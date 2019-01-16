¡®³»¾ÈÀÇ ±×³ð¡¯ ¹è¿ì ±ÇÇõ¹ü, tvN µå¶ó¸¶½ºÅ×ÀÌÁö 2019 ¡®¹Ý¾ß¡¯ Ä³½ºÆÃ

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¹è¿ì ±ÇÇõ¹üÀÌ µå¶ó¸¶ ‘¹Ý¾ß’ÀÇ ÁÖ¿ªÀ¸·Î ³ª¼±´Ù.
tvN ´Ü¸·±Ø µå¶ó¸¶ ½ºÅ×ÀÌÁö 2019 ‘¹Ý¾ß’´Â 4³âÀü, Ä¡±â ¾î¸° ¼±ÅÃÀ¸·Î ¾î±ß³ª±â ½ÃÀÛÇÑ ¿ìÁ¤À¸·Î ¼Ò³â¿¡¼ ¾î¸¥ÀÌ µÇ¾î°¡´Â Ã»ÃáµéÀÇ Áöµ¶ÇÑ ¼ºÀåÀ» ´ãÀº ÀÌ¾ß±â. ÀÌ¿¡ ±ÇÇõ¹üÀº ÀÌÅÂ°æ ¿ªÀ¸·Î ºÐÇØ ¼ÁöÈÆ, ¾Èº¸Çö µî°ú È£ÈíÇÏ¸ç ÀÌ¾ß±â¸¦ ÀÌ²ö´Ù.
±ÇÇõ¹üÀÌ ¿¬±âÇÏ´Â ÅÂ°æÀº Ä£±¸µé »çÀÌ ºÐÀ§±â ¸ÞÀÌÄ¿ÀÌÀÚ ÁÁ°í ½ÈÀ½ÀÌ ºÐ¸íÇÑ ÁÖÀú¾ø´Â ¼º°ÝÀÇ ÀÎ¹°.
À¯ÄèÇÔ°ú ÁøÁßÇÔÀ» ³Ñ³ªµé¸ç ¼¾½ºÀÖ°í °³¼º³ÑÄ¡´Â ¸®¾ó¿¬±â¸¦ ÅëÇØ ¾Æ½½¾Æ½½ÇÑ ±äÀå°¨À» ¼±º¸ÀÏ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
±ÇÇõ¹üÀº ´Ù¼öÀÇ ¿µÈ, µå¶ó¸¶¸¦ ÅëÇØ °³¼ºÀÖ´Â Ä³¸¯ÅÍ ¼Ó ÅºÅºÇÑ ³»°øÀÌ µ¸º¸ÀÌ´Â ¿¬±â·ÂÀ¸·Î ´ëÁß¿¡ ´«µµÀåÀ» ÂïÀº °ÍÀº ¹°·Ð °ü°èÀÚµé »çÀÌ¿¡µµ ¿¬±âÆÄ·Î Á¤ÆòÀÌ ³ ¹è¿ì´Ù.
Æ¯È÷ µÎÅÍ¿î ¸¶´Ï¾ÆÃþÀ» ¸ðÀº ÈÁ¦ÀÛ ¸ð¹ÙÀÏ ¹«ºñ ‘Åë ¸Þ¸ð¸®Áî’¿¡¼ ¹ÚÁ¤ÅÂ ¿ªÀ¸·Î ³²°í»ýµéÀÇ ¼¼·Â´ÙÅùÀ» Àû³ª¶óÇÏ°Ô ±×¸®¸ç ¸À±ò³ª´Â »çÅõ¸®±îÁö ´õÇØÁø ½Ç°¨³ª´Â ¿¬±â¸¦ º¸¿©ÁØ ¹Ù ÀÖ´Ù. ÃÖ±Ù °³ºÀÇÑ ¿µÈ ‘³»¾ÈÀÇ ±×³ð’¿¡¼µµ µ¿Çö(Áø¿µ ºÐ)À» ±«·ÓÈ÷´Â ÁÖÃà ÀÏÁø Ã¶È£ ¿ªÀ¸·Î ¶Ç ÇÑ¹ø °íµîÇÐ»ý ¿ªÇÒÀ» ¿Ïº® ¼ÒÈÇÏ¸ç ½Å½ºÆ¿·¯ È°¾àÀ» ÅåÅåÈ÷ ÇØ³Â´Ù.
ÀÌ¹ø ‘¹Ý¾ß’¸¦ ÅëÇØ ±ÇÇõ¹üÀÇ Áø°¡°¡ Àç¹ß°ß µÉ Àü¸Á. ÀÌ¹Ì ÀÔÁõµÈ ±×ÀÇ ¸®¾ó°íµù¿¿¬ÀÌ ¾È¹æ±ØÀåÀ» »ç·ÎÀâÀ» °ÍÀ¸·Î ±â´ë¸¦ ³ôÀÌ°í ÀÖ´Ù.
±ÇÇõ¹üÀÇ È°¾àÀÌ ±â´ëµÇ´Â ‘¹Ý¾ß’´Â 1¿ù 26ÀÏ ¹ã 12½Ã ¹æ¼Û ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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