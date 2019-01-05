±èÇü¹¬, ¡®°³°°´Ù °ÅÁö°°´Ù ¾Æ¸§´ä´Ù¡¯ Æ¯º°Ãâ¿¬...ÀÓÇü¿îÁ¡Àå æµÀ¸·Î ¿­¿¬

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|¡ã ¹è¿ì ±èÇü¿í / »çÁøÁ¦°ø tvN
¹è¿ì ±èÇü¹¬ÀÌ tvN ´Ü¸·±Ø ‘µå¶ó¸¶ ½ºÅ×ÀÌÁö 2019’ ½Ã¸®Áî ‘°³°°´Ù °ÅÁö°°´Ù ¾Æ¸§´ä´Ù’(±Øº» ±èÁöÈÆ/¿¬Ãâ ÀÓÅÂ¿ì)¿¡ Æ¯º° Ãâ¿¬ÇÑ´Ù.
¼Ò¼Ó»ç ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ®¿¡¾î´Â “¹è¿ì ±èÇü¹¬ÀÌ ‘°³°°´Ù °ÅÁö°°´Ù ¾Æ¸§´ä´Ù’ÀÇ Æ¯º° Ãâ¿¬À» È®Á¤Çß´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
tvN ´Ü¸·±Ø ‘µå¶ó¸¶ ½ºÅ×ÀÌÁö 2019’ ½Ã¸®Áî Áß Á¦¸ñºÎÅÍ °·ÄÇÑ ‘°³°°´Ù °ÅÁö°°´Ù ¾Æ¸§´ä´Ù’´Â »îÀÇ ³ª¶ôÀ¸·Î ¶³¾îÁ® ÀÚ»ìÀ» °á½ÉÇÑ Ææ¼Ç ÁÖÀÎ ‘º´ÅÂ’(·ù½Â¼ö ºÐ), Á¸¾öÇÏ°Ô Á×°í ½ÍÀº Ææ¼Ç ¼Õ´Ô ‘°æ¼ö’(·ù¼º·Ï ºÐ), ±×¸®°í ÀÌµé¿¡°Ô Ã£¾Æ¿Â ÀÇ¹®ÀÇ ¿©ÀÎ ‘À¯¸²’(°æ¼öÁø ºÐ)ÀÇ ±â¹¦ÇÑ µ¿°Å°¡ ÆîÃÄÁú ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ¶ÇÇÑ, ¹è¿ì ±èÇü¹¬Àº ‘ÀÓÇü¿î Á¡Àå’¿ªÀ¸·Î Ãâ¿¬ÇÑ´Ù.
±èÇü¹¬Àº ¼ö½Ê³â°£ ¹ÂÁöÄÃ°ú ¿¬±ØÀ¸·Î ½×Àº ¿¬±â ½Ç·ÂÀ¸·Î ÀÌÁ¦´Â ¸¹Àº »ç¶÷µé¿¡°Ô ¹Ï°í º¸´Â ¹è¿ì·Î, µå¶ó¸¶ ¹× ¿µÈ ÀÛÇ°À¸·Î ¼º°øÀûÀÎ ½ÃÀÛÀ» Çß´Ù. ºê¶ó¿î°ü µ¥ºßÀÛ ‘±Ó¼Ó¸»’À¸·Î ½ÃÀÛÇÏ¿©, ‘Á¶ÀÛ’, ‘¸®ÅÏ’, ‘¹Ì½ºÆ¼’, ‘½ºÄÉÄ¡’ ‘ÇÃ·¹ÀÌ¾î’ µî¿¡ Ãâ¿¬ÇØ °è¼ÓÇØ¼ ½ÃÃ»ÀÚµé¿¡ ´«µµÀåÀ» Âï¾úÀ¸¸ç, ÃÖ±Ù °³ºÀÇÑ ‘±¹°¡ºÎµµÀÇ ³¯’¿¡¼ ±ÝÀ¶½ÇÀå¿ªÀ¸·Î ¿¿¬À» ÆîÃÆ´Ù.
ÇÑÆí, tvN ´Ü¸·±Ø ‘µå¶ó¸¶ ½ºÅ×ÀÌÁö 2019’ ½Ã¸®Áî ‘°³°°´Ù °ÅÁö°°´Ù ¾Æ¸§´ä´Ù’´Â ³»ÀÏ(5ÀÏ) ¹ã 12½Ã¿¡ ¹æ¿µµÈ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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