¾ÆÀÌÄÜ - ¿¡ÀÌÇÎÅ© ¹ÂÁ÷ºñµð¿À 7ÀÏ µ¥ÀÏ¸® Â÷Æ® ³ª¶õÈ÷ 3À§ 4À§ ÁøÀÔ, ½Ç½Ã°£ Â÷Æ® »óÀ§±Ç À¯Áö

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¸®ÆÐÅ°Áö ¾Ù¹üÀ¸·Î ¹ß¸ÅµÈ ¾ÆÀÌÄÜÀÇ ‘I'm OK'´Â ¿µÈ ´ë»çÀÇ µ¶¹é °°Àº °¡»ç¿Í °¨¼ºÀ» ÀÚ±ØÇÏ´Â ¸¶ÀÌ³Ê ½ºÄÉÀÏÀÇ ÆË°îÀ¸·Î ºñ¾ÆÀÌ¿Í ÇÔ²² Ç»ÃÄ¹Ù¿î½º°¡ ÀÛ°îÇÏ°í, ºñ¾ÆÀÌ·¹Ùºñ¿Í ±èÁ¾¿ø ÀÛ°¡°¡ ÀÛ»ç¿¡ Âü¿©ÇØ Ä÷¸®Æ¼¸¦ ´õ¿í ³ô¿´´Ù. ºñ¾ÆÀÌ´Â "Áö±Ý ´Ù½Ã µé¾úÀ» ¶§ Å©°Ô ¼Õ º¼ °÷ÀÌ ¾ø´Â °Í °°´Ù. ¸¹Àº ¼öÁ¤ÀÌ ¾ø´Â ³ë·¡°¡ ÁÁÀº ³ë·¡¶ó°í »ý°¢ÇÑ´Ù. ´Ü ÇÑ¹øÀÇ ¼öÁ¤µµ ¾øÀÌ ³ª¿Â '»ç¶ûÀ» Çß´Ù'µµ ±×·¨´Ù"¶ó°í ¹àÇû´Ù.
ÇÑÆí 4À§¿¡ ÁøÀÔÇÑ ¿¡ÀÌÇÎÅ©ÀÇ ÀÏ·ºÆ®·Î´Ð »ç¿îµåÀÇ ¸ùÈ¯ÀûÀÎ ´í½º°îÀ¸·Î, ¸â¹öµéÀº ¿Ü·Î¿ò°ú Å¸ÇùÇÏÁö ¾Ê°í ÁÁÀº »ç¶÷À» ±â´Ù¸®°Ú´Ù´Â ¿©ÀÚÀÇ ¸¶À½À» Ç¥ÇöÇØ³Â´Ù. ÀÏ»ó ¼Ó ‘¤·¤·’ÀÌ¶ó´Â ´Ü¾î¸¦ ±â¿ï¿© ‘%%(ÀÀÀÀ)’À¸·Î ÀçÄ¡ÀÖ°Ô Ç¥ÇöÇß´Ù.
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ÇÑÆí ¾ÆÀÌÄÜ I'm OK¿Í ¿¡ÀÌÇÎÅ© %%(ÀÀÀÀ)Àº °¢°¢ ½Ç½Ã°£ Â÷Æ® 1,2À§¸¦ ±â·ÏÇÏ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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