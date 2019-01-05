¡®¿Þ¼ÕÀâÀÌ ¾Æ³»¡¯ ÁøÅÂÇö, ´É·Â ÀÖ´Â ¡®±è½ÇÀå¡¯ À¸·Î Ã¹ µîÀå

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|¡ã »çÁø Á¦°ø : KBS2 ¡®¿Þ¼ÕÀâÀÌ ¾Æ³»¡¯
¹è¿ì ÁøÅÂÇöÀÌ ‘¿Þ¼ÕÀâÀÌ ¾Æ³»’¸¦ ÅëÇØ ´É·Â ÀÖ´Â ½ÇÀå´Ô Ä³¸¯ÅÍ¸¦ ¿Ïº®ÇÏ°Ô ¼ÒÈÇØ³»¸ç ¾È¹æ±ØÀåÀ» »ç·ÎÀâ¾Ò´Ù.
2ÀÏ Ã¹ ¹æ¼Û µÈ KBS2 ‘¿Þ¼ÕÀâÀÌ ¾Æ³»’¿¡¼ ÁøÅÂÇöÀº º¸À°¿ø Ãâ½ÅÀÌÁö¸¸ ¸í¼®ÇÑ µÎ³ú¿Í ´É·ÂÀ¸·Î ºÒÇàÇÑ È¯°æÀ» µó°í, ºñ¼ ½ÇÀå¿¡¼ º»ºÎÀå±îÁö ¿Ã¶ó°£ ±è³²ÁØ ¿ªÀ» ¸Ã¾Ò´Ù.
‘¿Þ¼ÕÀâÀÌ ¾Æ³»’ 2È¸¿¡ Ã¹ µîÀåÇÑ ³²ÁØ(ÁøÅÂÇö)Àº ¿À¶ó ±×·ìÀÇ ¹ÚÈ¸Àå(±èº´±â)¿¡°Ô ÀÏº»¿¡¼ ¼º°øÇÑ »ç¾÷ ¼º°ú¸¦ º¸°íÇß°í, ¹ÚÈ¸ÀåÀº ³²ÁØ¿¡ ´ëÇÑ ÄªÂù°ú ÇÔ²² »ç¾÷ ¼º°ú¸¦ ÀÌ·çÁö ¸øÇÑ ¼ÕÀÚ µµ°æ(±èÁø¿ì)À» ³ª¹«¶ú´Ù. ÀÌ¿¡ ¾ÆµéÀÇ ÀÚ¸®¸¦ À§Çù¹ÞÀ»±î µÎ·Á¿öÇÏ´Â ¾Ö¶ó´Â ³²ÁØÀ» °ßÁ¦ Çß´Ù.
ÀÌ·¸µí ¹ÚÈ¸ÀåÀÇ ÃÑ¾Ö¸¦ ¹Þ´Â ±è³²ÁØÀº ±ØÀÌ Àü°³µÉ¼ö·Ï ¼û°ÜÁø ¾ß¸ÁÀ» Ç¥ÃâÇÒ °ÍÀ¸·Î º¸¿© ¾Ö¶ó, µµ°æ µî µîÀåÀÎ¹°µéÀÇ ¾ôÈ÷°í¼³Å² °ü°è°¡ ±ØÀÇ ±äÀå°¨À» ´õÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
ÁøÅÂÇöÀº ´É·Â ÀÖ´Â ½ÇÀåÀÎ ±è³²ÁØ Ä³¸¯ÅÍ¿Í ÇÑ ¸öÀÌ µÈ µí ¿Ïº®ÇÏ°Ô ¼ÒÈÇØ³» ½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù. ¸Å ÀÛÇ°¸¶´Ù ÀÎ»ó ±íÀº ¿¬±â¸¦ ÅëÇØ »ç¶û ¹Þ¾Ò´ø ÁøÅÂÇöÀº ÀÌ¹ø ÀÛÇ°¿¡¼ ¼û°ÜÁø ºñ¹ÐÀ» ÅëÇØ µé²ú´Â ¿å¸Á, º¹¼ö½ÉÀ» Ç¥ÃâÇÏ´Â ¾ß¸Á³² Ä³¸¯ÅÍ·Î ¶Ç ´Ù¸¥ ¿¬±â º¯½ÅÀ» ¿¹°íÇß´Ù.
ÇÑÆí, KBS2 '¿Þ¼ÕÀâÀÌ ¾Æ³»'´Â '³Ê´Â ³» ¿î¸í' '¿ô¾î¶ó µ¿ÇØ¾ß' 'ÀÌ¸§ ¾ø´Â ¿©ÀÚ' µîÀ» ¾´ ¹®Àº¾Æ ÀÛ°¡¿Í ÀÌ¸¦ ¿¬ÃâÇÑ ±è¸í¿í °¨µ¶ÀÌ ÀÇ±âÅõÇÕÇÑ ÀÛÇ°À¸·Î ¸ÅÀÏ Àú³á 7½Ã 50ºÐ ¹æ¼ÛµÈ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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