¹è¿ì ±èÁÖ·É, 'SKYÄ³½½' ¿¡¼­ '¼¼¸®ÀÌ¸ð' ¿ªÇÒ·Î Ãâ¿¬

|
|
|
|¡ã ¹è¿ì ±èÁÖ·É
¹è¿ì ±èÁÖ·ÉÀÌ '½ºÄ«ÀÌÄ³½½'¿¡ ¼¼¸®ÀÌ¸ð·Î µîÀåÇß´Ù.
JTBC 'SKYÄ³½½'¿¡¼ Â÷¼¼¸®(¹ÚÀ¯³ª ºÐ)ÀÇ °ÅÁþ¸»ÀÌ µéÅë ³ª¸é¼ Ãæ°ÝÀûÀÎ ¹ÝÀüÀÌ ÆîÃÄÁø JTBC ±ÝÅäµå¶ó¸¶ ‘SKY Ä³½½’(±Øº» À¯Çö¹Ì, ¿¬Ãâ Á¶ÇöÅ¹, Á¦ÀÛ HB¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®, µå¶ó¸¶ÇÏ¿ì½º, ÃÑ 20ºÎÀÛ).
Å©¸®½º¸¶½º¸¦ ¸Â¾Æ Àá½Ã ±Í±¹ÇÑ ÇÏ¹öµå»ý ¼¼¸®.
Ä³½½ ÁÖ¹Îµé ¾Õ¿¡¼ ÇÏ¹öµå »ýÈ°°ú “¹Ì Á¤ºÎ¿¡¼ ÀÏÇÏ°í ½Í¾î¿ä. ÀÌ¿ÕÀÌ¸é ÈÀÌÆ®ÇÏ¿ì½º”¶ó´Â ¿ø´ëÇÑ ²ÞÀ» ÀÌ¾ß±âÇÏ¿´´Ù.
±×·¯³ª ¼¼¸®ÀÇ Ä¡¸íÀûÀÎ ºñ¹ÐÀº ±Ý¼¼ ¹àÇôÁ³´Ù. ¼¼¸®ÀÇ ¹Ì±¹ »ýÈ°À» µ¹ºÁÁÖ´ø ÀÌ¸ð(±èÁÖ·É)¸¦ ÅëÇØ “±×µ¿¾È °¡Â¥ ´ëÇÐ»ýÀ¸·Î ¼Ó¿©¼ ÇÏ¹öµå Ãø¿¡¼ ¼¼¸®¸¦ °í¹ßÇß´Ü´Ù.
°ÀÇ¸¦ µµ°ÇÏ°í ÇÐ»ý Ä«ÆäÅ×¸®¾Æ ÃâÀÔÇÏ¸é¼ ÇÏ¹öµå ÇÐ»ýÀÎ¾ç µµ¹ÌÅä¸®¿¡ »ì¾Ò´ë”¶ó´Â ¼¼¸®ÀÇ °ÅÁþ¸»ÀÌ µå·¯³ °Í.
|
|
|
|¡ã µå¶ó¸¶ 'SKYÄ³½½'¼Ó ¹è¿ì ±èÁÖ·É
24½Ã°£ ºÒÀÌ ²¨ÁöÁö ¾Ê´Â ÇÏ¹öµåÀÇ µµ¼°ü, µ¿»ýµé¿¡°Ô ¼±¹°ÇÑ ÇÏ¹öµå´ë ¸ðÀÚ µî ¼¼¸®ÀÇ ¸»°ú Çàµ¿¿¡´Â Áø½ÇÀÌ ´Ü ÇÏ³ªµµ ¾ø¾ú´Ù.
½Åµå·ÒÀ» ºÒ·¯ÀÏÀ¸Å°°í ÀÖ´Â 'SKY Ä³½½'¿¡¼ ºÐ·®ÀÌ ¸¹¾Ò´ø °ÍÀº ¾Æ´ÏÁö¸¸ ÀÓÆÑÆ® ÀÖ´Â ¿¬±â·Î ½ÃÃ»ÀÚµé ¸Ó¸´¼Ó¿¡ °¢ÀÎµÆ´Ù.
¼¼¸®ÀÌ¸ð´Â µ¿»ý ³ë½ÂÇý¿¡°Ô Á¶Ä« ¼¼¸®°¡ ÇÏ¹öµå»ýÀÌ °ÅÁþÀÌ¶ó°í ¹àÈ÷´Âµ¥ Å« ¿ªÇÒÀ» Çß´Ù. ³ë½ÂÇý¿Í ÅëÈ ¸ð½À, "6¸¸2Ãµ ´Þ·¯" ´ë»ç µîµµ ÈÁ¦°¡ µÆ´Ù.
¼¼¸® ÀÌ¸ð ¿ª ±èÁÖ·É´Â ÀÌ¹Ì ¿¬±Ø ¹× ¿µÈ¿¡¼ È°¹ßÈ÷ È°µ¿ÇÏ°í ÀÖ´Â ÅºÅºÇÑ ¿¬±â·ÂÀÇ ¼ÒÀ¯ÀÚ. ¶§¹®¿¡ ÂªÀº ºÐ·®ÀÌ¾úÀ½¿¡µµ Á¦ ¿ªÇÒÀ» ´Ù Çß±â ¶§¹®¿¡ ±íÀº ÀÎ»óÀ» ³²°å´Ù.
±èÁÖ·ÉÀº ÃÖ±Ù µå¶ó¸¶ '¹Ì½ºÅÍ¼Ç»þÀÎ' '¹Ì½º¸¶:º¹¼öÀÇ¿©½Å' '¿À´ÃÀÇÅ½Á¤' µîÀÇ ÀÛÇ°¿¡ Ãâ¿¬ÇØ Æø ³ÐÀº ¿¬±â¸¦ ÆîÄ¡¸ç ¿Ã »ó¹Ý±â¿¡ ¹æ¿µ ¿¹Á¤ÀÎ µå¶ó¸¶ '¹Ùº§' »Ó ¾Æ´Ï¶ó ¿ÃÇØ ¿µÈ '¾çÀÚ¹°¸®ÇÐ' '´Ù½Ãº½' ‘¼Ó¹°µé’ ÀÇ °³ºÀÀ» ¾ÕµÎ°í ÀÖ´Â µî ºê¶ó¿î°ü°ú ½ºÅ©¸°À» ³Ñ³ªµé¸ç °è¼ÓÇØ¼ È°¹ßÇÑ È°µ¿À» ¿¹°íÇÏ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >