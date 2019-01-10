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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2019.1.10 ¸ñ 17:12
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¾ÆÀÌµ¹ À½¾Ç ¹þ¾î³­ ´ÙÃ¤·Î¿î Àå¸£ ÆîÃÄÁø´Ù, ¡®2019 ÄÉÀÌ¼Ò¿ï ¹ÂÁ÷ Æä½ºÆ¼¹ú¡¯
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2019.01.10  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   

‘´ëÇÑ¹Î±¹ ´ëÇ¥ À½¿ø ÇÃ·§Æû’ ¼Ò¸®¹Ù´Ù°¡ ÁÖÃÖÇÏ´Â ‘2019 ÄÉÀÌ¼Ò¿ï ¹ÂÁ÷ Æä½ºÆ¼¹ú’ÀÌ Àå¸£¿Í ¼¼´ë¸¦ ¾Æ¿ì¸£´Â ¹«´ë¸¦ ¿¹°í, Áö±Ý²¯ º¸Áö ¸øÇß´ø »õ·Î¿î À½¾Ç ÃàÁ¦·Î ¹ßµ¸¿òÇÑ´Ù.

‘2019 ÄÉÀÌ¼Ò¿ï ¹ÂÁ÷ Æä½ºÆ¼¹ú(2019 K-SOUL MUSIC FESTIVAL)’Àº 2019³â 3¿ù 13ÀÏ(¼ö) ¼­¿ï Àá½Ç ÇÐ»ýÃ¼À°°ü¿¡¼­ °³ÃÖµÈ´Ù.

‘2019 ÄÉÀÌ¼Ò¿ï ¹ÂÁ÷ Æä½ºÆ¼¹ú’Àº ¾ÆÀÌµ¹ÀÌ µ¶Á¡ÇÏ°í ÀÖ´Â Çö À½¾Ç ½ÃÀå¿¡¼­ ÀÏºÎ ¼¼´ë¸¸ÀÌ ÇâÀ¯ÇÏ°í, °¡Ä¡¸¦ Á¦´ë·Î ¹ßÇÏÁö ¸øÇÏ°í ÀÖ´Â À½¾ÇµéÀÇ Æí°ßÀ» ±ú°í, ±× À§»ó°ú ÀÇ¹Ì¸¦ ÀüÇÏ´Â À½¾Ç ÃàÁ¦´Ù. ±¹³»¸¦ ³Ñ¾î Àü¼¼°è·Î »¸¾î³ª°£ KÆËÀÇ ¹ßÆÇÀÌÀÚ Á¸ÀçÀÇ °ø½ÅÀÎ ÀüÅë °¡¿ä ¹× ¼ºÀÎ °¡¿ä, Æ÷Å©, ÀçÁî µî Æø³ÐÀº Àå¸£¸¦ ÃÑ¸Á¶óÇÑ È­·ÁÇÑ ¹«´ë°¡ ÆîÃÄÁú °èÈ¹ÀÌ´Ù.

ÀÌ¹ø °ø¿¬Àº ¾ÆÇÂ ¿ª»ç ¼Ó Èï°Ü¿î ¸á·Îµð·Î ¿ì¸® ¹ÎÁ·ÀÇ ÈûÀÌ µÆ´ø Æ®·ÎÆ®ºÎÅÍ ÇÑ±¹ ÃÖÃÊÀÇ ÀçÁî¹êµå ÄÚ¸®¾ÈÀçÁî¹êµå¿¡¼­ ÀüÆÄµÈ ÀçÁî, ¼­Á¤ÀûÀÌ°í ¾ÖÀýÇÑ »ç¶û ³ë·¡·Î ¼¾¼¼ÀÌ¼ÇÀ» ÀÏÀ¸Ä×´ø ¹ß¶óµå, »õ·Î¿î À½¾Ç ¼¼°è¸¦ Ã¢Á¶ÇÑ ¹ÂÁöÄÃ, ±âÅ¸ ±â¹Ý ¼±À²ÀÌ ¸Å·ÂÀûÀÎ Æ÷Å© µî ´ÙÃ¤·Î¿î À½¾ÇµéÀÇ Áø°¡¸¦ ¿©½ÇÈ÷ ´À³¥ ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀ¸·Î ±â´ë°¡ ¸ðÀÎ´Ù.

´õºÒ¾î ÀÌ¹ø °ø¿¬Àº ¿Â¶óÀÎ ¹æ¼Û ÄÜÅÙÃ÷ ¼¿·´Æ¼ºñ(celuvtv)¸¦ ÅëÇØ »ýÁß°èµÅ ½Ç½Ã°£À¸·Î Á¢ÇÒ ¼ö ÀÖÀ» ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ‘2019 ÄÉÀÌ¼Ò¿ï ¹ÂÁ÷ Æä½ºÆ¼¹ú’Àº ´õ ¸¹Àº À½¾ÇÆÒµé¿¡°Ô ÇÑ·ù KÆËÀÇ ±Ù¿øÀÌÀÚ ¿ª»çÀÎ ´Ù¾çÇÑ Àå¸£ÀÇ À½¾ÇµéÀ» ¾Ë¸®±â À§ÇÑ ´Ù¹æ¸éÀÇ ³ë·ÂÀ» ±â¿ïÀÏ °ÍÀ¸·Î ÀÌ¸ñÀÌ ÁýÁßµÇ°í ÀÖ´Ù.

ÇÑÆí ÇÑ·ù ÃÖ´ë ¿¡ÀÌÀü½Ã YJÆÄÆ®³Ê½º°¡ ÃÑ°ý Á¦ÀÛÀ» ¸ÃÀº ‘2019 ÄÉÀÌ¼Ò¿ï ¹ÂÁ÷ Æä½ºÆ¼¹ú’Àº 2019³â 3¿ù 13ÀÏ(¼ö) ¼­¿ï Àá½Ç ÇÐ»ýÃ¼À°°ü¿¡¼­ °³ÃÖµÈ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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