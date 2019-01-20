´ë¹Ú³­ µå¶ó¸¶ ¡®SKYÄ³½½¡¯ ¼Ó ºû³ª´Â ¹è¿ì ¿À³ª¶ó

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2019.1.20 ÀÏ 19:37
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2019.01.20  
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¡ã ´ë¹ÚÇàÁøÀ» ÇÏ°í ÀÖ´Â µå¶ó¸¶ 'SKYÄ³½½'ÀÇ ÀïÀïÇÑ ¹è¿ìµé¼Ó¿¡¼­ ¿­¿¬À» ÆîÄ¡°í ÀÖ´Â ¹è¿ì ¿À³ª¶ó

¸Å È¸ ±äÀå°¨ ³ÑÄ¡°í ¼û ¸·È÷´Â Àü°³¿Í ¿¬Ãâ·Î ³ôÀº ½ÃÃ»·ü°ú È­Á¦¼ºÀ» ±â·ÏÇÏ°í ÀÖ´Â JTBC ±ÝÅäµå¶ó¸¶ ‘SKYÄ³½½’ÀÌ Á¾¿µ±îÁö ¸î È¸ ³²°ÜµÎÁö ¾ÊÀº °¡¿îµ¥, ´ëÃ¼ºÒ°¡ ¸íÇ° ¹è¿ì ¿À³ª¶óÀÇ Áø°¡°¡ 200% ¹ßÈÖµÇ¸é¼­ ´©±¸º¸´Ù Å« È£Æò°ú È­Á¦¸¦ ºÒ·¯ ¸ðÀ¸°í ÀÖ´Ù.

Çö½ÇÀ» ¹Ý¿µÇÑ ¼ÒÀç¿Í ¹Ì½ºÅÍ¸®ÇÏ°í ºü¸¥ Àü°³·Î ½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ °ø°¨°ú Èï¹Ì¸¦ µ¿½Ã¿¡ ÀÚ±ØÇÏ¸ç Å« »ç¶ûÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Â JTBC µå¶ó¸¶ ‘SKYÄ³½½’ÀÌ Á¾¿µ±îÁö ´Ü 2È¸¸¸À» ³²°ÜµÎ°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥, ¹è¿ì ¿À³ª¶ó°¡ ÀÛÇ° ¼Ó¿¡¼­ Ä³¸¯ÅÍ ¼ÒÈ­´Â ¹°·Ð, Âû¶± °°Àº ½ÌÅ©·ÎÀ²À» ÀÚ¶ûÇÏ¸ç ¸Å·Â Æ÷ÅÙÀ» ÅÍ¶ß¸®´Â µî ºûÀ» ¹ßÈÖÇÏ°í ÀÖ´Ù.

‘ÂðÂðÈ¦¸¯’ ‘ÂðÂð Àü¼º½Ã´ë’¶ó°í ÇØµµ °ú¾ðÀÌ ¾Æ´Ò ¸¸Å­ ‘SKYÄ³½½’¿¡¼­ ¹è¿ì ¿À³ª¶óÀÇ È­Á¦¼º°ú ÀÎ±â°¡ ³ª³¯ÀÌ ´Ã°í ÀÖ´Ù. 

Æ¯È÷, ±íÀº ¿¬±â·Â°ú ½Ã¿ø½Ã¿øÇÑ µñ¼Ç, ¸À±ò ³ª´Â ´ë»ç Ã³¸®·Î Ä³¸¯ÅÍ¸¦ ¿Ïº® ¼ÒÈ­ÇØ ½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ ³ÑÄ¡´Â »ç¶ûÀ» ¹Þ´Â °ÍÀº ¹°·Ð, Çì¾î½ºÅ¸ÀÏºÎÅÍ ÀÇ»ó, °¡¹æ, ¾×¼¼¼­¸® µî ¿¬±â ¿Ü¿¡ ÀÏ¸í ‘ÂðÂð ½ºÅ¸ÀÏ’·Î ¹è¿ì ¿À³ª¶óÀÇ ½ºÅ¸ÀÏ¸µ±îÁö ²ÙÁØÈ÷ È­Á¦ µÇ°í ÀÖ´Ù.

ÀÌ¿Ü¿¡µµ ±Ø Áß¿¡¼­ ´Ü¼øÈ÷ ¾ö¸¶·Î¼­ÀÇ ¸ð½À¸¸ º¼ ¼ö ÀÖ´Â °Ô ¾Æ´Ï¶ó ‘ÁøÁøÈñ’¶ó´Â ÀÎ¹° ÀÚÃ¼¿¡ ´ëÇÑ ´Ù¾çÇÑ ¸Å·Â°ú °³¼ºÀ» Àß ±×·Á³» 10´ëºÎÅÍ 40-50´ë±îÁö Æø ³ÐÀº ¿¬·ÉÃþÀÇ »ç¶ûÀ» ÇÑ ¸ö¿¡ ¹ÞÀ¸¸ç “ÂðÂð ¾Ç°³ ±×°Ô ¹Ù·Î ³ª!!” ”ÀÌ ¾ð´Ï žÍÄÉ ÀÌ»µ….?♥” µî ¶ß°Å¿î È£ÀÀÀ» ¾ò°í ÀÖ´Ù.

