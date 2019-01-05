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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2019.1.5 Åä 20:57
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¡®¿Þ¼ÕÀâÀÌ ¾Æ³»¡¯ ÁøÅÂÇö, ´É·Â ÀÖ´Â ¡®±è½ÇÀå¡¯ À¸·Î Ã¹ µîÀå
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2019.01.05  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã »çÁø Á¦°ø : KBS2 ¡®¿Þ¼ÕÀâÀÌ ¾Æ³»¡¯

¹è¿ì ÁøÅÂÇöÀÌ ‘¿Þ¼ÕÀâÀÌ ¾Æ³»’¸¦ ÅëÇØ ´É·Â ÀÖ´Â ½ÇÀå´Ô Ä³¸¯ÅÍ¸¦ ¿Ïº®ÇÏ°Ô ¼ÒÈ­ÇØ³»¸ç ¾È¹æ±ØÀåÀ» »ç·ÎÀâ¾Ò´Ù.

2ÀÏ Ã¹ ¹æ¼Û µÈ KBS2 ‘¿Þ¼ÕÀâÀÌ ¾Æ³»’¿¡¼­ ÁøÅÂÇöÀº º¸À°¿ø Ãâ½ÅÀÌÁö¸¸ ¸í¼®ÇÑ µÎ³ú¿Í ´É·ÂÀ¸·Î ºÒÇàÇÑ È¯°æÀ» µó°í, ºñ¼­ ½ÇÀå¿¡¼­ º»ºÎÀå±îÁö ¿Ã¶ó°£ ±è³²ÁØ ¿ªÀ» ¸Ã¾Ò´Ù.

‘¿Þ¼ÕÀâÀÌ ¾Æ³»’ 2È¸¿¡ Ã¹ µîÀåÇÑ ³²ÁØ(ÁøÅÂÇö)Àº ¿À¶ó ±×·ìÀÇ ¹ÚÈ¸Àå(±èº´±â)¿¡°Ô ÀÏº»¿¡¼­ ¼º°øÇÑ »ç¾÷ ¼º°ú¸¦ º¸°íÇß°í, ¹ÚÈ¸ÀåÀº ³²ÁØ¿¡ ´ëÇÑ ÄªÂù°ú ÇÔ²² »ç¾÷ ¼º°ú¸¦ ÀÌ·çÁö ¸øÇÑ ¼ÕÀÚ µµ°æ(±èÁø¿ì)À» ³ª¹«¶ú´Ù. ÀÌ¿¡ ¾ÆµéÀÇ ÀÚ¸®¸¦ À§Çù¹ÞÀ»±î µÎ·Á¿öÇÏ´Â ¾Ö¶ó´Â ³²ÁØÀ» °ßÁ¦ Çß´Ù. 

ÀÌ·¸µí ¹ÚÈ¸ÀåÀÇ ÃÑ¾Ö¸¦ ¹Þ´Â ±è³²ÁØÀº ±ØÀÌ Àü°³µÉ¼ö·Ï ¼û°ÜÁø ¾ß¸ÁÀ» Ç¥ÃâÇÒ °ÍÀ¸·Î º¸¿© ¾Ö¶ó, µµ°æ µî µîÀåÀÎ¹°µéÀÇ ¾ôÈ÷°í¼³Å² °ü°è°¡ ±ØÀÇ ±äÀå°¨À» ´õÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

ÁøÅÂÇöÀº ´É·Â ÀÖ´Â ½ÇÀåÀÎ ±è³²ÁØ Ä³¸¯ÅÍ¿Í ÇÑ ¸öÀÌ µÈ µí ¿Ïº®ÇÏ°Ô ¼ÒÈ­ÇØ³» ½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù. ¸Å ÀÛÇ°¸¶´Ù ÀÎ»ó ±íÀº ¿¬±â¸¦ ÅëÇØ »ç¶û ¹Þ¾Ò´ø ÁøÅÂÇöÀº ÀÌ¹ø ÀÛÇ°¿¡¼­ ¼û°ÜÁø ºñ¹ÐÀ» ÅëÇØ µé²ú´Â ¿å¸Á, º¹¼ö½ÉÀ» Ç¥ÃâÇÏ´Â ¾ß¸Á³² Ä³¸¯ÅÍ·Î ¶Ç ´Ù¸¥ ¿¬±â º¯½ÅÀ» ¿¹°íÇß´Ù.

ÇÑÆí, KBS2 '¿Þ¼ÕÀâÀÌ ¾Æ³»'´Â '³Ê´Â ³» ¿î¸í' '¿ô¾î¶ó µ¿ÇØ¾ß' 'ÀÌ¸§ ¾ø´Â ¿©ÀÚ' µîÀ» ¾´ ¹®Àº¾Æ ÀÛ°¡¿Í ÀÌ¸¦ ¿¬ÃâÇÑ ±è¸í¿í °¨µ¶ÀÌ ÀÇ±âÅõÇÕÇÑ ÀÛÇ°À¸·Î ¸ÅÀÏ Àú³á 7½Ã 50ºÐ ¹æ¼ÛµÈ´Ù.     µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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  • °¡¼ö ½Å¼ºÈÆ, Á¹À½¿îÀüÀ¸·Î Å« »ç°í...'´Ã¾î³­ ½ºÄÉÁÙ·Î ¼ö¸é ºÎÁ·' ÇØ¸í
  • À§´Ï¹Ì Â÷Æ®, À¯Æ©ºê ½Ç½Ã°£ Â÷Æ® ¿ÀÇÂ – ¿ÀÇÂ Ã¹³¯ 1À§ ºí·¢ÇÎÅ© ¶ÑµÎ¶ÑµÎ, 2À§, 3À§ ¹æÅº¼Ò³â´Ü ¾ÆÀÌµ¹-DNA
  • ¹è¿ì ÀÌ¼ö¹Î, 2019³â KBS ´ÙÅ¥¸àÅÍ¸® ³ª·¹ÀÌ¼Ç Âü¿©
  • ¾ÆÀÌÁî¿ø(IZ*ONE), ½ºÄð·è½º Å»ºÏ Ã»¼Ò³â ±³º¹ ÈÄ¿ø½Ä Âü¼®
  • º¯È­ÇÏ´Â ÇÇÆ®´Ï½º ½ÃÀå, '¿îµ¿ ÄÜÅÙÃ÷ ÀúÀÛ±ÇÀÚ¡¯·Î º¯½Å ÁßÀÎ ÇÇÆ®´Ï½º ½ºÅ¸µé
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    ¡®¿Þ¼ÕÀâÀÌ ¾Æ³»¡¯ ÁøÅÂÇö, ´É·Â ÀÖ´Â ¡®±è½ÇÀå¡¯ À¸·Î Ã¹ µîÀå
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2019³â 1¿ù 4ÀÏ~)
    ¿ï»ê 2019³â 1¿ù ¹®È­Ä¶¸°´õ
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    Á¤½Å¾øÀÌ ¿ô±â´Â ÁÂÃæ¿ìµ¹ ¿¬¾Ö´ã
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ°£ ¹®È­ Çà»ç(2018³â 12¿ù 31ÀÏ~)

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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