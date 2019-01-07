º¸ÄÃÆ®·¹ÀÌ³Ê °â Æ®·ÎÆ®°¡¼ö ¡®°ø³ª¸®¡¯, ºñ¿æ¼¼ °°Àº º¸ÄÃ ¸Å·ÂÀû

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º¸ÄÃÆ®·¹ÀÌ³Ê ¼±»ý´Ô°ú Æ®·ÎÆ®°¡¼ö·Î È°¾àÇÏ´Â °ø³ª¸®°¡ ¿äÁò Æ®·ÎÆ®°è ºñ¿æ¼¼·Î ºÒ¸®°í ÀÖ´Ù.
±×³à´Â Æ®·ÎÆ® ¾Ù¹ü ‘¹Ï°Å³ª ¸»°Å³ª’¸¦ µé¾îº¸¸é Æ®·ÎÆ®¿¡µµ ÁøÇÏ°í ±íÀº ¼Ò¿ïÀÌ ÀÖ´Ù´Â °É ´À³¥ ¼ö ÀÖ´Ù.
¸¶Ä§ ºñ¿æ¼¼°¡ Æ®·ÎÆ® ºÎ¸£´Â ´À³¦ÀÌ¶ö±î... ±×³àÀÇ ¶óÀÌºê¸¦ µé¾ú´ø »ç¶÷µéÀÇ ÀÇÇÏ¸é AR(À½¿ø)º¸´Ù MR(¶óÀÌºê)°¡ ´õ À½¿ø °°´Ù´Â ÆòÀÌ ½ñ¾ÆÁ³´Ù.
°ø³ª¸®´Â º¸ÄÃ Æ®·¹ÀÌ³Ê¾÷°è¿¡¼ ¶¿·¹¾ß ¶¿ ¼ö ¾ø´Â ÃÖ°íÀÇ º¸ÄÃ Æ®·¹ÀÌ³Ê´Ù.
ÇÏÁö¸¸ Æ®·ÎÆ®°¡¼ö È°µ¿ÇÏ¸é¼ °ø³ª¸®´Â ¾Æ½¬¿î ½É°æÀ» °í¹éÇß´Ù.
°ø³ª¸®´Â º¸µµÀÚ·á¸¦ ÅëÇØ ‘º¸ÄÃÆ®·¹ÀÌ³Ê¸¦ ÀßÇÏ°í ÀÖ°í, ¿ì¿¬ÇÑ ±âÈ¸°¡ µÅ¼ Æ®·ÎÆ®¾Ù¹üÀ» ³Â´Âµ¥... ÁÖÀ§¿¡¼ Á¦°¡ Æ®·ÎÆ®ÇÑ´Ù´Â ÀÌÀ¯·Î ÇÐ»ýµéÀÌ Á¶±ÝÀº »ö¾È°æ º¸´Â °ÍÀÌ °íÃæÀÌ´Ù.’ ¶ó¸ç ¾Æ½¬¿î ¸¶À½Àº °í¹éÇß´Ù.
ÇÑÆí ‘¹Ï°Å³ª ¸»°Å³ª’ ´Â ¹Ýº¹µÇ´Â ¸á·Îµð¿Í °¡»ç´Â ÇÑ¹øµéÀ¸¸é ´©±¸³ª µû¶óºÎ¸¦ ¼ö ÀÖÀ»Á¤µµ·Î ´ëÁßÀûÀÌ´Ù.
Æ¯È÷³ª º£Åäº¥ÀÇ ‘ ¿î¸í’ À» »ùÇÃ¸µ ÇÏ¿©, °í±Þ½º·¯¿î ½ºÆ®¸µ¶óÀÎÀº Å¬·¡½Ä°ú Æ®·ÔÀÇ Àý¹¦ÇÑ Á¶È¸¦ ¼±»çÇÑ °îÀÌ´Ù. .
ÀÌ °îÀº ¹ÚÇöºóÀÇ ‘ »þ¹æ»þ¹æ’, À®Å©ÀÇ ‘ ºÀÀâ¾Ò³×’ ¸¦ Åº»ý½ÃÅ² ÀÛ°î°¡ ±èÁöÈ¯°ú Á¦±¹ÀÇ ¾ÆÀÌµé, ½ÅÈÀÇ ÇÁ·Îµà¼·Î È°¾àÁßÀÎ ÀÛ°î°¡ ¹Ú»óÁØÀÌ Çù¾÷À» ÇÑ °îÀ¸·Î, Æí°î¿¡´Â È«Áø¿µ ‘ ³»³ªÀÌ°¡ ¾î¶§¼’, Á¶Ç×Á¶ÀÇ ‘ »ç¶û²É’ À» Åº»ý½ÃÅ² ±è°æ¹ü (¾Ë°íº¸´ÏÈ¥¼ö»óÅÂ) ¿Í °¡¼ö ¹ÚÁÖÈñ, ÇÑÇýÁø°ú ÀÛ¾÷ÇÏ¸ç ÁÖ°¡¸¦ ¿Ã¸®°íÀÖ´Â ÀÌÁø½ÇÀÌ ÈûÀ» ´õÇß´Ù µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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