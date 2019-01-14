¡®FCCSeoul2019¡¯,½ÅÁø µðÀÚÀÌ³Ê À§ÇÑ ²ÞÀÇ ¹«´ë ÆîÃÄÁø´Ù

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|¡ã FCC Seoul 2019(Fashion Crowd Challenge) / »çÁø Á¦°ø: Å©¶ó¿ìµðÁð
½Å°³³ä ÆÐ¼Ç ÇÃ·§Æû ‘FCC Seoul 2019(Fashion Crowd Challenge)’°¡ ÆÐ¼Ç°è »õ·Î¿î ÆÐ·¯´ÙÀÓÀÇ ¼±µµ¸¦ ¾à¼ÓÇÏ¸ç Ãâ°Ý ÁØºñ¸¦ ¾Ë·È´Ù.
ÁÖ°ü»ç ¢ßÅ©¶ó¿ìµðÁð ÃøÀº 11ÀÏ “¿À´Â 2¿ù ÆÐ¼Ç°è¿¡ ½Å¼±ÇÑ ¹Ù¶÷À» ÀÏÀ¸Å³ ½Å°³³ä ÆÐ¼Ç ÄÜÅ×½ºÆ® ‘FCC’°¡ ‘FCC Seoul 2019’·Î ÀçÅº»ýÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù”¶ó°í ¹àÇû´Ù.
‘FCC Seoul 2019’´Â ÆÐ¼Ç µðÀÚÀÌ³Ê°¡ ÀÚ½ÅÀÇ ÀÛÇ°À» ÃâÇ°ÇÏ°í, ¼ÒºñÀÚ°¡ º»ÀÎÀÇ °³¼º¿¡ µû¶ó ¼±È£ µðÀÚÀÎÀ» °í¸¥ ÈÄ, ÅõÀÚÀÚ°¡ ¼±¹ßµÈ µðÀÚÀÌ³Ê »óÇ° »ý»ê¿¡ ÅõÀÚÇØ Á¦Ç° ÆÇ¸Å±îÁö Áö¿øÇÏ´Â ½Å°³³ä ÆÐ¼Ç ÇÃ·§ÆûÀÌ´Ù.
¾Õ¼ Áö³ 2015³â Áß±¹ »óÇÏÀÌ¿¡¼ ¿¸° ‘FCC’´Â 127°³±¹ µðÀÚÀÌ³ÊµéÀÇ ÃâÇ°°ú 200¿©°³ ±¹°¡ÀÇ Æò°¡´ÜÀÌ Âü¿©ÇØ ¼º·á, Âü½ÅÇÑ Æ÷¸ËÀÇ ÆÐ¼Ç ÄÜÅ×½ºÆ®·Î ÆÐ¼Ç°è¿¡ ´Ù¾çÇÑ °¡´É¼ºÀ» Á¦½ÃÇÑ °ÍÀº ¹°·Ð, ´ÙÃ¤·Î¿î ÆÐ¼Ç ¼¼°è¸¦ °æÇèÇÏ°Ô ÇØ ÁÖ¸ñ ¹ÞÀº ¹Ù ÀÖ´Ù.
‘FCC Seoul 2019’´Â µðÀÚÀÌ³Ê¿Í ÀÏ¹Ý ´ëÁßÀÌ ÇÔ²² ¸¸µé¾î°¥ ¼ö ÀÖ´Â Áøº¸µÈ ÆÐ¼Ç ÇÃ·§ÆûÀ¸·Î¼ µðÀÚÀÌ³Ê, ¼ÒºñÀÚ, ÅõÀÚÀÚ¸¦ ¿¬°áÇÑ ¼±¼øÈ¯ ±¸Á¶¸¦ ÅëÇØ µðÀÚÀÎºÎÅÍ ÆÇ¸Å±îÁöÀÇ ¿ø½ºÅé ¹æ½ÄÀ» Çü¼º, ÆÐ¼Ç IP ¼Ò½Ì ÇÃ·§ÆûÀ» ¿Ï¼ºÇÒ Àü¸ÁÀÌ´Ù.
Æ¯È÷ ‘FCC Seoul 2019’´Â ±âÁ¸ÀÇ ¼øÀ§ °æÀïÀ» Å»ÇÇÇØ ÀÏ¹Ý ´ëÁßÀÌ Á÷Á¢ Æò°¡¿¡ Âü¿©ÇÏ¸ç, ´Ù¼öÀÇ ÀÎÀç ¹ß±¼ÀÇ ÇüÅÂ·Î ´Ù°¡°¡ Æ¯Á¤ °èÃþÀÇ ÀüÀ¯¹°ÀÌ¾ú´ø µðÀÚÀÌ³Ê Á¦Ç°ÀÇ Á¢±Ù¼ºÀ» °ÈÇØ ÇÑÃþ ³ÐÀº ÆÐ¼Ç ½ºÆåÆ®·³À» »ý¼ºÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
¢ßÅ©¶ó¿ìµðÁðÀÇ ÀÓÀç½Ä ´ëÇ¥´Â “‘FCC Seoul 2019’Àº µðÀÚÀÌ³Ê°¡ º»ÀÎÀÇ Á¦Ç°·Â¸¸ º¸¿© ÁØ´Ù¸é »ý»êºñ³ª ÆÇ¸Å¿¡ ´ëÇÑ ºÎ´ã ¾øÀÌ ¼ºÀåÇÏµµ·Ï Áö¿øÇÏ´Â ÇÃ·§ÆûÀÌ´Ù”¶ó¸ç “2015³âÀÇ °æÇèÀÌ ÆÐ¼Ç°è¿¡¼ »õ·Î¿î ½Ãµµ°¡ °¡´ÉÇÑÁö¸¦ ½ÃÇèÇß´Ù¸é 2019³â¿¡´Â ÆÐ¼Ç »ýÅÂ°è¿¡ »õ·Î¿î ÆÐ·¯´ÙÀÓÀ» ¼±º¸ÀÏ °ÍÀÌ´Ù. ÆÐ¼Ç°è¿¡ »õ·Î¿î Çõ¸íÀ» ÀÏÀ¸Å³ À¯ÀÍÇÑ ¸¸³²ÀÇ °ø°£ÀÌ µÇ±æ ¹Ù¶õ´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
¿À´Â 2¿ù 25ÀÏ µðÀÚÀÌ³Ê ÀÛÇ° µî·ÏÀ¸·Î ½ÃÀÛµÇ´Â ‘FCC Seoul 2019’´Â, ÀÏ¹ÝÀÎ Æò°¡¿Í »ý»êºñ ÅõÀÚ °úÁ¤À» °ÅÃÄ 4¿ù »óÇ° ÆÇ¸Å¸¦ ¿¹Á¤ÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, ´Ù¾çÇÑ »ö±ò°ú ÀáÀç·ÂÀ» Áö´Ñ ½ÅÁø µðÀÚÀÌ³ÊÀÇ Á¦Ç°ÀÌ ºûÀ» ¹ßÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ²ÞÀÇ ¹«´ë·Î½á ÆÐ¼Ç°èÀÇ ¹ßÀüÀ» µµ¸ðÇÒ °ÍÀ¸·Î ±â´ëµÈ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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