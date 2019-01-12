½Å¿¹ ¹è¿ì ¹ÚÅÂ»ê, ¿µÈ­ ¡®±â¹æµµ·É¡¯ Ä³½ºÆÃ...°ø¸í°ú È£Èí

|
|
|
|¡ã ¹è¿ì ¹ÚÅÂ»ê
½Å¿¹¹è¿ì ¹ÚÅÂ»êÀÌ ¿µÈ ‘±â¹æµµ·É’(°¡Á¦)À» ÅëÇØ °ü°´µé°ú ¸¸³´Ù.
¿µÈ '±â¹æµµ·É'(°¡Á¦)Àº ³²Á¸¿©ºñ °ü³äÀ¸·Î ¿©ÀÎµéÀÌ ¾ï¾Ð¹Þ´ø ¿¾ ½ÃÀý, Á¶¼± ÃÖÃÊ·Î ³²ÀÚ ±â»ýÀÌ µÇ¾î ¿©ÀÎµéÀÇ ½ÉÀåÀ» ¶Ù°Ô ÇÏ´Â ±Í¿©¿î »ç¶û²Û 'Çã »ö(¹è¿ì ÀÌÁØÈ£)'°ú ½Ã´ë¸¦ ¾Õ¼°¡´Â Áøº¸ÀûÀÎ »ç°í¹æ½ÄÀ» °¡Áø ²ÉÃ³·³ È»çÇÑ ¿©ÀÎ 'ÇØ¿ø(¹è¿ì Á¤¼Ò¹Î)'ÀÌ Áø½ÇÇÑ »ç¶ûÀ» Ã£¾Æ ¹úÀÌ´Â ½Å¹ÚÇÑ »ç±ØÀÌ´Ù.
¹ÚÅÂ»êÀº ‘À¯»ó(¹è¿ì °ø¸í)’ÀÇ È£À§¹«»ç ‘³¡¼®’ ¿ªÀ¸·Î À¯»óÀÇ ¼Õ°ú ¹ßÀÌ µÇ¾î ¿ìÁ÷ÇÏ°Ô ÀÏÇÏ´Â Ãæ½Å ¿ªÇÒÀÌ´Ù.
ÃÖ±Ù ¹ÚÅÂ»êÀº ¿µÈ ‘°ËÀººñ:¾ÇÀÇ¿¬´ë±â’ ‘½ë³ðµéÀÇ ¹Ý¶õ’(°¨µ¶:ÀåÀ¯±Ù) ‘¹°¼¼(°¡Á¦)(°¨µ¶:ÀÌ¼ºÇÑ)ÇöÀç ¹æ¿µ ÁßÀÎ SBS ‘¿î¸í°ú ºÐ³ë’ ¹æ¼Û ¿¹Á¤ÀÎ ‘±×·¡¼ ³ª´Â ¾ÈÆ¼ÆÒ°ú °áÈ¥Çß´Ù’ µî È°¹ßÇÑ È°µ¿À» ÀÌ¾î°¡°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >