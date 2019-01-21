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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2019.1.21 ¿ù 15:21
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Áñ°Å¿î Ä·ÆäÀÎ Âü¿© ¹®È­¸¦ ¸¸µå´Â ¹Ì¸®³» ¸¶¼ú±Ø´ÜÀÇ Æ¯º° ÀÌº¥Æ®
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2019.01.21  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   

´©±¸³ª ½±°Ô Ä·ÆäÀÎ¿¡ µ¿ÂüÇÏ¸ç, ¼±¹°µµ ³ª´©´Â Áñ°Å¿î ÀÌº¥Æ®¸¦ ½ÃÀÛÇÑ´Ù.

¹Ì¸®³» ¸¶¼ú±Ø´ÜÀº 1¿ù 21ÀÏÀ» ½ÃÀÛÀ¸·Î ¸ÅÁÖ ¿ù¿äÀÏ¸¶´Ù Ä·ÆäÀÎÀ» È°¿ëÇÑ °¢Á¾ ÀÌº¥Æ®¸¦ ½ÃÀÛÇÑ´Ù. 

ÀÌ¹ø Ã¹ Ä·ÆäÀÎÀ¸·Î´Â “»¡´ë ¾È ¾²±â”·Î Áö³­ Ä·ÆäÀÎ ¿µ»óÀÇ °ü½É¿¡ ÈûÀÔ¾î ÀÌ¹ø ÀÌº¥Æ®¸¦ ÁØºñÇÏ°Ô µÇ¾ú´Ù°í ÇÑ´Ù.

Ä·ÆäÀÎ¿¡ Âü¿©ÇÏ´Â ¹æ¹ýÀº ¸Å¿ì °£´ÜÇÏ´Ù. “»¡´ë ¾È ¾²±â”°ü·Ã ¿µ»óÀ» °¨»óÇÑ µÚ. ÀÚ½ÅÀÌ °¡Áö°í ÀÖ´Â »ý°¢À» »ç¶÷µé°ú ÇÔ²² °øÀ¯ÇÏ¸é µÈ´Ù. È¤Àº Á÷Á¢ º»ÀÎÀÌ »ýÈ°¿¡ Àû¿ë½ÃÄÑº» ÈÄ±â µîÀ» ³²°ÜÁÖ¸é ±× ¸ðµç °ÍµéÀÌ Ä·ÆäÀÎ Âü¿©·Î ÀÎÁ¤µÈ´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù.

ÀÌ·± ÀÛÁö¸¸ ¶æ ±íÀº ÀÌº¥Æ®¸¦ À§ÇØ ¸¹Àº È¸»ç°¡ ÇÔ²²ÇØÁÖ°í ÀÖ´Ù. FANTASKIN(ÆÇÅ¸½ºÅ²), 2920DESIGN, È¦¸®°í¸®º», ³×¿À¹Ùµð°¡ ±× È¸»çÀÌ´Ù.

°¢ È¸»çµéÀº È¸»çÀÇ ´ëÇ¥ ¸ÞÀÌÄ¿ »óÇ°µéÀ» Ä·ÆäÀÎ¿¡ Âü¿©ÇÏ´Â »ç¶÷µéÀ» À§ÇØ Á¦°øÇÒ ¿¹Á¤ÀÌÀÌ¸ç, ÀÏºÎ Ä·ÆäÀÎ¿¡¼­´Â ¸ð±ÝÈ°µ¿ ¶ÇÇÑ ÁøÇàÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

¹Ì¸®³» ¸¶¼ú±Ø´ÜÀº ÀÌ¹ø “»¡´ë ¾È ¾²±â”¿Ü¿¡µµ ÀÚ»ì¿¹¹æ, ÇÐ±³Æø·Â¿¹¹æ µî °¢Á¾ »çÈ¸¹®Á¦³ª Ã»¼Ò³â ¹®Á¦¿¡ °ü·ÃµÈ °¢Á¾ Ä·ÆäÀÎÀÌ³ª ÀÇ°ß ³ª´©±â ÀÌº¥Æ®¸¦ ÁøÇàÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ¸ç, ÀÌ¸¦ ÅëÇØ ÀÛÁö¸¸ ÀÇ¹Ì ÀÖ´Â È°µ¿À» ±â´ëÇÑ´Ù°í ÇÑ´Ù.

¹Ì¸®³» ¸¶¼ú±Ø´ÜÀº ¼ö¿ø¿¡ À§Ä¡ÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, ±ØÀå »ó½Ã°ø¿¬Àº ¹°·Ð ÇÐ¿ø°ú Ã»¼Ò³â ÇÁ·Î±×·¥ µîÀ¸·Î À¯¸íÇÑ ÇÑ±¹ÀÇ ´ëÇ¥ ¸¶¼ú ºê·£µåÀÌ´Ù.  µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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