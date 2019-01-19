ºí·¢ÇÎÅ©, ¾ÆÀÌÁî¿ø, Ã»ÇÏ, ¿¡ÀÌÇÎÅ©, À§´Ï¹Ì Â÷Æ® Æ®·»µå ¸®´õ ¾î¿öÁî ÈÄº¸¿¡ ¿Ã¶ó

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À¯Æ©ºê ¹ÂÁ÷ºñµð¿À ½Ç½Ã°£ Â÷Æ®¿Í ÀÎÁõÁ¦µµ µîÀ¸·Î ¾ÆÀÌµ¹ Æ®·»µå ÁöÇ¥¸¦ Á¦½ÃÇÏ´Â ‘À§´Ï¹Ì Â÷Æ®’ Æ®·»µå ¸®´õ ¾î¿öÁî (WIA Trend Leader Awards) 2019³â 01¿ù ¿©ÀÚ ºÎ¹®¿¡ ºí·¢ÇÎÅ©, ¾ÆÀÌÁî¿ø, Ã»ÇÏ, ¿¡ÀÌÇÎÅ©°¡ ÈÄº¸·Î Áö¸íµÇ¾ú´Ù.
À§´Ï¹Ì Â÷Æ®ÃøÀº Áö³ 15ÀÏ Æ®À§ÅÍ¿Í °ø½Ä Â÷Æ®¸¦ ÅëÇØ °¢ ºÎ¹® ÈÄº¸ ¸í´ÜÀ» °ø°³ÇÏ¿´´Ù. À§´Ï¹Ì Â÷Æ®´Â ³»ºÎ ¾Ë°í¸®Áò¿¡ ÀÇÇØ ¼öÁýµÇ´Â Æ®À§ÅÍ, ÆäÀÌ½ººÏ, ÀÎ½ºÅ¸±×·¥, ³×ÀÌ¹ö, ±¸±Û µîÀÇ Æ®·»µå Á¡¼ö¿Í À½¿ø»çÀÌÆ® Á¡¼ö, ºôº¸µå, MTV, ¸ÞÅ¸Å©¸®Æ½µî ÇØ¿Ü À½¾Ç Àü¹® ¸Å°ÅÁøµîÀÇ Á¡¼ö¸¦ Á¾ÇÕÇÏ¿© 4¸íÀÇ ÈÄº¸¸¦ ³ë¹Ì³×ÀÌÆ®ÇÏ¿´´Ù.
¶ÇÇÑ ¸ðµç ³ë¹Ì³×ÀÌÆ® Á¡¼ö¸¦ °ø°³ÇÏ¿© ±¹³»¿¡¼ °³ÃÖµÇ´Â Å¸ ¾î¿öÁîµé°ú´Â È®½ÇÈ÷ ´Ù¸£´Ù´Â ºÐÀ§±â·Î ÆÒµéÀÇ ±â´ë¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
³ë¹Ì³×ÀÌÆ® Á¡¼ö¿¡¼ ºí·¢ÇÎÅ© 3.54Á¡, ¾ÆÀÌÁî¿ø 1.85Á¡, Ã»ÇÏ 2.84Á¡, ¿¡ÀÌÇÎÅ© 2.30Á¡À¸·Î ÀÌ Áß ºí·¢ÇÎÅ©´Â Áö³ 2018³â 01¿ù ¾î¿öÁî¿¡ ÀÌ¾î ¿¬¼Ó ³ë¹Ì³×ÀÌÆ®µÇ´Â ±â·ÏÀ» ¼¼¿üÀ¸¸ç, Æ¯È÷ À½¿øÁö¼ö´Â ÇÑ±¹, ¹Ì±¹, À¯·´, ¾Æ½Ã¾Æ 4°¡Áö ºÐ¾ß¿¡ ´ëÇÑ Á¡¼ö¸¦ ±â·ÏÇÏ¿© ±¹Á¦Àû ¾î¿öÁîÀÇ ¸é¸ð¸¦ ³ªÅ¸³Â´Ù.
À§´Ï¹Ì Â÷Æ®¿¡¼ ÁøÇàÇÏ´Â Æ®·»µå ¸®´õ ¾î¿öÁî´Â °ø½Ä »çÀÌÆ®¸¦ ÅëÇØ ¸Å¿ù 15ÀÏ ³ë¹Ì³×ÀÌÆ®¿Í ÅõÇ¥¸¦ µ¿½Ã¿¡ °ø°³ÇÏ¸ç, ´ÙÀ½ ´Þ 14ÀÏ±îÁö ÅõÇ¥¸¦ ÁøÇà, 20ÀÏ ÃÑÁ¡À» °ø°³ÇÏ¿© ¼ö»óÀÚ¸¦ °áÁ¤ÇÑ´Ù.
ÅõÇ¥´Â ´ëÇÑ¹Î±¹À» Æ÷ÇÔÇÏ¿© ¹Ì±¹, ÀÎµµ³×½Ã¾Æ, ÇÊ¸®ÇÉ, ÇÁ¶û½º, ¿µ±¹, ÀÏº», º£Æ®³² µî 56°³±¹, 6°³ ¾ð¾î±Ç¿¡¼ ÁøÇàµÇ¸ç, ¼ö»óÀÚ´Â ÇöÁö ¾ð·ÐÀÇ ÁÖ¸ñÀ» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖµµ·Ï Áö¿øÇÑ´Ù.
ÇÑÆí À§´Ï¹Ì Â÷Æ®´Â ÃÖ±Ù ±¹³» ¾ÆÀÌµ¹ ¹ÂÁ÷ºñµð¿À Á¶È¸¼ö TOP 10À» °ø°³, ÀÌ Áß ºí·¢ÇÎÅ©°¡ 3°³ (¶ÑµÎ¶ÑµÎ 2À§, ¸¶Áö¸·Ã³·³ 3À§, ºÕ¹Ù¾ß 5À§) Æ®¿ÍÀÌ½º°¡ 1°³ (TT 7À§)¸¦ Â÷ÁöÇÏ¿´´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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