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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2019.1.17 ¸ñ 18:39
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2019.01.17  
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¡ã »çÁø ÃâÃ³: ÃßÈ­Á¤ SNS

°¡¼ö ÃßÈ­Á¤ÀÌ ¼Ö·Î·Î Ã¹ À½¾Ç ¹æ¼Û ¹«´ë¸¦ ²Ù¹Î °¡¿îµ¥ ±×·ì ºñÅõºñ ÀÌ¹ÎÇõ°ú ‘¼îÃ¨’ ´ë±â½Ç ÀÎÁõ¼¦À» °ø°³Çß´Ù.

17ÀÏ ÃßÈ­Á¤Àº ÀÚ½ÅÀÇ SNS °èÁ¤À» ÅëÇØ Áö³­ 16ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ ÄÉÀÌºíTV MBC¹ÂÁ÷ À½¾ÇÇÁ·Î±×·¥ ‘¼îÃ¨ÇÇ¾ð(ÀÌÇÏ ‘¼îÃ¨’)’¿¡ ÇÔ²² Ãâ¿¬ÇÑ ÀÌ¹ÎÇõ°úÀÇ Åõ¼¦À» °ÔÀçÇß´Ù.

°ø°³µÈ »çÁø¿¡´Â ÃßÈ­Á¤°ú ¼Ö·Î ÄÄ¹éÇÑ ÀÌ¹ÎÇõÀÌ °°Àº Æ÷Áî·Î Ä«¸Þ¶ó¸¦ ÀÀ½ÃÇÏ°í ÀÖ´Ù. Æ¯È÷ µÎ »ç¶÷Àº ¼­·Î¿¡°Ô ¼±¹°ÇÑ »çÀÎ°ú ¸Þ½ÃÁö°¡ ÀûÈù ½Å°î CD¸¦ µé°í È¯ÇÏ°Ô ¿ô°í ÀÖ¾î ÈÆÈÆÇÑ ºÐÀ§±â¸¦ ÀÚ¾Æ³Â´Ù.

ÀÌ³¯ ÃßÈ­Á¤Àº Áö³­ 1ÀÏ ¹ß¸ÅÇÑ ½Å°î ‘½ÇÄÆ’ ¶óÀÌºê ¹«´ë¸¦ ÃÖÃÊ °ø°³, Å¹¿ùÇÑ °¡Ã¢·Â°ú Ã»·®ÇÑ º¸ÀÌ½º¸¦ °ú½ÃÇÏ¸ç ¼º°øÀûÀÎ ¼Ö·Î µ¥ºß ½Å°í½ÄÀ» Ä¡·¶´Ù.

ÃßÈ­Á¤Àº “Ã¹ ¹«´ë¸¦ ÀßÇØ¾ß ´ÙÀ½ ¹«´ëµµ Àß ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù´Â ¸¶À½ ¶§¹®¿¡ ±äÀåÀÌ µÆ´Ù. ¸ð´ÏÅÍ¸µÀ» ÇÏ´Âµ¥ ´Ù½Ã ¹«´ë¿¡ ¼± ³» ¸ð½ÀÀ» º¸°í ³Ê¹« Çàº¹ÇØ¼­ ´«¹°ÀÌ ½ñ¾ÆÁ³´Ù”¸ç “¿­½ÉÈ÷ ³ë·ÂÇØ¼­ ¸¹Àº ºÐµéÀÌ ÁÁ¾ÆÇØ ÁÖ½Ã´Â °¡¼ö°¡ µÇ°í ½Í´Ù”°í Áø½ÉÀ» ´ãÀº ¼Ò°¨À» ÀüÇß´Ù.

ÃßÈ­Á¤ÀÇ ½Å°î ‘½ÇÄÆ’Àº ÀÌº° ÈÄ Çì¾îÁø ¿¬ÀÎÀ» ±×¸®¿öÇÏ´Â ¸¶À½À» ³ì¿©³½ ¾ÖÀýÇÑ °¨¼º ¹ß¶óµå·Î, ´©±¸³ª °ø°¨ÇÒ¸¸ÇÑ Çö½ÇÀûÀÎ ³ë·§¸»°ú ÃßÈ­Á¤ÀÇ ¸Å·ÂÀûÀÎ º¸ÀÌ½º°¡ Á¶È­·Ó°Ô ¾î¿ì·¯Áø °îÀÌ´Ù.

ÇÑÆí ÃßÈ­Á¤ÀÇ ¼Ö·Î µ¥ºß ½Ì±Û ‘½ÇÄÆ’Àº °¢Á¾ ¿Â¶óÀÎ À½¿ø»çÀÌÆ®¸¦ ÅëÇØ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ÃßÈ­Á¤Àº °¢Á¾ À½¾Ç ¹æ¼Û ¹× °ø¿¬ µîÀ» ÅëÇØ È°¹ßÇÑ ¼Ö·Î È°µ¿À» ÆîÄ¥ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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