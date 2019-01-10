¡®¿Ö±×·¡ Ç³»ó¾¾¡¯ ¹è¿ì È²µ¿ÁÖ, Æ¯º°Ãâ¿¬¿¡µµ ¡¯¸íºÒÇãÀü ¿¬±â·Â¡¯...Á¸Àç°¨ °ú½Ã

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¹è¿ì È²µ¿ÁÖ°¡ ÀÓÆÑÆ® ÀÖ´Â Á¸Àç°¨À¸·Î ¾È¹æ±ØÀåÀ» »ç·Î Àâ¾Ò´Ù.
Áö³ 9ÀÏ Ã¹ ¹æ¼ÛµÈ KBS2 ¼ö¸ñµå¶ó¸¶ ‘¿Ö±×·¡ Ç³»ó¾¾’¿¡¼ È²µ¿ÁÖ´Â 9±Þ °ø¹«¿øÀÌÀÚ È»ó(ÀÌ½Ã¿µ)ÀÇ ³²ÀÚÄ£±¸ °ø¹«¾ð ¿ªÀ¸·Î ºÐÇØ ½Å½ºÆ¿·¯ ¿ªÇÒÀ» ÅåÅåÈ÷ ÇØ³»¸ç Á¸Àç°¨À» ÀÔÁõÇß´Ù.
ÀÌ³¯ ¹æ¼Û¿¡¼ ¹«¾ð(È²µ¿ÁÖ)Àº ¿©ÀÚÄ£±¸ÀÎ È»ó(ÀÌ½Ã¿µ)ÀÇ °í±Þ ¿ÀÇÇ½ºÅÚ¿¡ ÃÊ´ë¸¦ ¹Þ¾Ò°í, È»óÀÇ °ú°Å ¾ê±â¸¦ µè°Ô µÇ¾ú´Ù. ÀÌÈÄ Àå·Ê½ÄÀå¿¡¼ È»óÀÇ °¡Á·À» ÅëÇØ ³ªÀÌ, Áý, °ú°Å µî ±×³à°¡ ÀÚ½ÅÀ» ¼Ó¿´´Ù´Â °ÍÀ» ¾Ë°Ô µÇ¾ú´Ù. ÀÌÈÄ ±×³àÀÇ ¿¬¶ôÀ» ¹«½ÃÇÏ¸ç “´Ù½Å ¿¬¶ôÇÏÁö ¸¶¼À, ³ªÀÌ ¸¹Àº »ç±â²Û ¾ÆÁÜ¾¾”¶ó°í ¹®ÀÚ ÇÑ Åë¸¸ ³²±â°í ÀáÀûÇÏ¿© ½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ ¿ôÀ½À» ÀÚ¾Æ³Â´Ù.
È²µ¿ÁÖ´Â ÄÚ¹ÍÇÑ ¿¬±â¸¦ ÅëÇØ ÂªÀº µîÀå¿¡µµ ±ØÀÇ È°±â¸¦ ºÒ¾î³Ö¾î Àç¹Ì¸¦ ´õÇß´Ù. ±×´Â ÆÄ°ÝÀûÀÎ ¿À´ë¿À °¡¸£¸¶ Çì¾î½ºÅ¸ÀÏºÎÅÍ ÀÇ»ó±îÁö ²¿Àå²¿Àå °ø¹«¾ð Ä³¸¯ÅÍÀÇ ºñÁÖ¾ó·Î Ã¹ µîÀåºÎÅÍ ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù. ÀÌ·¸µí ½ºÅ¸ÀÏºÎÅÍ ¸»Åõ, ´«ºû±îÁö ÀÔÃ¼ÀûÀÌ°í ³»°ø ÀÖ´Â ¿¬±â·ÂÀ¸·Î Ä³¸¯ÅÍÀÇ ¿Ï¼ºµµ¸¦ ³ô¿´´Ù.
‘°°ÀÌ »ì·¡¿ä’, ‘¾Æ¹ö´Ô Á¦°¡ ¸ð½Ç°Ô¿ä’, ‘À§´ëÇÑ Á¶°ÁöÃ³’ µî Ãâ¿¬ÇÏ´Â ÀÛÇ°¸¶´Ù ÂûÁø Ä³¸¯ÅÍ ¼ÒÈ·ÂÀ¸·Î ÀÚ½Å¸¸ÀÇ È®½ÇÇÑ Á¸Àç°¨À» º¸¿©ÁÖ¸ç ¾È¹æ±ØÀåÀ» »ç·ÎÀâÀº È²µ¿ÁÖ´Â ‘¿Ö±×·¡ Ç³»ó¾¾’¸¦ ½ÃÀÛÀ¸·Î ´Ù¾çÇÑ ÀÛÇ°À» ÅëÇØ Ã£¾Æ¿Ã ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ¿ÃÇØ ¾î¶² Ä³¸¯ÅÍ·Î ½ÃÃ»ÀÚµéÀ» Ã£¾Æ¿ÃÁö ±×°¡ º¸¿©ÁÙ »õ·Î¿î ¸ð½À¿¡ ±ÍÃß°¡ ÁÖ¸ñµÈ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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