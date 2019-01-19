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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2019.1.19 Åä 01:38
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ºí·¢ÇÎÅ©, ¾ÆÀÌÁî¿ø, Ã»ÇÏ, ¿¡ÀÌÇÎÅ©, À§´Ï¹Ì Â÷Æ® Æ®·»µå ¸®´õ ¾î¿öÁî ÈÄº¸¿¡ ¿Ã¶ó
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2019.01.19  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
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À¯Æ©ºê ¹ÂÁ÷ºñµð¿À ½Ç½Ã°£ Â÷Æ®¿Í ÀÎÁõÁ¦µµ µîÀ¸·Î ¾ÆÀÌµ¹ Æ®·»µå ÁöÇ¥¸¦ Á¦½ÃÇÏ´Â ‘À§´Ï¹Ì Â÷Æ®’ Æ®·»µå ¸®´õ ¾î¿öÁî (WIA Trend Leader Awards) 2019³â 01¿ù ¿©ÀÚ ºÎ¹®¿¡ ºí·¢ÇÎÅ©, ¾ÆÀÌÁî¿ø, Ã»ÇÏ, ¿¡ÀÌÇÎÅ©°¡ ÈÄº¸·Î Áö¸íµÇ¾ú´Ù. 

À§´Ï¹Ì Â÷Æ®ÃøÀº Áö³­ 15ÀÏ Æ®À§ÅÍ¿Í °ø½Ä Â÷Æ®¸¦ ÅëÇØ °¢ ºÎ¹® ÈÄº¸ ¸í´ÜÀ» °ø°³ÇÏ¿´´Ù. À§´Ï¹Ì Â÷Æ®´Â ³»ºÎ ¾Ë°í¸®Áò¿¡ ÀÇÇØ ¼öÁýµÇ´Â Æ®À§ÅÍ, ÆäÀÌ½ººÏ, ÀÎ½ºÅ¸±×·¥, ³×ÀÌ¹ö, ±¸±Û µîÀÇ Æ®·»µå Á¡¼ö¿Í À½¿ø»çÀÌÆ® Á¡¼ö, ºôº¸µå, MTV, ¸ÞÅ¸Å©¸®Æ½µî ÇØ¿Ü À½¾Ç Àü¹® ¸Å°ÅÁøµîÀÇ Á¡¼ö¸¦ Á¾ÇÕÇÏ¿© 4¸íÀÇ ÈÄº¸¸¦ ³ë¹Ì³×ÀÌÆ®ÇÏ¿´´Ù. 

   
 

¶ÇÇÑ ¸ðµç ³ë¹Ì³×ÀÌÆ® Á¡¼ö¸¦ °ø°³ÇÏ¿© ±¹³»¿¡¼­ °³ÃÖµÇ´Â Å¸ ¾î¿öÁîµé°ú´Â È®½ÇÈ÷ ´Ù¸£´Ù´Â ºÐÀ§±â·Î ÆÒµéÀÇ ±â´ë¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Ù. 

³ë¹Ì³×ÀÌÆ® Á¡¼ö¿¡¼­ ºí·¢ÇÎÅ© 3.54Á¡, ¾ÆÀÌÁî¿ø 1.85Á¡, Ã»ÇÏ 2.84Á¡, ¿¡ÀÌÇÎÅ© 2.30Á¡À¸·Î ÀÌ Áß ºí·¢ÇÎÅ©´Â Áö³­ 2018³â 01¿ù ¾î¿öÁî¿¡ ÀÌ¾î ¿¬¼Ó ³ë¹Ì³×ÀÌÆ®µÇ´Â ±â·ÏÀ» ¼¼¿üÀ¸¸ç, Æ¯È÷ À½¿øÁö¼ö´Â ÇÑ±¹, ¹Ì±¹, À¯·´, ¾Æ½Ã¾Æ 4°¡Áö ºÐ¾ß¿¡ ´ëÇÑ Á¡¼ö¸¦ ±â·ÏÇÏ¿© ±¹Á¦Àû ¾î¿öÁîÀÇ ¸é¸ð¸¦ ³ªÅ¸³Â´Ù. 

   
 

À§´Ï¹Ì Â÷Æ®¿¡¼­ ÁøÇàÇÏ´Â Æ®·»µå ¸®´õ ¾î¿öÁî´Â °ø½Ä »çÀÌÆ®¸¦ ÅëÇØ ¸Å¿ù 15ÀÏ ³ë¹Ì³×ÀÌÆ®¿Í ÅõÇ¥¸¦ µ¿½Ã¿¡ °ø°³ÇÏ¸ç, ´ÙÀ½ ´Þ 14ÀÏ±îÁö ÅõÇ¥¸¦ ÁøÇà, 20ÀÏ ÃÑÁ¡À» °ø°³ÇÏ¿© ¼ö»óÀÚ¸¦ °áÁ¤ÇÑ´Ù. 

