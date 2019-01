방탄소년단 가온차트 연간차트 1위…"단일앨범 최고기록"

▲ 세계적 그룹 방탄소년단 [골든디스크 특별취재팀 제공=연합뉴스]

[경상일보 = 연합뉴스 ] 그룹 방탄소년단의 리패키지 앨범 '러브 유어셀프 결 앤서'(LOVE YOURSELF 結 ANSWER)가 가온차트 연간 앨범차트 1위에 올랐다.



12일 가온차트 '2018 연간 앨범차트'에 따르면 지난해 8월 발매된 이 앨범은 누적 판매량 219만 7천808장을 기록했다.



빅히트엔터테인먼트는 "이는 가온차트가 생긴 이래 단일앨범 사상 최다 판매량"이라며 "지난해 '러브 유어셀프 승 허'(LOVE YOURSELF 承 HER)가 세운 최다 판매량 기록(149만 3천443장)을 자체 경신한 것"이라고 설명했다.



아울러 지난해 5월 발매된 정규 3집 '러브 유어셀프 전 티어'(LOVE YOURSELF 轉 TEAR)는 연간 누적 판매량 184만 9천537장으로 연간 앨범차트 2위를 차지했다.



방탄소년단은 2017년 9월부터 지난해까지 '러브 유어셀프' 시리즈 3개 앨범으로 587만 4천208장의 판매고를 올렸다.



저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 >