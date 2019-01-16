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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2019.1.16 ¼ö 15:45
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2019³â 1¿ù Æ®·»µå ¸®´õ ¾î¿öÁî ³²ÀÚ ºÎºÐ, '¿¢¼Ò'. 'À§³Ê', 'ºñÅõºñ', '¹æÅº¼Ò³â´Ü, ³ë¹Ì³×ÀÌÆ®
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2019.01.16  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã »çÁø Á¦°ø : À§´Ï¹Ì Â÷Æ®

À¯Æ©ºê ¹ÂÁ÷ºñµð¿À ½Ç½Ã°£ Â÷Æ®¿Í ÀÎÁõÁ¦µµ µîÀ¸·Î ¾ÆÀÌµ¹ Æ®·»µå ÁöÇ¥¸¦ Á¦½ÃÇÏ´Â ‘À§´Ï¹Ì Â÷Æ®’ Æ®·»µå ¸®´õ ¾î¿öÁî (WIA Trend Leader Awards) 2019³â 01¿ù ³²ÀÚ ºÎ¹®¿¡ ¿¢¼Ò, À§³Ê, ºñÅõºñ, ¹æÅº¼Ò³â´ÜÀÌ ÈÄº¸·Î Áö¸íµÇ¾ú´Ù.

À§´Ï¹Ì Â÷Æ®ÃøÀº Áö³­ 15ÀÏ Æ®À§ÅÍ¿Í °ø½Ä Â÷Æ®¸¦ ÅëÇØ °¢ ºÎ¹® ÈÄº¸ ¸í´ÜÀ» °ø°³ÇÏ¿´´Ù. À§´Ï¹Ì Â÷Æ®´Â ³»ºÎ ¾Ë°í¸®Áò¿¡ ÀÇÇØ ¼öÁýµÇ´Â Æ®À§ÅÍ, ÆäÀÌ½ººÏ, ÀÎ½ºÅ¸±×·¥, ³×ÀÌ¹ö, ±¸±Û µîÀÇ Æ®·»µå Á¡¼ö¿Í À½¿ø»çÀÌÆ® Á¡¼ö, ºôº¸µå, MTV, ¸ÞÅ¸Å©¸®Æ½µî ÇØ¿Ü À½¾Ç Àü¹® ¸Å°ÅÁøµîÀÇ Á¡¼ö¸¦ Á¾ÇÕÇÏ¿© 4¸íÀÇ ÈÄº¸¸¦ ³ë¹Ì³×ÀÌÆ®ÇÏ¿´´Ù.

¶ÇÇÑ ¸ðµç ³ë¹Ì³×ÀÌÆ® Á¡¼ö¸¦ °ø°³ÇÏ¿© ±¹³»¿¡¼­ °³ÃÖµÇ´Â Å¸ ¾î¿öÁîµé°ú´Â È®½ÇÈ÷ ´Ù¸£´Ù´Â ºÐÀ§±â·Î ÆÒµéÀÇ ±â´ë¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Ù.

³ë¹Ì³×ÀÌÆ® Á¡¼ö¿¡¼­ ¿¢¼Ò´Â 3.14Á¡, À§³Ê 2.92Á¡, ºñÅõºñ 2.63Á¡, ¹æÅº¼Ò³â´Ü 3.85Á¡À¸·Î ÀÌ Áß À§³Ê¿Í ¹æÅº¼Ò³â´ÜÀº Áö³­ 2018³â 01¿ù ¾î¿öÁî¿¡ ÀÌ¾î ¿¬¼Ó ³ë¹Ì³×ÀÌÆ®µÇ´Â ±â·ÏÀ» ¼¼¿üÀ¸¸ç, Æ¯È÷ À½¿øÁö¼ö´Â ÇÑ±¹, ¹Ì±¹, À¯·´, ¾Æ½Ã¾Æ 4°¡Áö ºÐ¾ß¿¡ ´ëÇÑ Á¡¼ö¸¦ ±â·ÏÇÏ¿© ±¹Á¦Àû ¾î¿öÁîÀÇ ¸é¸ð¸¦ ³ªÅ¸³Â´Ù.

À§´Ï¹Ì Â÷Æ®¿¡¼­ ÁøÇàÇÏ´Â Æ®·»µå ¸®´õ ¾î¿öÁî´Â °ø½Ä »çÀÌÆ®¸¦ ÅëÇØ ¸Å¿ù 15ÀÏ ³ë¹Ì³×ÀÌÆ®¿Í ÅõÇ¥¸¦ µ¿½Ã¿¡ °ø°³ÇÏ¸ç, ´ÙÀ½ ´Þ 14ÀÏ±îÁö ÅõÇ¥¸¦ ÁøÇà, 20ÀÏ ÃÑÁ¡À» °ø°³ÇÏ¿© ¼ö»óÀÚ¸¦ °áÁ¤ÇÑ´Ù.

ÅõÇ¥´Â ´ëÇÑ¹Î±¹À» Æ÷ÇÔÇÏ¿© ¹Ì±¹, ÀÎµµ³×½Ã¾Æ, ÇÊ¸®ÇÉ, ÇÁ¶û½º, ¿µ±¹, ÀÏº», º£Æ®³² µî 56°³±¹, 6°³ ¾ð¾î±Ç¿¡¼­ ÁøÇàµÇ¸ç, ¼ö»óÀÚ´Â ÇöÁö ¾ð·ÐÀÇ ÁÖ¸ñÀ» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖµµ·Ï Áö¿øÇÑ´Ù.

ÇÑÆí À§´Ï¹Ì Â÷Æ®´Â “ÃÖ±Ù, À¯·á ÅõÇ¥¿Í ºÎÁ¤ÅõÇ¥·Î ÀÎÇØ ¾î¿öÁî¿¡ ´ëÇÑ °ø½Å·ÂÀÌ ¶³¾îÁö°í ÀÖ´Ù.”¶ó°í ¹àÈ÷¸ç, “Æ®·»µå ¸®´õ ¾î¿öÁî´Â Æ®·»µå¿Í ¹®È­¸¦ Æò°¡ÇÏ´Â ¾î¿öÁîÀÎ ¸¸Å­ ÅõÇ¥¸¦ Á¦¿ÜÇÏ±â ¾î·ÆÁö¸¸, ÆÒµéÀÌ µ·°ú ¸¹Àº ½Ã°£À» ÅõÀÚÇÏ´Â ÅõÇ¥¹®È­¸¦ ÁÙÀÏ ¼ö ÀÖµµ·Ï ¸ðµç ÅõÇ¥ ¹æ½ÄÀ» ¹«»óÀ¸·Î Á¦°øÇÏ°í °£ÆíÇÑ ÀýÂ÷¿¡ µû¸¥ ÅõÇ¥ Âü¿©¸¦ ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï Á¤Ã¥À» À¯ÁöÇÏ°í ÀÖ´Ù.”¶ó°í ¹àÇû´Ù.    µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01105 | ¹ßÇàÀÎ : (ÁÖ)°æ»óÀÏº¸ ¾öÁÖÈ£ | ÆíÁýÀÎ : ¾öÁÖÈ£ | µî·Ï³¯Â¥ : 2018³â 4¿ù 23ÀÏ
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