ÅõÇ¥´Â ´ëÇÑ¹Î±¹À» Æ÷ÇÔÇÏ¿© ¹Ì±¹, ÀÎµµ³×½Ã¾Æ, ÇÊ¸®ÇÉ, ÇÁ¶û½º, ¿µ±¹, ÀÏº», º£Æ®³² µî 56°³±¹, 6°³ ¾ð¾î±Ç¿¡¼­ ÁøÇàµÇ¸ç, ¼ö»óÀÚ´Â ÇöÁö ¾ð·ÐÀÇ ÁÖ¸ñÀ» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖµµ·Ï Áö¿øÇÑ´Ù. 

   
 

ÇÑÆí À§´Ï¹Ì Â÷Æ®´Â ÃÖ±Ù ±¹³» ¾ÆÀÌµ¹ ¹ÂÁ÷ºñµð¿À Á¶È¸¼ö TOP 10À» °ø°³, ÀÌ Áß ºí·¢ÇÎÅ©°¡ 3°³ (¶ÑµÎ¶ÑµÎ 2À§, ¸¶Áö¸·Ã³·³ 3À§, ºÕ¹Ù¾ß 5À§) Æ®¿ÍÀÌ½º°¡ 1°³ (TT 7À§)¸¦ Â÷ÁöÇÏ¿´´Ù.    µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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  • 2019³â 1¿ù Æ®·»µå ¸®´õ ¾î¿öÁî ³²ÀÚ ºÎºÐ, '¿¢¼Ò'. 'À§³Ê', 'ºñÅõºñ', '¹æÅº¼Ò³â´Ü, ³ë¹Ì³×ÀÌÆ®
  • ¹è¿ì ±èÁÖ·É, 'SKYÄ³½½' ¿¡¼­ '¼¼¸®ÀÌ¸ð' ¿ªÇÒ·Î Ãâ¿¬
  • ½ÅÀÎ¹è¿ì ¹Ì¶÷, MBC »õ ¼ö¸ñµå¶ó¸¶ ¡®º½ÀÌ ¿À³ª º½¡¯ Ãâ¿¬ È®Á¤
  • ¹è¿ì ÇãÀçÈ£, KBS 2TV ¡®±¹¹Î¿©·¯ºÐ¡¯ Ãâ¿¬...ÀÇÇÇÆÄ 'ÃÖÇÊÁÖ' ¿ª
  • °¡¼ö ½Å¼ºÈÆ, 3¿ù13~14ÀÏ ÀÏº» ¿À»çÄ« ¹ö½ºÅ· °ø¿¬
    • 2019³â 1¿ù Æ®·»µå ¸®´õ ¾î¿öÁî ³²ÀÚ ºÎºÐ, '¿¢¼Ò'. 'À§³Ê', 'ºñÅõºñ', '¹æÅº¼Ò³â´Ü, ³ë¹Ì³×ÀÌÆ® 2019³â 1¿ù Æ®·»µå ¸®´õ ¾î¿öÁî ³²ÀÚ ºÎºÐ, '¿¢¼Ò'. 'À§³Ê', 'ºñÅõºñ', '¹æÅº¼Ò³â´Ü, ³ë¹Ì³×ÀÌÆ®
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    9
    ºÎÆò±â±¸ÇÊ¶óÅ×½º, ºÎÆòÇÃ¶óÀ×¿ä°¡ "NKÇÃ¶óÀ× ¾Ø ÇÊ¶óÅ×½º" »õÇØ¸ÂÀÌ ÇÁ·Î¸ð¼Ç
    10
    ¿ï»ê³»ÀÏÆ÷·³, ¿ï»ê½ÃÆ¼È£ÅÚ¿¡¼­ 'Ã¢¸³½Ä ¹× ½ÉÆ÷Áö¾ö' °³ÃÖ
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2019³â 1¿ù 18ÀÏ~)
    Áß³â ¿©¼ºµéÀÇ °í¹Î, ¼ÖÁ÷¡¤À¯ÄèÇÏ°Ô Ç®¾î³»´Ù
    ¿ï»ê½ÃÇâ ¡®2019 ½Å³âÀ½¾ÇÈ¸¡¯ 25ÀÏ °³ÃÖ
    ¡°¸íÀÛ °ø¿¬¿¹¼úµé ¿µ»óÀ¸·Î Áñ°Üº¸¼¼¿ä¡±
    ¿ïÁÖ¹®¿¹È¸°ü ¡®ÇÏ¿ì½º ÄÜ¼­Æ®¡¯ ½ÃÁð±Ç ÆÇ¸Å

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01105 | ¹ßÇàÀÎ : (ÁÖ)°æ»óÀÏº¸ ¾öÁÖÈ£ | ÆíÁýÀÎ : ¾öÁÖÈ£ | µî·Ï³¯Â¥ : 2018³â 4¿ù 23ÀÏ
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