ÀÌ·¸µí, ‘ÁøÁøÈñ’·Î ¸¹Àº »ç¶ûÀ» ¹ÞÀ¸¸ç ÀÎ»ýÄ³¸¯ÅÍ °»½ÅÇÑ ¹è¿ì ¿À³ª¶ó°¡ ³²Àº 3È¸Â÷ µ¿¾È ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ¿¬±â·Â°ú º»ÀÎ¸¸ÀÇ ¸Å·ÂÀ¸·Î ¾ó¸¶³ª ´õ ±ØÀÇ È°·ÂÀ» ÁÙÁö, ‘ÁøÁøÈñ’·Î¼­ÀÇ ¸¶Áö¸·À» ¾î¶»°Ô Àå½ÄÇÒ Áö ±× ±â´ë°¨Àº Ä¿Áö°í ÀÖ´Ù.

ÇÑÆí, ¹è¿ì ¿À³ª¶ó´Â ¸ÃÀº ÀÛÇ°¸¶´Ù ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ¿¬±â·Â°ú Ä³¸¯ÅÍ ¼ÒÈ­·ÂÀ» ¼±º¸ÀÌ¸ç ‘¸íÇ° ½Å½ºÆ¿·¯’·Î ¸¹Àº ´ëÁßµéÀÇ °ü½ÉÀ» ¹Þ¾Ò´Ù. ÀÌÈÄ ‘³ªÀÇ ¾ÆÀú¾¾’(tvN)¿¡¼­ ‘Á¤Èñ’·Î, ¿¬ÀÌ¾î ÀÌ¹ø JTBC ‘SKYÄ³½½’¿¡¼­ ‘ÁøÁøÈñ’ Ä³¸¯ÅÍ±îÁö ¹è¿ì ¿À³ª¶ó´Â ¸Å·Â Æ÷ÅÙÀ» ÅÍ¶ß¸®¸ç “¿À³ª¶ó ¹è¿ì´Ô ÁøÂ¥ ¹Ï°í º»´Ùbb” “³ªÀÇ ¾ÆÀú¾¾ ¶§ Á¤Èñ ÀÎ»ý Ä³¸¯ÅÍ¿´´Âµ¥ ÀÌ¹ø ÂðÂðµµ ´ë¹ÚÀÌ´Ù!!” “¿ª½Ã ÂðÂðÈ¦¸¯! ³ª¿Ã ¶§¸¶´Ù »çÀÌ´Ù ¿ø¼¦!” µî ÀÎ»ý Ä³¸¯ÅÍ¸¦ °»½ÅÇØ ³ª°¡°í ÀÖ´Ù.

ÀÌÁ¦´Â ‘¹«Á¶°Ç ¹Ï°í º¸´Â’ ´ëÃ¼ºÒ°¡ ¹è¿ì°¡ µÈ ¸Å·Â¸¸Á¡ ¹è¿ì ¿À³ª¶ó°¡ Â÷±âÀÛÀº ¹°·Ð, ¾ÕÀ¸·Î ¾î¶² ´Ù¾çÇÑ È°µ¿°ú ¸Å·ÂÀûÀÎ ¸ð½ÀÀ¸·Î ´ëÁßµéÀÇ ¸¶À½À» ´õ¿í ¸Å·á½ÃÅ³Áö ±× ±Ã±ÝÁõ°ú °ü½ÉÀº ³ª³¯ÀÌ ³ô¾ÆÁö°í ÀÖ´Ù.

ÇÑÆí, ¹è¿ì ¿À³ª¶ó°¡ ‘ÁøÁøÈñ’·Î ³²Àº È¸Â÷ µ¿¾È ¾î¶°ÇÑ ¸ð½ÀÀ¸·Î ±ØÀÇ È°·ÂÀ» ´õÇÒ Áö ¸¹Àº °ü½ÉÀÌ ½ñ¾ÆÁö°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥, Á¾¿µ±îÁö ¾ó¸¶ ³²Áö ¾ÊÀº µå¶ó¸¶ ‘SKYÄ³½½’Àº ¸ÅÁÖ ±Ý, Åä ¹ã 11½Ã¿¡ JTBC¸¦ ÅëÇØ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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  • ¹è¿ì ±èÁÖ·É, 'SKYÄ³½½' ¿¡¼­ '¼¼¸®ÀÌ¸ð' ¿ªÇÒ·Î Ãâ¿¬
  • ½ÅÀÎ¹è¿ì ¹Ì¶÷, MBC »õ ¼ö¸ñµå¶ó¸¶ ¡®º½ÀÌ ¿À³ª º½¡¯ Ãâ¿¬ È®Á¤
  • ¹è¿ì ÇãÀçÈ£, KBS 2TV ¡®±¹¹Î¿©·¯ºÐ¡¯ Ãâ¿¬...ÀÇÇÇÆÄ 'ÃÖÇÊÁÖ' ¿ª
  • °¡¼ö ½Å¼ºÈÆ, 3¿ù13~14ÀÏ ÀÏº» ¿À»çÄ« ¹ö½ºÅ· °ø¿¬
    • 2019³â 1¿ù Æ®·»µå ¸®´õ ¾î¿öÁî ³²ÀÚ ºÎºÐ, '¿¢¼Ò'. 'À§³Ê', 'ºñÅõºñ', '¹æÅº¼Ò³â´Ü, ³ë¹Ì³×ÀÌÆ® 2019³â 1¿ù Æ®·»µå ¸®´õ ¾î¿öÁî ³²ÀÚ ºÎºÐ, '¿¢¼Ò'. 'À§³Ê', 'ºñÅõºñ', '¹æÅº¼Ò³â´Ü, ³ë¹Ì³×ÀÌÆ®
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    ¿ï»ê½ÃÇâ ¡®2019 ½Å³âÀ½¾ÇÈ¸¡¯ 25ÀÏ °³ÃÖ
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    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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