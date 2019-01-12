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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2019.1.12 Åä 00:57
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¹êµå '³×¹Ì½Ã½º', 6³â ¸¸ÀÇ Á¤±Ô À½¹Ý 'White Night' ¹ßÇ¥¼­Á¤ÀûÀÌ°í ¾Æ¸§´Ù¿î ³×¹Ì½Ã½º ¸¸ÀÇ À½¾Ç ¼¼°è°ü È®¸³
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2019.01.12  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ¹êµå ³×¹Ì½Ã½º (Nemesis) / »çÁøÁ¦°ø Æ÷¿¥¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®

‘º£¸£»çÀÌÀ¯ÀÇ Àå¹Ì’ ¿Í ‘¼Ø»çÅÁ’ µî ¿À·£ ½Ã°£ »ç¶û ¹Þ°í ÀÖ´Â ¹êµå ³×¹Ì½Ã½º°¡ 6³â ¸¸¿¡ 11°îÀÌ ´ã±ä Á¤¼º °¡µæÇÑ Á¤±Ô¾Ù¹ü [White Night] À» °¡Áö°í µ¹¾Æ¿Â´Ù.

Å¸ÀÌÆ² °îÀÎ [¸¶Áö¸· ¹ã]Àº ¼¶¼¼ÇÏ¸ç °­·ÄÇÑ ½ºÆ®¸µ°ú ÇÇ¾Æ³ë ¼Ò¸®°¡ °¨¼ºÀ» ÀÚ±ØÇÏ´Â ÀÌ¹ø ¾Ù¹üÀÇ Å¸ÀÌÆ² °î. 
Á¡Á¡ °íÁ¶µÇ´Â ¼±À²°ú ÀüÁ¶µÇ¸ç ÅÍÁ® ³ª¿À´Â ±âÅ¸ ¼Ö·Î°¡ °îÀ» µ¸º¸ÀÌ°Ô ¸¸µé¸ç, ¾ÖÀýÇÏ¸é¼­µµ Àý±ÔÇÏ´Â µíÇÑ º¸ÀÌ½º´Â µè´ÂÀÌ·Î ÇÏ¿©±Ý À½¾Ç¿¡ ¸ôÀÔÇÒ ¼ö¹Û¿¡ ¾ø°Ô ¸¸µç´Ù.

³×¹Ì½Ã½º¶ó´Â ¾ÖÀýÇÏ¸é¼­µµ °­·ÄÇÑ Æ¯À¯ÀÇ ´À³¦Àº °¢ ¸â¹öµéÀÇ ¶Ù¾î³­ ¿ª·®°ú ´õºÒ¾î ÀÌ¹ø ¾Ù¹ü¿¡¼­ ´õ¿í ÁøÀÏº¸ ÇÏ¿´°í, µè´Â ÀÌ·Î ÇÏ¿©±Ý Â£Àº °¨µ¿À» ¾È°ÜÁØ´Ù.

2019³â 1¿ù 10ÀÏ ³×¹Ì½Ã½ºÀÇ »õ ¾Ù¹ü [White Night] ÀÌ °ø°³µÇ¸ç 2¿ù 10ÀÏ È«´ë ¿þ½ºÆ®ºê¸´Áö¸¦ ½ÃÀÛÀ¸·Î Àü±¹ Åõ¾î ÄÜ¼­Æ®°¡ ÆîÃÄÁø´Ù. 

¾Ù¹üÀ» µè°í °ø¿¬À» º¸°í³­´Ù¸é, ¿Ö ÀÌµéÀÌ ±ä ½Ã°£µ¿¾È ²ÙÁØÈ÷ »ç¶ûÀ» ¹Þ¾Æ¿À´ÂÁö ¾Ë ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀÌ´Ù.   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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    10
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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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