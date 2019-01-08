°¡¼ö È²ÀÎ¼±, ´ë¸¸ Ã¹ ÁøÃâÇØ »õÇØ ¸ÂÀÌ °ø¿¬ ¼º·á

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½ÂÀÎ 2019.01.08  
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'2019 Å¸ÀÌÁß µ¿¼¼ ¾Æ¸§ »ê¼º ÆÄÆ¼'´Â È²ÀÎ¼±À» ºñ·ÔÇØ ´ë¸¸ÀÇ ÀÎ±â °¡¼ö ¿Õ½ÄÇö(èÝãÛúç), ÁÖÁ¤À§(ñ²ïÒ纬) µîÀÌ ÃÊ´ëµÅ ¿¡³ÊÁö ³ÑÄ¡´Â °ø¿¬À¸·Î ´ë¸¸ÀÇ 2018³â ¸¶Áö¸· ³¯À» ¶ß°Ì°Ô ¹°µé¿´´Ù.

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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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