경제유통/소비 호텔현대울산 ‘럭키뉴이어 패키지’ 한정 판매 100실 한정…16만5천원부터 승인 2019.01.08 22:09:19 호텔현대울산은 행운 가득한 새해를 기원하는 ‘럭키뉴이어(Lucky New Year) 패키지’를 100실 한정 판매한다고 8일 밝혔다.



이번 패키지는 지난달 선보인 ‘럭키유(Lucky You) 패키지’에 이은 두 번째 리뉴얼 오픈 기념 패키지다. 호텔현대울산은 럭키유 패키지가 출시 약 2주만에 100실이 판매되는 등 큰 인기를 끌면서 특별한 혜택을 담은 스페셜 패키지 2탄을 마련했다.



패키지는 △디럭스룸 1박 △로랑페리에 샴페인(375㎖) 1병 △아모레퍼시픽 프라도어 바디크림(150㎖) 1개 등으로 구성됐다.



100실 한정 판매하며 가격은 16만5000원(세금 및 봉사료 포함)부터다. 또한 패키지 이용 고객 중 5명을 추첨해 스위트룸 숙박권(1매)을 증정하는 럭키드로우 이벤트도 진행된다.



이우사기자 woosa@ksilbo.co.kr< 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 >

