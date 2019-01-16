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2018³â '´ëÇÑ¹Î±¹ Áß½É¿¡¼ ¼¼°èÀÇ Áß½ÉÀ¸·Î °í°³¸¦ µé¾î ¹Ì·¡¸¦ º¸¶ó.'¶ó´Â ½½·Î°ÇÀ¸·Î ºñÀüÀ» °øÀ¯ÇÏ´Â ±â¾÷ '¸ðµÎ¾ÆÅ©¶ó¿ìµå'´Â 2018 Year End Party¸¦ ¸¶¹«¸®ÇÏ°í 2019³â ±¹³» ¹®ÈÀÇ »õ·Î¿î ¹æÇâ Á¦½Ã¸¦ À§ÇØ ³ª¼°í ÀÖ´Ù.
'2018 À§´ëÇÑ ÇÑ±¹ÀÎ 100ÀÎ ¼ö»ó'°ú '´ëÇÑ¹Î±¹À» ºû³½ ÀÚ¶û½º·¯¿î ºÀ»ç´ë»ó'À» ¼ö»óÇÑ ¸ðµÎ¾ÆÅ©¶ó¿ìµå ÀÌ¹ÎÃ¶ ´ëÇ¥ÀÇ ÇÑ·ù¹®ÈÀÇ ¼¼°èÈ¿¡ ´ëÇÑ ³²´Ù¸¥ °ü½Éµµ°¡ ¾Ë·ÁÁø ¹Ù ÀÖ´Ù.
ÀÌ¹Ì 2018³â ¸ðµÎ¾ÆÅ©¶ó¿ìµå¿¡¼´Â ¸ðµ¨ Ãâ½Å ÀÌ°¡Àº, MC ¿ÀÇý¼ºÀÇ ÁøÇàÀ¸·Î K-¹ÂÁöÄÃ, ÇÑ·ù ¾ÆÀÌµ¹ º¸ÀÌ±×·ì ¾ËÆÄºª, 'Áßµ¶µÈ »ç¶û' Á¶ÀåÇõ, ¹Ù¸®Åæ Á¤°æ ±³¼ö µîÀÇ ÃàÇÏ°ø¿¬À» °¡Áö¸ç Áö¼ÓÀûÀÎ ÇÑ·ù¹®ÈÀÇ È®»ê¿¡ ¾îÇÊÇß´Ù.
¶ÇÇÑ ÀÌ´ëÇ¥´Â "Ä§Ã¼ ºüÁø Áß¼Ò±â¾÷ ¾Ë¸®°í »õ·Î¿î ¿¹ºñ ½ºÅ¸ ¹ß±¼ÇÏ´Â 'ÅåÅå K ½ºÅ¸ ¿Àµð¼Ç'¿¡ ´ëÇØ ¸¹Àº °ü½ÉÀÌ ¸ð¿´À¸¸é ÇÑ´Ù."¸ç ÀÀ¿øÀÇ ¸»À» ÀüÇß´Ù.
¸ÅÁÖ ¿Â¶óÀÎ°ú ÀÎ»ç¾ÆÆ®È¦À» ÅëÇØ¼ ÁøÇàµÇ´Â 'ÅåÅå K½ºÅ¸ ¿Àµð¼Ç'Àº ¿Â¶óÀÎ ¹æ¼Û Ã¤³ÎÀÎ '¶óÀÌºêK'¿Í Á¢¸ñÀº ¹°·Ð ±Û·Î¹ú¹êµå, ¾ÆÆ®ÄÚ¸®¾Æ¹æ¼ÛÀÌ ÁÖÃàÀÌ µÇ¾î Áß±¹ ¿ÕÈ«µéÀ» À¯ÀÔ ´Ù¾çÇÑ ¸ÅÃ¼¸¦ È°¿ë Áß±¹À» ºñ·ÔÇÑ µ¿³²¾Æ±ÇÀ¸·Î È®Àå È«º¸ ÁßÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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