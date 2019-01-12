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|¡ã ¹êµå ³×¹Ì½Ã½º (Nemesis) / »çÁøÁ¦°ø Æ÷¿¥¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®
‘º£¸£»çÀÌÀ¯ÀÇ Àå¹Ì’ ¿Í ‘¼Ø»çÅÁ’ µî ¿À·£ ½Ã°£ »ç¶û ¹Þ°í ÀÖ´Â ¹êµå ³×¹Ì½Ã½º°¡ 6³â ¸¸¿¡ 11°îÀÌ ´ã±ä Á¤¼º °¡µæÇÑ Á¤±Ô¾Ù¹ü [White Night] À» °¡Áö°í µ¹¾Æ¿Â´Ù.
Å¸ÀÌÆ² °îÀÎ [¸¶Áö¸· ¹ã]Àº ¼¶¼¼ÇÏ¸ç °·ÄÇÑ ½ºÆ®¸µ°ú ÇÇ¾Æ³ë ¼Ò¸®°¡ °¨¼ºÀ» ÀÚ±ØÇÏ´Â ÀÌ¹ø ¾Ù¹üÀÇ Å¸ÀÌÆ² °î.
Á¡Á¡ °íÁ¶µÇ´Â ¼±À²°ú ÀüÁ¶µÇ¸ç ÅÍÁ® ³ª¿À´Â ±âÅ¸ ¼Ö·Î°¡ °îÀ» µ¸º¸ÀÌ°Ô ¸¸µé¸ç, ¾ÖÀýÇÏ¸é¼µµ Àý±ÔÇÏ´Â µíÇÑ º¸ÀÌ½º´Â µè´ÂÀÌ·Î ÇÏ¿©±Ý À½¾Ç¿¡ ¸ôÀÔÇÒ ¼ö¹Û¿¡ ¾ø°Ô ¸¸µç´Ù.
³×¹Ì½Ã½º¶ó´Â ¾ÖÀýÇÏ¸é¼µµ °·ÄÇÑ Æ¯À¯ÀÇ ´À³¦Àº °¢ ¸â¹öµéÀÇ ¶Ù¾î³ ¿ª·®°ú ´õºÒ¾î ÀÌ¹ø ¾Ù¹ü¿¡¼ ´õ¿í ÁøÀÏº¸ ÇÏ¿´°í, µè´Â ÀÌ·Î ÇÏ¿©±Ý Â£Àº °¨µ¿À» ¾È°ÜÁØ´Ù.
2019³â 1¿ù 10ÀÏ ³×¹Ì½Ã½ºÀÇ »õ ¾Ù¹ü [White Night] ÀÌ °ø°³µÇ¸ç 2¿ù 10ÀÏ È«´ë ¿þ½ºÆ®ºê¸´Áö¸¦ ½ÃÀÛÀ¸·Î Àü±¹ Åõ¾î ÄÜ¼Æ®°¡ ÆîÃÄÁø´Ù.
¾Ù¹üÀ» µè°í °ø¿¬À» º¸°í³´Ù¸é, ¿Ö ÀÌµéÀÌ ±ä ½Ã°£µ¿¾È ²ÙÁØÈ÷ »ç¶ûÀ» ¹Þ¾Æ¿À´ÂÁö ¾Ë ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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