¾ÆÀÌµ¹ À½¾Ç ¹þ¾î³­ ´ÙÃ¤·Î¿î Àå¸£ ÆîÃÄÁø´Ù, ¡®2019 ÄÉÀÌ¼Ò¿ï ¹ÂÁ÷ Æä½ºÆ¼¹ú¡¯

‘´ëÇÑ¹Î±¹ ´ëÇ¥ À½¿ø ÇÃ·§Æû’ ¼Ò¸®¹Ù´Ù°¡ ÁÖÃÖÇÏ´Â ‘2019 ÄÉÀÌ¼Ò¿ï ¹ÂÁ÷ Æä½ºÆ¼¹ú’ÀÌ Àå¸£¿Í ¼¼´ë¸¦ ¾Æ¿ì¸£´Â ¹«´ë¸¦ ¿¹°í, Áö±Ý²¯ º¸Áö ¸øÇß´ø »õ·Î¿î À½¾Ç ÃàÁ¦·Î ¹ßµ¸¿òÇÑ´Ù.
‘2019 ÄÉÀÌ¼Ò¿ï ¹ÂÁ÷ Æä½ºÆ¼¹ú(2019 K-SOUL MUSIC FESTIVAL)’Àº 2019³â 3¿ù 13ÀÏ(¼ö) ¼¿ï Àá½Ç ÇÐ»ýÃ¼À°°ü¿¡¼ °³ÃÖµÈ´Ù.
‘2019 ÄÉÀÌ¼Ò¿ï ¹ÂÁ÷ Æä½ºÆ¼¹ú’Àº ¾ÆÀÌµ¹ÀÌ µ¶Á¡ÇÏ°í ÀÖ´Â Çö À½¾Ç ½ÃÀå¿¡¼ ÀÏºÎ ¼¼´ë¸¸ÀÌ ÇâÀ¯ÇÏ°í, °¡Ä¡¸¦ Á¦´ë·Î ¹ßÇÏÁö ¸øÇÏ°í ÀÖ´Â À½¾ÇµéÀÇ Æí°ßÀ» ±ú°í, ±× À§»ó°ú ÀÇ¹Ì¸¦ ÀüÇÏ´Â À½¾Ç ÃàÁ¦´Ù. ±¹³»¸¦ ³Ñ¾î Àü¼¼°è·Î »¸¾î³ª°£ KÆËÀÇ ¹ßÆÇÀÌÀÚ Á¸ÀçÀÇ °ø½ÅÀÎ ÀüÅë °¡¿ä ¹× ¼ºÀÎ °¡¿ä, Æ÷Å©, ÀçÁî µî Æø³ÐÀº Àå¸£¸¦ ÃÑ¸Á¶óÇÑ È·ÁÇÑ ¹«´ë°¡ ÆîÃÄÁú °èÈ¹ÀÌ´Ù.
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´õºÒ¾î ÀÌ¹ø °ø¿¬Àº ¿Â¶óÀÎ ¹æ¼Û ÄÜÅÙÃ÷ ¼¿·´Æ¼ºñ(celuvtv)¸¦ ÅëÇØ »ýÁß°èµÅ ½Ç½Ã°£À¸·Î Á¢ÇÒ ¼ö ÀÖÀ» ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ‘2019 ÄÉÀÌ¼Ò¿ï ¹ÂÁ÷ Æä½ºÆ¼¹ú’Àº ´õ ¸¹Àº À½¾ÇÆÒµé¿¡°Ô ÇÑ·ù KÆËÀÇ ±Ù¿øÀÌÀÚ ¿ª»çÀÎ ´Ù¾çÇÑ Àå¸£ÀÇ À½¾ÇµéÀ» ¾Ë¸®±â À§ÇÑ ´Ù¹æ¸éÀÇ ³ë·ÂÀ» ±â¿ïÀÏ °ÍÀ¸·Î ÀÌ¸ñÀÌ ÁýÁßµÇ°í ÀÖ´Ù.
ÇÑÆí ÇÑ·ù ÃÖ´ë ¿¡ÀÌÀü½Ã YJÆÄÆ®³Ê½º°¡ ÃÑ°ý Á¦ÀÛÀ» ¸ÃÀº ‘2019 ÄÉÀÌ¼Ò¿ï ¹ÂÁ÷ Æä½ºÆ¼¹ú’Àº 2019³â 3¿ù 13ÀÏ(¼ö) ¼¿ï Àá½Ç ÇÐ»ýÃ¼À°°ü¿¡¼ °³ÃÖµÈ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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