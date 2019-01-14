Æ®·ÎÆ® °¡¼ö 'ÃÖ»ó¾Æ', °³ °¡¼ö 'MC½ä'°ú °ü¾Ç FM ¶óµð¿À DJ·Î ¹ßÅ¹

µ¥½¬(Dash)¶ó´Â ³ë·¡·Î ¿Õ¼ºÇÑ È°µ¿ ÁßÀÎ Æ®·ÎÆ® °¡¼ö ÃÖ»ó¾Æ¾ç°ú ¶á´Ù, ¿©º¸¾ß ¶ó´Â ³ë·¡·Î È°µ¿ ÁßÀÎ °³°¡¼ö MC ½ä(±èÁøÇõ)±º ÀÌ °ü¾Ç FM 100.3MHz ±Ý¿äÀÏ ¿ÀÈÄ 12~2½Ã MC½ä°úÃÖ»ó¾ÆÀÇ °¡¿ä ÅåÅå DJ·Î ¹ßÅ¹µÇ¾ú´Ù.
½ÅÀÎ Æ®·ÎÆ® °¡¼ö ÃÖ»ó¾Æ´Â ¼½½ÃÇÑ ¿Ü¸ð¿¡ ½Ã¿ø½Ã¿øÇÑ ¼º°ÝÀ¸·Î Å¸ÀÌÆ² °î µ¥½¬(Dash)·Î °¢Á¾ ¼ºÀÎ°¡¿ä ÇÁ·Î¿¡ Ãâ¿¬ÇÏ¿´°í °¡¶ô TV ¾Ñ½Î ³ë·¡ ±³½Ç MC·Î È°µ¿ ÁßÀÌ¸ç 2018³â ÅÂ±Çµµ °úÇÐ¿¬±¸¼Ò È«º¸´ë»ç¿Í ¸í¿¹¿¬±¸¿øÀÌ´Ù ÀÛ³â 2018³â ÇÑ±¹ °¡¼öÇùÈ¸ °¡¿ä´ë»ó¿¡¼ ÀÎ±â´ë»óÀ» ¼ö»óÇÏ´Â ¿µ±¤µµ ´©·È´Ù
°³°¡¼ö MC½ä(±èÁøÇõ)±ºÀº Á÷Á¢ ÀÛ»ç ÀÛ°îÇÑ ¶á´Ù, ±×¸®°í ½Å°î ¿©º¸¾ß¶ó´Â °îÀ¸·Î È°µ¿ ÁßÀÌ¸çÃÖ±Ù Ã¤³ÎA ±èÇö¿íÀÇ ±Â¸ð´× ¼ö¿ä ÃÊ´ë¼® °¡¼ö ¹Ú»ó¹Î Æí¿¡ ±ôÂ¦ Ãâ¿¬ÇØ ¹Ú»ó¹ÎÀÇ ¸ðÃ¢À» ¼±º¸¿© ÈÁ¦¸¦ ÀÏÀ¸Å°°í ÀÖ´Ù.
°ü¾Ç FMÀº ¼½½Ã Æ®·ÎÆ® °¡¼ö ÃÖ»ó¾Æ, °³°¡¼ö MC½äÀÇ °¡¿äÅåÅåÀÌµÑÀÇ ´«ºÎ½Å ÀÔ´ã°ú È£ÈíÀ¸·Î ¸¹Àº Ã»ÃëÀÚÀÇ ±Í¸¦ Áñ°Ì°Ô ÇØÁÙ °ÍÀ¸·Î ±â´ëµÈ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >