¶÷È¸’, LA ÇÑÀÎ ÃàÁ¦’, ‘¼ÒÄ¡ µ¿°è¿Ã¸²ÇÈ’ µî ¿©·¯ ÇØ¿Ü °ø½ÄÇà»ç¿¡ ÃÊÃ»µÆ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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