¿ï»ê ºÏ±¸°¡ À±Á¾¿À Àü ±¸Ã»ÀåÀÇ ÄÚ½ºÆ®ÄÚ ±¸»ó±Ý ¸éÁ¦ ÁÖ¹ÎÃ»¿ø °Ç¿¡ ´ëÇØ ÀÇÈ¸ °áÁ¤À» ¼ö¿ëÇÒ ¼ö ¾ø´Ù´Â ¡®¼ö¿ëºÒ°¡¡¯·Î °áÁ¤³»·È´Ù.
´çÃÊ ºÏ±¸°¡ ÀçÀÇ°áÀ» ¿ä±¸ÇÒ °ÍÀÌ¶ó´Â °üÃøÀÌ Áö¹èÀûÀÌ¾úÁö¸¸, ¼ö¿ëºÒ°¡·Î °á·Ð ³»¸®¸é¼ Áö¿ª»çÈ¸¿¡¼µµ »ó´çÇÑ ÈÄÆøÇ³ÀÌ ¹ß»ýÇÒ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù.
ºÏ±¸´Â Áö³´Þ 21ÀÏ ºÏ±¸ÀÇÈ¸ Á¤·ÊÈ¸ ÆóÈ¸³¯ °áÁ¤µÈ À±Á¾¿À Àü ±¸Ã»ÀåÀÇ ÄÚ½ºÆ®ÄÚ ±¸»ó±Ý ¸éÁ¦ ÁÖ¹ÎÃ»¿ø °Ç¿¡ ´ëÇØ ÀÇÈ¸¿¡ Ã¤±Ç¸éÁ¦°¡ ºÒ°¡ÇÏ´Ù´Â ¡®¼ö¿ëºÒ°¡¡¯ È¸½ÅÀ» º¸³Â´Ù°í 9ÀÏ ¹àÇû´Ù.
ºÏ±¸ÀÇÈ¸°¡ ÁÖ¹ÎÃ»¿ø °ÇÀ» ÀÇÈ¸ Â÷¿ø¿¡¼ Åë°ú½ÃÅ°¸é¼ ±¸»ó±Ý ¸éÁ¦ °ÇÀÇ ÆÇ´ÜÀ» ºÏ±¸·Î ¶°³Ñ°å°í, ÀýÂ÷»ó ºÏ±¸´Â ÀÌ³¯±îÁö ÀÇÈ¸¿¡ ´äº¯À» Åëº¸ÇØ¾ß Çß´Ù.
ºÏ±¸ ÀÔÀå¿¡¼´Â ¼¼ °¡Áö ¼±ÅÃ¾ÈÀÌ ÀÖ¾ú´Ù. ¿ì¼± ÀÇÈ¸ °áÁ¤À» ¼ö¿ëÇÏ´Â °Í, ±×¸®°í ¼ö¿ëºÒ°¡, ¸¶Áö¸·À¸·Î ÀÇ°áÀÌ Àß¸øµÆÀ¸´Ï ´Ù½Ã ÇÑ ¹ø ÀÇ°áÀ» ÇØ´Þ¶ó´Â ¡®ÀçÀÇ°á ¿ä±¸¡¯¿´´Ù.
ÀÌ¹ø¿¡ ºÏ±¸°¡ ¼ö¿ëºÒ°¡¶ó´Â ¼±ÅÃÀ» ÇÏ°Ô µÇ¸é¼ À±Á¾¿À Àü ±¸Ã»ÀåÀº ¹°·Ð Áö¿ª ³» »óÀÎ´ÜÃ¼µéÀÇ ±Ø½ÉÇÑ ¹Ý¹ßµµ ¿¹»óµÈ´Ù.
ºÏ±¸´Â ¼ö¿ëºÒ°¡ »çÀ¯¿¡ ¡°Áö¹æÀÚÄ¡¹ý¿¡ µû¶ó Áö¹æÀÇÈ¸ ÀÇ°áµµ ¹ý·ÉÀÇ ¹üÀ§ ³»¿¡¼ °¡´ÉÇÏ°í, ´ë¹ý¿ø ÆÇ°á³»¿ë µîÀ» °í·ÁÇßÀ» ¶§ ÇØ´ç Ã¤±ÇÀº ¸éÁ¦ ´ë»ó¿¡ ÇØ´çµÇÁö ¾Ê´Â °ÍÀ¸·Î ÆÇ´ÜµÈ´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
Æ¯È÷ Áö¹æÀÚÄ¡¹ý Áß ¡®Ã»¿ø ºÒ¼ö¸®¡¯ Á¶Ç×À» µé¸ç ¡°ÀçÆÇ¿¡ °£¼·ÇÏ°Å³ª ¹ý·É¿¡ À§¹èµÇ´Â Á¶Ç×Àº ¼ö¸®ÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù¡±´Â Á¡À» ±Ù°Å·Î µé¾ú´Ù. ¶Ç Áö¹æÀçÁ¤¹ý°ú Çå¹ý µî ¹ý·É¿¡ ¸íÈ®ÇÏ°Ô À§¹èµÇ´Â Á¶Ç×µé ¶§¹®¿¡ ¼ö¿ëÇÒ ¼ö ¾ø´Ù°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
ºÏ±¸ °ü°èÀÚ´Â ¡°ÀÇÈ¸ Ã»¿ø Ã¤ÅÃ¿¡ ´ëÇØ ¼ö¿ëÇÏÁö ¾Ê°Ú´Ù. ¹ý¸®ÀûÀÎ °ËÅä °á°ú Ã¤±Ç¸éÁ¦´Â ºÒ°¡´ÉÇÏ´Ù¡±¸ç ¡°ÁÖ¹ÎÃ»¿øÀº ÀÌ´ë·Î Á¾°áµÈ´Ù. ¼ö¿ëÀ» ÇÒ °æ¿ì ÇöÁ÷ °ø¹«¿øµéÀÌ ÇÇÇØ¸¦ ÀÔÀ» ¼ö ¹Û¿¡ ¾ø´Â Á¡, ´ë¹ý¿ø ÆÇ°á µîÀ» °í·ÁÇÏ¸é µµÀúÈ÷ ¹Þ¾ÆµéÀÏ ¼ö ¾ø´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¿Í °ü·ÃÇØ ÁÖ¹ÎÃ»¿øÀ» ´ëÇ¥¹ßÀÇÇß´ø ¹ÎÁß´ç ÀÓ¼öÇÊ ÀÇ¿øÀº ¡°¸¹ÀÌ ¾Æ½±°í Èµµ ³ªÁö¸¸ ÀÌ¹ø °áÁ¤Àº ¹ÎÁÖ´ç¿¡¼ ÀÌ ¾È°ÇÀ» ¾î¶»°Ô ¹Ù¶óº¸°í ÀÖ´ÂÁö °¡´ÆÇÑ °Í °°´Ù. À±Á¾¿À Àü Ã»Àå¿¡°Ô´Â °¡È¤ÇÑ °áÁ¤¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°¿ì¼± À»µéÀÇ ¿¬´ë¿Í ÇÔ²² ¿òÁ÷¿´°í ´ç·Ðµµ ÀÖ´Â¸¸Å ÀÔÀå °á°ú°¡ ³ª¿À¸é ±×¿¡ ¸Â°Ô ¿òÁ÷ÀÌ°Ú´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
Á¤¼¼È«±âÀÚ aqwe0812@ksilbo.co.kr< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >