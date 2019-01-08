¡®¾ËÇÔºê¶ó ±ÃÀüÀÇ Ãß¾ï¡¯ ´ëÇ¥ µÈ ÀÌ½ÂÁØ, "ÀÇ¸®¿Í ¿ìÁ¤ÀÇ Áø¸é¸ð"

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‘¾ËÇÔºê¶ó ±ÃÀüÀÇ Ãß¾ï’ ÀÌ½ÂÁØÀÌ ¿ìÁ¤°ú ÀÇ¸®ÀÇ Áø¸é¸ð¸¦ º¸¿©ÁÖ°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ½ÂÁØÀº tvN ÅäÀÏµå¶ó¸¶ ‘¾ËÇÔºê¶ó ±ÃÀüÀÇ Ãß¾ï’¿¡¼ ¹Ú¼±È£ ¿ªÀ¸·Î ¿¿¬ ÁßÀÌ´Ù. ¹Ú¼±È£´Â °æ¿µÀü·«ÀÌ»ç·Î À¯Áø¿ì(Çöºó ºÐ), Â÷Çü¼®(¹ÚÈÆ ºÐ)°ú Á¦ÀÌ¿øÀÇ Ã¢¸³ ¸â¹öÀÌÀÚ, Á¦ÀÌ¿øÀÇ ¼ºÀåÀ» ÀÌ²ö ÇÙ½ÉÀÎ·Â. Áø¿ìÀÇ ÀÌ»óÇàµ¿¿¡ °á±¹ Â÷º´ÁØ(±èÀÇ¼º ºÐ)Àº ÀÌ»çÈ¸¸¦ ¼ÒÁýÇØ ±×¸¦ ÇØÀÓÇÏ¿´°í, Â÷±â ´ëÇ¥ÀÚ¸®¿¡ ¿À¸£´Â ¼±È£ÀÇ ¸ð½ÀÀÌ ±×·ÁÁ³´Ù.
´õºÒ¾î ¾Æµé Çü¼®ÀÇ Á×À½À» Àç¼ö»çÇÏ´Â º´ÁØÀ» »ó´ë·Î Áø¿ì¿¡°Ô µéÀÌ´ÚÄ¡´Â ÈÄÆøÇ³¿¡ °íÁ¶µÇ´Â À§±â°¨ ¼Ó ¼±È£ÀÇ Á¸Àç°¡ ½ÃÃ»ÀÚµé¿¡°Ô ¾Èµµ°¨À» ÀüÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ½ÂÁØÀº Áø¿ì¸¦ ÇâÇÑ ¼±È£ÀÇ ÀÇ¸®¿Í ¿ìÁ¤À» Çö½ÇÀûÀ¸·Î ±×¸®¸ç Áø¸é¸ð¸¦ ¼±º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù. Áø¿ì°¡ °Þ´Â ºñÇö½ÇÀûÀÎ »óÈ²µé¿¡ ¹«¾ùº¸´Ù ±×¸¦ °ÆÁ¤ÇÏ´Â ¸ð½ÀÀÌ ¿ì¼±ÀûÀ¸·Î ¿³º¸ÀÌ°í, ´ÜÈ£ÇÏ°Ô ³»¹ñ´Â ³ÃÁ¤ÇÑ Ãæ°íµé°ú ¾´¼Ò¸®µéÀº ÀüºÎ Áø¿ì¸¦ À§ÇÑ °ÍÀÓÀÌ ¸íÈ®È÷ ´ã°ÜÁ® ÀÖ¾î Á¡Â÷ ½Å·Ú¸¦ ´õÇØ°¡´Â ÁßÀÌ´Ù.
Æ¯È÷ Áö³ÁÖ ¹æ¼ÛºÐ¿¡ ¼±È£ÀÇ ÁøÁ¤¼ºÀÌ Àý½ÇÇÏ°Ô ´ã°å´Ù. ¿©ÀüÈ÷ ¼±È£´Â Áø¿ì¸¦ ¹Ï°í ÀÖ¾ú°í, “´Ï°¡ ´õ ¸Á°¡ÁöÁö ¾Ê±æ ¹Ù¶õ´Ù.”, “Áö±Ý ÀÌ ÀÚ¸®¿¡ ¿Ã¶ó¿Ô´Ù°í, ³»°¡ Áö±Ý Çàº¹ÇÒ °Í °°³Ä”´Â µî Áø½É¾î¸° ¸»µéÀÌ ´«¹°»ùÀ» ÀÚ±ØÇÏ±âµµ Çß´Ù. Áø¿ì°¡ ¾î¶² »óÈ²¿¡ ³õ¿©ÀÖ°Ç ÀÖ´Â ±×´ë·Î ¹Þ¾ÆµéÀÌ´Â ¼±È£ÀÇ ÁøÁ¤ÇÑ ¿ìÁ¤À» ÀÌ½ÂÁØÀÇ ¼¶¼¼ÇÑ ¿¬±â¸¦ ÅëÇØ ºñÃçÁ® ÇÑÁÙ±â ºû°ú °°Àº ±Ø´ëÈµÈ °¨µ¿À» ÀÚ¾Æ³»°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ½ÂÁØÀº ¸Ô¸ÔÇÑ ¿©¿îÀ» ³²±â´Â °¨Á¤¼±Àº ¹°·Ð ±×ÀÇ °í³ú°¡ ´ã±ä ´«ºû°ú º¹ÀâÇÑ ½É°æÀ» ±×´ë·Î ´À³¥ ¼ö ÀÖ´Â ´ë»çµéÀ» ÅëÇØ °¨µ¿°ú Ä«¸®½º¸¶¸¦ µ¿½Ã¿¡ ¹ß»ê, ½ÃÃ»ÀÚµé¿¡°Ô ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ Á¸Àç°¨À» ³²±â°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ½ÂÁØÀ» ºñ·ÔÇÑ ¹è¿ìµéÀÇ È£¿¬°ú °ÅµìµÇ´Â ¹ÝÀü Àü°³·Î ÀÚÃ¼ ÃÖ°í ½ÃÃ»·üÀ» °æ½ÅÇÏ¸ç ¶ß°Å¿î ¹ÝÀÀÀ» ÀÌ¾î³ª°¡°í ÀÖ´Â ‘¾ËÇÔºê¶ó ±ÃÀüÀÇ Ãß¾ï’Àº Åä,ÀÏ ¹ã 9½Ã ¹æ¼ÛµÈ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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