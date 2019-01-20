´ë¹Ú³­ µå¶ó¸¶ ¡®SKYÄ³½½¡¯ ¼Ó ºû³ª´Â ¹è¿ì ¿À³ª¶ó

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¸Å È¸ ±äÀå°¨ ³ÑÄ¡°í ¼û ¸·È÷´Â Àü°³¿Í ¿¬Ãâ·Î ³ôÀº ½ÃÃ»·ü°ú ÈÁ¦¼ºÀ» ±â·ÏÇÏ°í ÀÖ´Â JTBC ±ÝÅäµå¶ó¸¶ ‘SKYÄ³½½’ÀÌ Á¾¿µ±îÁö ¸î È¸ ³²°ÜµÎÁö ¾ÊÀº °¡¿îµ¥, ´ëÃ¼ºÒ°¡ ¸íÇ° ¹è¿ì ¿À³ª¶óÀÇ Áø°¡°¡ 200% ¹ßÈÖµÇ¸é¼ ´©±¸º¸´Ù Å« È£Æò°ú ÈÁ¦¸¦ ºÒ·¯ ¸ðÀ¸°í ÀÖ´Ù.
Çö½ÇÀ» ¹Ý¿µÇÑ ¼ÒÀç¿Í ¹Ì½ºÅÍ¸®ÇÏ°í ºü¸¥ Àü°³·Î ½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ °ø°¨°ú Èï¹Ì¸¦ µ¿½Ã¿¡ ÀÚ±ØÇÏ¸ç Å« »ç¶ûÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Â JTBC µå¶ó¸¶ ‘SKYÄ³½½’ÀÌ Á¾¿µ±îÁö ´Ü 2È¸¸¸À» ³²°ÜµÎ°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥, ¹è¿ì ¿À³ª¶ó°¡ ÀÛÇ° ¼Ó¿¡¼ Ä³¸¯ÅÍ ¼ÒÈ´Â ¹°·Ð, Âû¶± °°Àº ½ÌÅ©·ÎÀ²À» ÀÚ¶ûÇÏ¸ç ¸Å·Â Æ÷ÅÙÀ» ÅÍ¶ß¸®´Â µî ºûÀ» ¹ßÈÖÇÏ°í ÀÖ´Ù.
‘ÂðÂðÈ¦¸¯’ ‘ÂðÂð Àü¼º½Ã´ë’¶ó°í ÇØµµ °ú¾ðÀÌ ¾Æ´Ò ¸¸Å ‘SKYÄ³½½’¿¡¼ ¹è¿ì ¿À³ª¶óÀÇ ÈÁ¦¼º°ú ÀÎ±â°¡ ³ª³¯ÀÌ ´Ã°í ÀÖ´Ù.
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ÀÌ¿Ü¿¡µµ ±Ø Áß¿¡¼ ´Ü¼øÈ÷ ¾ö¸¶·Î¼ÀÇ ¸ð½À¸¸ º¼ ¼ö ÀÖ´Â °Ô ¾Æ´Ï¶ó ‘ÁøÁøÈñ’¶ó´Â ÀÎ¹° ÀÚÃ¼¿¡ ´ëÇÑ ´Ù¾çÇÑ ¸Å·Â°ú °³¼ºÀ» Àß ±×·Á³» 10´ëºÎÅÍ 40-50´ë±îÁö Æø ³ÐÀº ¿¬·ÉÃþÀÇ »ç¶ûÀ» ÇÑ ¸ö¿¡ ¹ÞÀ¸¸ç “ÂðÂð ¾Ç°³ ±×°Ô ¹Ù·Î ³ª!!” ”ÀÌ ¾ð´Ï žÍÄÉ ÀÌ»µ….?♥” µî ¶ß°Å¿î È£ÀÀÀ» ¾ò°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ·¸µí, ‘ÁøÁøÈñ’·Î ¸¹Àº »ç¶ûÀ» ¹ÞÀ¸¸ç ÀÎ»ýÄ³¸¯ÅÍ °»½ÅÇÑ ¹è¿ì ¿À³ª¶ó°¡ ³²Àº 3È¸Â÷ µ¿¾È ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ¿¬±â·Â°ú º»ÀÎ¸¸ÀÇ ¸Å·ÂÀ¸·Î ¾ó¸¶³ª ´õ ±ØÀÇ È°·ÂÀ» ÁÙÁö, ‘ÁøÁøÈñ’·Î¼ÀÇ ¸¶Áö¸·À» ¾î¶»°Ô Àå½ÄÇÒ Áö ±× ±â´ë°¨Àº Ä¿Áö°í ÀÖ´Ù.
