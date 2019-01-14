ÄÚ¾î·Î¿ì, ½Å°î ¡®Netflix & Chillin'¡¯ ¶óÀÌºêÅ¬¸³ ¿µ»ó °ø°³¡¦µ¶º¸Àû À½»ö

|
|
|
|¡ã ÄÚ¾î·Î¿ì / »çÁø ÃâÃ³: »ç¿îµå¸®ÆÛºí¸®Ä«
°¡¼ö ÄÚ¾î·Î¿ì(Core.Low)°¡ ½Å°î ¶óÀÌºêÅ¬¸³ ¿µ»óÀ» ¿ÀÇÂ, µ¶º¸ÀûÀÎ À½»ö°ú Æ®·»µðÇÑ À½¾ÇÀû °¨°¢À¸·Î ¸®½º³ÊµéÀÇ ÃëÇâÀ» Àú°ÝÇß´Ù.
14ÀÏ Á¤¿À ±Û·Î¹ú À½¿ø À¯Åë»ç »ç¿îµå¸®ÆÛºí¸®Ä«(Sound Republica) °ø½Ä SNS Ã¤³ÎÀ» ÅëÇØ ÄÚ¾î·Î¿ìÀÇ »õ ½Ì±Û ‘Netflix & Chillin'(³ÝÇÃ¸¯½º & Ä¥¸°)’ ¶óÀÌºêÅ¬¸³ ¿µ»óÀÌ °ø°³µÆ´Ù.
°ø°³µÈ ¿µ»ó ¼Ó ÄÚ¾î·Î¿ì´Â ½Å°î ‘Netflix & Chillin'’À» ¿Ã¢ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÄÚ¾î·Î¿ì´Â Ç³¼ºÇÑ Ç¥Á¤°ú ¸ð¼ÇÀ¸·Î ÀçÄ¡ ÀÖ´Â ³ë·§¸»ÀÇ ¸Å·ÂÀ» ¹éºÐ »ì¸° °ÍÀº ¹°·Ð, À¯´ÏÅ©ÇÑ À½»ö°ú Æø¹ßÀûÀÎ °¡Ã¢·ÂÀ¸·Î ÇÑ½Ãµµ ´«À» ¶¿ ¼ö ¾ø´Â ¶óÀÌºêÅ¬¸³À» ¿Ï¼º½ÃÄ×´Ù.
¶ÇÇÑ ÀÌ¹ø ¿µ»óÀº ´ÙÃ¤·Î¿î ºñºñµå »ö°¨À» È°¿ë, ÄÚ¾î·Î¿ìÀÇ ¾ÆÆ¼½ºÆ½ÇÑ °¨¼ºÀ» ÇÑÃþ ¹è°¡½ÃÄ×À¸¸ç, ´Ù¾çÇÑ ÀÎ¼Æ®¿Í ÀÌÆåÆ® È°¿ëÀ¸·Î ÇÑ ÆíÀÇ ¹ÂÁ÷ºñµð¿À¸¦ ¿¬»ó½ÃÅ°´Â °íÄ÷¸®Æ¼ ¿µ»óÀ¸·Î Åº»ýµÆ´Ù.
ÄÚ¾î·Î¿ìÀÇ ½Å°î ‘Netflix & Chillin'’Àº ÀÚÀüÀûÀÌ¸é¼µµ À§Æ® ÀÖ´Â °¡»ç°¡ µ¸º¸ÀÌ´Â °îÀ¸·Î, ÄÚ¾î·Î¿ìÀÇ ¼º¼÷ÇÑ À½¾ÇÀû °¡Ä¡°üÀ» ´À³¥ ¼ö ÀÖ´Â Áßµ¶¼º °ÇÑ R&B ÈüÇÕ °îÀÌ´Ù.
ÄÚ¾î·Î¿ì´Â Áö³ 2017³â ‘She's Calling me(½¬Áî ÄÝ¸µ ¹Ì)’·Î µ¥ºß, ÀÚ½Å ¸¸ÀÇ Áø¼ÖÇÑ ÀÌ¾ß±â°¡ ´ã±ä ÁøÁ¤¼º ÀÖ´Â À½¾ÇÀ» ¼±º¸ÀÌ¸ç ¾ÕÀ¸·Î°¡ ±â´ëµÇ´Â ‘½Å¿¹ R&B ¹ÂÁö¼Ç’À¸·Î ¶°¿À¸£°í ÀÖ´Ù.
ÇÑÆí ±Û·Î¹ú À½¿ø À¯Åë»ç »ç¿îµå¸®ÆÛºí¸®Ä«¸¦ ÅëÇØ Á¦ÀÛµÈ ÄÚ¾î·Î¿ìÀÇ »õ ½Ì±Û ‘Netflix & Chillin'’ ¶óÀÌºêÅ¬¸³ ¿µ»óÀº »ç¿îµå¸®ÆÛºí¸®Ä« °ø½Ä SNS Ã¤³ÎÀ» ÅëÇØ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >