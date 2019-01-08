°¡¼ö È²ÀÎ¼±, ´ë¸¸ Ã¹ ÁøÃâÇØ »õÇØ ¸ÂÀÌ °ø¿¬ ¼º·á

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ÃÖ±Ù È²ÀÎ¼±Àº ´ë¸¸ Å¸ÀÌÁß µ¿¼¼ ÇÏºó °ø¿ø(÷»ñé东势ùÁ滨Íë园)¿¡¼ ÁøÇàµÈ '2019 Å¸ÀÌÁß µ¿¼¼ ¾Æ¸§ »ê¼º ÆÄÆ¼'¿¡ Âü¼®ÇØ È·ÁÇÑ ¹«´ë¸¦ ²Ù¸ì´Ù.
'2019 Å¸ÀÌÁß µ¿¼¼ ¾Æ¸§ »ê¼º ÆÄÆ¼'´Â È²ÀÎ¼±À» ºñ·ÔÇØ ´ë¸¸ÀÇ ÀÎ±â °¡¼ö ¿Õ½ÄÇö(èÝãÛúç), ÁÖÁ¤À§(ñ²ïÒ纬) µîÀÌ ÃÊ´ëµÅ ¿¡³ÊÁö ³ÑÄ¡´Â °ø¿¬À¸·Î ´ë¸¸ÀÇ 2018³â ¸¶Áö¸· ³¯À» ¶ß°Ì°Ô ¹°µé¿´´Ù.
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