ÇÑÆí, ¹è¿ì ¿À³ª¶ó´Â ¸ÃÀº ÀÛÇ°¸¶´Ù ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ¿¬±â·Â°ú Ä³¸¯ÅÍ ¼ÒÈ·ÂÀ» ¼±º¸ÀÌ¸ç ‘¸íÇ° ½Å½ºÆ¿·¯’·Î ¸¹Àº ´ëÁßµéÀÇ °ü½ÉÀ» ¹Þ¾Ò´Ù. ÀÌÈÄ ‘³ªÀÇ ¾ÆÀú¾¾’(tvN)¿¡¼ ‘Á¤Èñ’·Î, ¿¬ÀÌ¾î ÀÌ¹ø JTBC ‘SKYÄ³½½’¿¡¼ ‘ÁøÁøÈñ’ Ä³¸¯ÅÍ±îÁö ¹è¿ì ¿À³ª¶ó´Â ¸Å·Â Æ÷ÅÙÀ» ÅÍ¶ß¸®¸ç “¿À³ª¶ó ¹è¿ì´Ô ÁøÂ¥ ¹Ï°í º»´Ùbb” “³ªÀÇ ¾ÆÀú¾¾ ¶§ Á¤Èñ ÀÎ»ý Ä³¸¯ÅÍ¿´´Âµ¥ ÀÌ¹ø ÂðÂðµµ ´ë¹ÚÀÌ´Ù!!” “¿ª½Ã ÂðÂðÈ¦¸¯! ³ª¿Ã ¶§¸¶´Ù »çÀÌ´Ù ¿ø¼¦!” µî ÀÎ»ý Ä³¸¯ÅÍ¸¦ °»½ÅÇØ ³ª°¡°í ÀÖ´Ù.
ÀÌÁ¦´Â ‘¹«Á¶°Ç ¹Ï°í º¸´Â’ ´ëÃ¼ºÒ°¡ ¹è¿ì°¡ µÈ ¸Å·Â¸¸Á¡ ¹è¿ì ¿À³ª¶ó°¡ Â÷±âÀÛÀº ¹°·Ð, ¾ÕÀ¸·Î ¾î¶² ´Ù¾çÇÑ È°µ¿°ú ¸Å·ÂÀûÀÎ ¸ð½ÀÀ¸·Î ´ëÁßµéÀÇ ¸¶À½À» ´õ¿í ¸Å·á½ÃÅ³Áö ±× ±Ã±ÝÁõ°ú °ü½ÉÀº ³ª³¯ÀÌ ³ô¾ÆÁö°í ÀÖ´Ù.
ÇÑÆí, ¹è¿ì ¿À³ª¶ó°¡ ‘ÁøÁøÈñ’·Î ³²Àº È¸Â÷ µ¿¾È ¾î¶°ÇÑ ¸ð½ÀÀ¸·Î ±ØÀÇ È°·ÂÀ» ´õÇÒ Áö ¸¹Àº °ü½ÉÀÌ ½ñ¾ÆÁö°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥, Á¾¿µ±îÁö ¾ó¸¶ ³²Áö ¾ÊÀº µå¶ó¸¶ ‘SKYÄ³½½’Àº ¸ÅÁÖ ±Ý, Åä ¹ã 11½Ã¿¡ JTBC¸¦ ÅëÇØ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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