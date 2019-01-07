º¸ÄÃÆ®·¹ÀÌ³Ê °â Æ®·ÎÆ®°¡¼ö ¡®°ø³ª¸®¡¯, ºñ¿æ¼¼ °°Àº º¸ÄÃ ¸Å·ÂÀû

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2019.1.7 ¿ù 18:04
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2019.01.07  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã º¸ÄÃÆ®·¹ÀÌ³Ê °â Æ®·ÎÆ®°¡¼ö ¡®°ø³ª¸®¡¯

º¸ÄÃÆ®·¹ÀÌ³Ê ¼±»ý´Ô°ú Æ®·ÎÆ®°¡¼ö·Î È°¾àÇÏ´Â °ø³ª¸®°¡ ¿äÁò Æ®·ÎÆ®°è ºñ¿æ¼¼·Î ºÒ¸®°í ÀÖ´Ù.

±×³à´Â Æ®·ÎÆ® ¾Ù¹ü ‘¹Ï°Å³ª ¸»°Å³ª’¸¦ µé¾îº¸¸é Æ®·ÎÆ®¿¡µµ ÁøÇÏ°í ±íÀº ¼Ò¿ïÀÌ ÀÖ´Ù´Â °É ´À³¥ ¼ö ÀÖ´Ù.

¸¶Ä§ ºñ¿æ¼¼°¡ Æ®·ÎÆ® ºÎ¸£´Â ´À³¦ÀÌ¶ö±î... ±×³àÀÇ ¶óÀÌºê¸¦ µé¾ú´ø »ç¶÷µéÀÇ ÀÇÇÏ¸é AR(À½¿ø)º¸´Ù MR(¶óÀÌºê)°¡ ´õ À½¿ø °°´Ù´Â ÆòÀÌ ½ñ¾ÆÁ³´Ù.

°ø³ª¸®´Â º¸ÄÃ Æ®·¹ÀÌ³Ê¾÷°è¿¡¼­ ¶¿·¹¾ß ¶¿ ¼ö ¾ø´Â ÃÖ°íÀÇ º¸ÄÃ Æ®·¹ÀÌ³Ê´Ù.

ÇÏÁö¸¸ Æ®·ÎÆ®°¡¼ö È°µ¿ÇÏ¸é¼­ °ø³ª¸®´Â ¾Æ½¬¿î ½É°æÀ» °í¹éÇß´Ù.

°ø³ª¸®´Â º¸µµÀÚ·á¸¦ ÅëÇØ ‘º¸ÄÃÆ®·¹ÀÌ³Ê¸¦ ÀßÇÏ°í ÀÖ°í, ¿ì¿¬ÇÑ ±âÈ¸°¡ µÅ¼­ Æ®·ÎÆ®¾Ù¹üÀ» ³Â´Âµ¥... ÁÖÀ§¿¡¼­ Á¦°¡ Æ®·ÎÆ®ÇÑ´Ù´Â ÀÌÀ¯·Î ÇÐ»ýµéÀÌ Á¶±ÝÀº »ö¾È°æ º¸´Â °ÍÀÌ °íÃæÀÌ´Ù.’ ¶ó¸ç ¾Æ½¬¿î ¸¶À½Àº °í¹éÇß´Ù.

ÇÑÆí ‘¹Ï°Å³ª ¸»°Å³ª’ ´Â ¹Ýº¹µÇ´Â ¸á·Îµð¿Í °¡»ç´Â ÇÑ¹øµéÀ¸¸é ´©±¸³ª µû¶óºÎ¸¦ ¼ö ÀÖÀ»Á¤µµ·Î ´ëÁßÀûÀÌ´Ù.

Æ¯È÷³ª º£Åäº¥ÀÇ ‘ ¿î¸í’ À» »ùÇÃ¸µ ÇÏ¿©, °í±Þ½º·¯¿î ½ºÆ®¸µ¶óÀÎÀº Å¬·¡½Ä°ú Æ®·ÔÀÇ Àý¹¦ÇÑ Á¶È­¸¦ ¼±»çÇÑ °îÀÌ´Ù. .

ÀÌ °îÀº ¹ÚÇöºóÀÇ ‘ »þ¹æ»þ¹æ’, À®Å©ÀÇ ‘ ºÀÀâ¾Ò³×’ ¸¦ Åº»ý½ÃÅ² ÀÛ°î°¡ ±èÁöÈ¯°ú Á¦±¹ÀÇ ¾ÆÀÌµé, ½ÅÈ­ÀÇ ÇÁ·Îµà¼­·Î È°¾àÁßÀÎ ÀÛ°î°¡ ¹Ú»óÁØÀÌ Çù¾÷À» ÇÑ °îÀ¸·Î, Æí°î¿¡´Â È«Áø¿µ ‘ ³»³ªÀÌ°¡ ¾î¶§¼­’, Á¶Ç×Á¶ÀÇ ‘ »ç¶û²É’ À» Åº»ý½ÃÅ² ±è°æ¹ü (¾Ë°íº¸´ÏÈ¥¼ö»óÅÂ) ¿Í °¡¼ö ¹ÚÁÖÈñ, ÇÑÇýÁø°ú ÀÛ¾÷ÇÏ¸ç ÁÖ°¡¸¦ ¿Ã¸®°íÀÖ´Â ÀÌÁø½ÇÀÌ ÈûÀ» ´õÇß´Ù    µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ  karion79@ksilbo.co.kr

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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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