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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2019.1.16 ¼ö 15:45
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¹è¿ì ±èÁÖ·É, 'SKYÄ³½½' ¿¡¼­ '¼¼¸®ÀÌ¸ð' ¿ªÇÒ·Î Ãâ¿¬
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2019.01.16  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ¹è¿ì ±èÁÖ·É

¹è¿ì ±èÁÖ·ÉÀÌ '½ºÄ«ÀÌÄ³½½'¿¡ ¼¼¸®ÀÌ¸ð·Î µîÀåÇß´Ù. 

JTBC 'SKYÄ³½½'¿¡¼­ Â÷¼¼¸®(¹ÚÀ¯³ª ºÐ)ÀÇ °ÅÁþ¸»ÀÌ µéÅë ³ª¸é¼­ Ãæ°ÝÀûÀÎ ¹ÝÀüÀÌ ÆîÃÄÁø JTBC ±ÝÅäµå¶ó¸¶ ‘SKY Ä³½½’(±Øº» À¯Çö¹Ì, ¿¬Ãâ Á¶ÇöÅ¹, Á¦ÀÛ HB¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®, µå¶ó¸¶ÇÏ¿ì½º, ÃÑ 20ºÎÀÛ). 

Å©¸®½º¸¶½º¸¦ ¸Â¾Æ Àá½Ã ±Í±¹ÇÑ ÇÏ¹öµå»ý ¼¼¸®. 

Ä³½½ ÁÖ¹Îµé ¾Õ¿¡¼­ ÇÏ¹öµå »ýÈ°°ú “¹Ì Á¤ºÎ¿¡¼­ ÀÏÇÏ°í ½Í¾î¿ä. ÀÌ¿ÕÀÌ¸é È­ÀÌÆ®ÇÏ¿ì½º”¶ó´Â ¿ø´ëÇÑ ²ÞÀ» ÀÌ¾ß±âÇÏ¿´´Ù. 

±×·¯³ª ¼¼¸®ÀÇ Ä¡¸íÀûÀÎ ºñ¹ÐÀº ±Ý¼¼ ¹àÇôÁ³´Ù. ¼¼¸®ÀÇ ¹Ì±¹ »ýÈ°À» µ¹ºÁÁÖ´ø ÀÌ¸ð(±èÁÖ·É)¸¦ ÅëÇØ “±×µ¿¾È °¡Â¥ ´ëÇÐ»ýÀ¸·Î ¼Ó¿©¼­ ÇÏ¹öµå Ãø¿¡¼­ ¼¼¸®¸¦ °í¹ßÇß´Ü´Ù. 

°­ÀÇ¸¦ µµ°­ÇÏ°í ÇÐ»ý Ä«ÆäÅ×¸®¾Æ ÃâÀÔÇÏ¸é¼­ ÇÏ¹öµå ÇÐ»ýÀÎ¾ç µµ¹ÌÅä¸®¿¡ »ì¾Ò´ë”¶ó´Â ¼¼¸®ÀÇ °ÅÁþ¸»ÀÌ µå·¯³­ °Í. 

   
¡ã µå¶ó¸¶ 'SKYÄ³½½'¼Ó ¹è¿ì ±èÁÖ·É

24½Ã°£ ºÒÀÌ ²¨ÁöÁö ¾Ê´Â ÇÏ¹öµåÀÇ µµ¼­°ü, µ¿»ýµé¿¡°Ô ¼±¹°ÇÑ ÇÏ¹öµå´ë ¸ðÀÚ µî ¼¼¸®ÀÇ ¸»°ú Çàµ¿¿¡´Â Áø½ÇÀÌ ´Ü ÇÏ³ªµµ ¾ø¾ú´Ù.

½Åµå·ÒÀ» ºÒ·¯ÀÏÀ¸Å°°í ÀÖ´Â 'SKY Ä³½½'¿¡¼­ ºÐ·®ÀÌ ¸¹¾Ò´ø °ÍÀº ¾Æ´ÏÁö¸¸ ÀÓÆÑÆ® ÀÖ´Â ¿¬±â·Î ½ÃÃ»ÀÚµé ¸Ó¸´¼Ó¿¡ °¢ÀÎµÆ´Ù.

¼¼¸®ÀÌ¸ð´Â µ¿»ý ³ë½ÂÇý¿¡°Ô Á¶Ä« ¼¼¸®°¡ ÇÏ¹öµå»ýÀÌ °ÅÁþÀÌ¶ó°í ¹àÈ÷´Âµ¥ Å« ¿ªÇÒÀ» Çß´Ù. ³ë½ÂÇý¿Í ÅëÈ­ ¸ð½À, "6¸¸2Ãµ ´Þ·¯" ´ë»ç µîµµ È­Á¦°¡ µÆ´Ù.

¼¼¸® ÀÌ¸ð ¿ª ±èÁÖ·É´Â ÀÌ¹Ì ¿¬±Ø ¹× ¿µÈ­¿¡¼­ È°¹ßÈ÷ È°µ¿ÇÏ°í ÀÖ´Â ÅºÅºÇÑ ¿¬±â·ÂÀÇ ¼ÒÀ¯ÀÚ. ¶§¹®¿¡ ÂªÀº ºÐ·®ÀÌ¾úÀ½¿¡µµ Á¦ ¿ªÇÒÀ» ´Ù Çß±â ¶§¹®¿¡ ±íÀº ÀÎ»óÀ» ³²°å´Ù.

±èÁÖ·ÉÀº ÃÖ±Ù µå¶ó¸¶ '¹Ì½ºÅÍ¼Ç»þÀÎ' '¹Ì½º¸¶:º¹¼öÀÇ¿©½Å' '¿À´ÃÀÇÅ½Á¤' µîÀÇ ÀÛÇ°¿¡ Ãâ¿¬ÇØ Æø ³ÐÀº ¿¬±â¸¦ ÆîÄ¡¸ç ¿Ã »ó¹Ý±â¿¡ ¹æ¿µ ¿¹Á¤ÀÎ µå¶ó¸¶ '¹Ùº§' »Ó ¾Æ´Ï¶ó ¿ÃÇØ ¿µÈ­ '¾çÀÚ¹°¸®ÇÐ' '´Ù½Ãº½' ‘¼Ó¹°µé’ ÀÇ °³ºÀÀ» ¾ÕµÎ°í ÀÖ´Â µî ºê¶ó¿î°ü°ú ½ºÅ©¸°À» ³Ñ³ªµé¸ç °è¼ÓÇØ¼­ È°¹ßÇÑ È°µ¿À» ¿¹°íÇÏ°í ÀÖ´Ù.   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ°£ ¹®È­ Çà»ç(2019³â 1¿ù 14ÀÏ~)

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01105 | ¹ßÇàÀÎ : (ÁÖ)°æ»óÀÏº¸ ¾öÁÖÈ£ | ÆíÁýÀÎ : ¾öÁÖÈ£ | µî·Ï³¯Â¥ : 2018³â 4¿ù 23ÀÏ
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