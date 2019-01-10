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ÇÏ¼®ÁøÀº Áö³ 9ÀÏ ÁøÇàµÈ Áö¼¾ ¿È¹Ç Èº¸ ÃÔ¿µ ÇöÀå¿¡¼ À¯ÄèÇÑ ºÐÀ§±â·Î ÃÔ¿µÀ» ÀÌ¾î°£ °ÍÀº ¹°·Ð, ¸ðµ¨ °°Àº ´É¼÷ÇÑ Æ÷Áî·Î ÇÁ·ÎÆä¼Å³ÎÇÑ ¸ð½ÀÀ» º¸ÀÌ¸ç µô·¹ÀÌ ¾ø´Â ÃÔ¿µÀ» ÀÌ¾î°¬´Ù´Â ÈÄ¹®ÀÌ´Ù.
ÇÑÆí ÇÏ¼®ÁøÀº °¢Á¾ ¹æ¼Û È°µ¿À» ÅëÇØ È°¹ßÇÑ È°µ¿À» ÆîÄ¥ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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