2019³â 1¿ù Æ®·»µå ¸®´õ ¾î¿öÁî ³²ÀÚ ºÎºÐ, '¿¢¼Ò'. 'À§³Ê', 'ºñÅõºñ', '¹æÅº¼Ò³â´Ü, ³ë¹Ì³×ÀÌÆ®

|
|
|
|¡ã »çÁø Á¦°ø : À§´Ï¹Ì Â÷Æ®
À¯Æ©ºê ¹ÂÁ÷ºñµð¿À ½Ç½Ã°£ Â÷Æ®¿Í ÀÎÁõÁ¦µµ µîÀ¸·Î ¾ÆÀÌµ¹ Æ®·»µå ÁöÇ¥¸¦ Á¦½ÃÇÏ´Â ‘À§´Ï¹Ì Â÷Æ®’ Æ®·»µå ¸®´õ ¾î¿öÁî (WIA Trend Leader Awards) 2019³â 01¿ù ³²ÀÚ ºÎ¹®¿¡ ¿¢¼Ò, À§³Ê, ºñÅõºñ, ¹æÅº¼Ò³â´ÜÀÌ ÈÄº¸·Î Áö¸íµÇ¾ú´Ù.
À§´Ï¹Ì Â÷Æ®ÃøÀº Áö³ 15ÀÏ Æ®À§ÅÍ¿Í °ø½Ä Â÷Æ®¸¦ ÅëÇØ °¢ ºÎ¹® ÈÄº¸ ¸í´ÜÀ» °ø°³ÇÏ¿´´Ù. À§´Ï¹Ì Â÷Æ®´Â ³»ºÎ ¾Ë°í¸®Áò¿¡ ÀÇÇØ ¼öÁýµÇ´Â Æ®À§ÅÍ, ÆäÀÌ½ººÏ, ÀÎ½ºÅ¸±×·¥, ³×ÀÌ¹ö, ±¸±Û µîÀÇ Æ®·»µå Á¡¼ö¿Í À½¿ø»çÀÌÆ® Á¡¼ö, ºôº¸µå, MTV, ¸ÞÅ¸Å©¸®Æ½µî ÇØ¿Ü À½¾Ç Àü¹® ¸Å°ÅÁøµîÀÇ Á¡¼ö¸¦ Á¾ÇÕÇÏ¿© 4¸íÀÇ ÈÄº¸¸¦ ³ë¹Ì³×ÀÌÆ®ÇÏ¿´´Ù.
¶ÇÇÑ ¸ðµç ³ë¹Ì³×ÀÌÆ® Á¡¼ö¸¦ °ø°³ÇÏ¿© ±¹³»¿¡¼ °³ÃÖµÇ´Â Å¸ ¾î¿öÁîµé°ú´Â È®½ÇÈ÷ ´Ù¸£´Ù´Â ºÐÀ§±â·Î ÆÒµéÀÇ ±â´ë¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
³ë¹Ì³×ÀÌÆ® Á¡¼ö¿¡¼ ¿¢¼Ò´Â 3.14Á¡, À§³Ê 2.92Á¡, ºñÅõºñ 2.63Á¡, ¹æÅº¼Ò³â´Ü 3.85Á¡À¸·Î ÀÌ Áß À§³Ê¿Í ¹æÅº¼Ò³â´ÜÀº Áö³ 2018³â 01¿ù ¾î¿öÁî¿¡ ÀÌ¾î ¿¬¼Ó ³ë¹Ì³×ÀÌÆ®µÇ´Â ±â·ÏÀ» ¼¼¿üÀ¸¸ç, Æ¯È÷ À½¿øÁö¼ö´Â ÇÑ±¹, ¹Ì±¹, À¯·´, ¾Æ½Ã¾Æ 4°¡Áö ºÐ¾ß¿¡ ´ëÇÑ Á¡¼ö¸¦ ±â·ÏÇÏ¿© ±¹Á¦Àû ¾î¿öÁîÀÇ ¸é¸ð¸¦ ³ªÅ¸³Â´Ù.
À§´Ï¹Ì Â÷Æ®¿¡¼ ÁøÇàÇÏ´Â Æ®·»µå ¸®´õ ¾î¿öÁî´Â °ø½Ä »çÀÌÆ®¸¦ ÅëÇØ ¸Å¿ù 15ÀÏ ³ë¹Ì³×ÀÌÆ®¿Í ÅõÇ¥¸¦ µ¿½Ã¿¡ °ø°³ÇÏ¸ç, ´ÙÀ½ ´Þ 14ÀÏ±îÁö ÅõÇ¥¸¦ ÁøÇà, 20ÀÏ ÃÑÁ¡À» °ø°³ÇÏ¿© ¼ö»óÀÚ¸¦ °áÁ¤ÇÑ´Ù.
ÅõÇ¥´Â ´ëÇÑ¹Î±¹À» Æ÷ÇÔÇÏ¿© ¹Ì±¹, ÀÎµµ³×½Ã¾Æ, ÇÊ¸®ÇÉ, ÇÁ¶û½º, ¿µ±¹, ÀÏº», º£Æ®³² µî 56°³±¹, 6°³ ¾ð¾î±Ç¿¡¼ ÁøÇàµÇ¸ç, ¼ö»óÀÚ´Â ÇöÁö ¾ð·ÐÀÇ ÁÖ¸ñÀ» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖµµ·Ï Áö¿øÇÑ´Ù.
ÇÑÆí À§´Ï¹Ì Â÷Æ®´Â “ÃÖ±Ù, À¯·á ÅõÇ¥¿Í ºÎÁ¤ÅõÇ¥·Î ÀÎÇØ ¾î¿öÁî¿¡ ´ëÇÑ °ø½Å·ÂÀÌ ¶³¾îÁö°í ÀÖ´Ù.”¶ó°í ¹àÈ÷¸ç, “Æ®·»µå ¸®´õ ¾î¿öÁî´Â Æ®·»µå¿Í ¹®È¸¦ Æò°¡ÇÏ´Â ¾î¿öÁîÀÎ ¸¸Å ÅõÇ¥¸¦ Á¦¿ÜÇÏ±â ¾î·ÆÁö¸¸, ÆÒµéÀÌ µ·°ú ¸¹Àº ½Ã°£À» ÅõÀÚÇÏ´Â ÅõÇ¥¹®È¸¦ ÁÙÀÏ ¼ö ÀÖµµ·Ï ¸ðµç ÅõÇ¥ ¹æ½ÄÀ» ¹«»óÀ¸·Î Á¦°øÇÏ°í °£ÆíÇÑ ÀýÂ÷¿¡ µû¸¥ ÅõÇ¥ Âü¿©¸¦ ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï Á¤Ã¥À» À¯ÁöÇÏ°í ÀÖ´Ù.”¶ó°í ¹àÇû´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >