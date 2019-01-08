°¡¼ö ¸ÍÀ¯³ª, 29¼¼ ²É´Ù¿î ³ªÀÌ¿¡ ½ÉÀå¸¶ºñ·Î ¼ûÁ®

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1989³â 10¿ù»ý ¸ÍÀ¯³ª´Â Áö³ 2007³â ÀÏº»¿¡¼ µå¶ó¸¶ost<º½ÀÇ ¿ÐÃ÷>·Î µ¥ºß,Áö³ÇØ±îÁö <ÆÄ¶ó´ÙÀÌ½º> <°í¾çÀÌ¸¶È£> <¹Ù´Ò¶ó ºÀºÀ> <Àå¹Ôºû ÀÎ»ý> <·¿Ã÷´í½º>µî Á¤±Ô¾Ù¹ü 2Àå, ½Ì±Û¾Ù¹ü 8Àå ÃÑ 10ÀåÀÇ ¾Ù¹üÀ» ¹ßÇ¥ÇÏ¸ç, ½Ì¾î¼Û¶óÀÌÅÍ·Î ±â´ë¸¦ ¸ð¾Ò´Ù.
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