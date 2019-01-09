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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2019.1.10 ¸ñ 00:22
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½ÂÀÎ 2019.01.09  22:07:41
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ÀÌ¹ø¿¡ ºÏ±¸°¡ ¼ö¿ëºÒ°¡¶ó´Â ¼±ÅÃÀ» ÇÏ°Ô µÇ¸é¼­ À±Á¾¿À Àü ±¸Ã»ÀåÀº ¹°·Ð Áö¿ª ³» »óÀÎ´ÜÃ¼µéÀÇ ±Ø½ÉÇÑ ¹Ý¹ßµµ ¿¹»óµÈ´Ù.

ºÏ±¸´Â ¼ö¿ëºÒ°¡ »çÀ¯¿¡ ¡°Áö¹æÀÚÄ¡¹ý¿¡ µû¶ó Áö¹æÀÇÈ¸ ÀÇ°áµµ ¹ý·ÉÀÇ ¹üÀ§ ³»¿¡¼­ °¡´ÉÇÏ°í, ´ë¹ý¿ø ÆÇ°á³»¿ë µîÀ» °í·ÁÇßÀ» ¶§ ÇØ´ç Ã¤±ÇÀº ¸éÁ¦ ´ë»ó¿¡ ÇØ´çµÇÁö ¾Ê´Â °ÍÀ¸·Î ÆÇ´ÜµÈ´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.

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ºÏ±¸ °ü°èÀÚ´Â ¡°ÀÇÈ¸ Ã»¿ø Ã¤ÅÃ¿¡ ´ëÇØ ¼ö¿ëÇÏÁö ¾Ê°Ú´Ù. ¹ý¸®ÀûÀÎ °ËÅä °á°ú Ã¤±Ç¸éÁ¦´Â ºÒ°¡´ÉÇÏ´Ù¡±¸ç ¡°ÁÖ¹ÎÃ»¿øÀº ÀÌ´ë·Î Á¾°áµÈ´Ù. ¼ö¿ëÀ» ÇÒ °æ¿ì ÇöÁ÷ °ø¹«¿øµéÀÌ ÇÇÇØ¸¦ ÀÔÀ» ¼ö ¹Û¿¡ ¾ø´Â Á¡, ´ë¹ý¿ø ÆÇ°á µîÀ» °í·ÁÇÏ¸é µµÀúÈ÷ ¹Þ¾ÆµéÀÏ ¼ö ¾ø´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.

ÀÌ¿Í °ü·ÃÇØ ÁÖ¹ÎÃ»¿øÀ» ´ëÇ¥¹ßÀÇÇß´ø ¹ÎÁß´ç ÀÓ¼öÇÊ ÀÇ¿øÀº ¡°¸¹ÀÌ ¾Æ½±°í È­µµ ³ªÁö¸¸ ÀÌ¹ø °áÁ¤Àº ¹ÎÁÖ´ç¿¡¼­ ÀÌ ¾È°ÇÀ» ¾î¶»°Ô ¹Ù¶óº¸°í ÀÖ´ÂÁö °¡´ÆÇÑ °Í °°´Ù. À±Á¾¿À Àü Ã»Àå¿¡°Ô´Â °¡È¤ÇÑ °áÁ¤¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°¿ì¼± À»µéÀÇ ¿¬´ë¿Í ÇÔ²² ¿òÁ÷¿´°í ´ç·Ðµµ ÀÖ´Â¸¸Å­ ÀÔÀå °á°ú°¡ ³ª¿À¸é ±×¿¡ ¸Â°Ô ¿òÁ÷ÀÌ°Ú´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.

Á¤¼¼È«±âÀÚ aqwe0812@ksilbo.co.kr< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >

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