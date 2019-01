¹æÅº¼Ò³â´Ü, ¾ÆÀÌµ¹ ¹ÂÁ÷ºñµð¿À TOP10¿¡ 6°î ·©Å©, K-POP ½Å±â·Ï ÇàÁø

▲ 사진 제공 = 위니미 차트 방탄소년단이 2018년에 이어 2019년 새로운 기록을 써내려 가고 있다. 특히 최근 방탄소년단이 뮤직비디오 DNA로 6억뷰를 달성하여 국내외 K-POP 팬들에게 ‘겹경사’를 안겨주었으며, 곧 방탄소년단의 피땀눈물이 4억뷰를 달성하여 국내 4억뷰 아이돌 뮤직비디오가 10건이 넘어설 예정이다. 뮤직비디오 순위는 1위 - 방탄소년단 DNA, 2위 - 블랙핑크 뚜두뚜두, 3위 - 블랙핑크 마지막처럼, 4위 - 방탄소년단 불타오르네, 5위 - 블랙핑크 붐바야, 6위 - 트와이스 TT, 7위 - 방탄소년단 FAKE LOVE, 8위 - 방탄소년단 MIC DROP, 9위 - 방탄소년단 쩔어, 10위 - 방탄소년단 피 땀 눈물이 랭크되었다. 방탄소년단은 서울 고척스카이돔에서 열린 하이원 서울가요대상 시상식에서 2년 연속 대상과 함께 최고 앨범상과 본상까지 3개 트로피를 품에 안았다. 또한 리패키지 앨범 LOVE YOURSELF 結 ‘Answer’는 ‘빌보드 200’ 78위를 기록하여 지난해 9월 진입 첫 주 1위로 시작해 이번 차트까지 20주 연속 이름을 올렸다. 뮤직비디오 DNA, 불타오르네, FAKE LOVE, MIC DROP, 쩔어, 피 땀 눈물, IDOL, SAVE ME, NOT TODAY, 상남자, 봄날, 호르몬전쟁, I NEED U, DANGER, 하루만이 1억뷰를 넘어 총 15개 뮤직비디오로 1억뷰 이상 뮤직비디오 보유 K-POP 아이돌 그룹 1위를 차지하였다. 한편 방탄소년단은 위니미 차트 트렌드 리더 어워즈 후보에 2연속으로 노미네이트되어 대한민국을 포함하여 미국, 인도네시아, 필리핀, 프랑스, 영국, 일본, 베트남 등 56개국, 6개 언어권에서 투표를 진행한다. 디지털 뉴스부 배정환 기자 karion79@ksilbo.co.kr < 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > Tweet