'°É Å©·¯½¬', Ã¹ ½Ì±Û ¾Ù¹üÀÎ '¸Þ¸ð¸®Áî (memories)' ¹Âºñ ½ºÆ¿ÄÆ °ø°³

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2019.3.22 ±Ý 19:07
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2019.03.22  
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¼Ò¼Ó»ç¿¡¼­´Â "ÀÌ¹ø '¸Þ¸ð¸®Áî' ¹Âºñ ½ºÆ¿¿¡´Â ¸â¹öµéÀÇ ÇÑÃþ ¾÷±×·¹ÀÌµåµÈ ºñÁÖ¾ó°ú ¾Æ·ÃÇÏ¸é¼­µµ ¼½½ÃÇÑ ¸Å·ÂÀÌ ÇÑÃþ ¼º¼÷ÇØÁø °¨¼ºÀ» ´À³¥ ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀ¸·Î ±â´ëÇÑ´Ù."°í ÇÇ·ÂÇß´Ù

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±×¸®°í "°£°áÇÑ ¸á·Îµð·Î Á» ´õ °î¿¡ ÀýÁ¦µÈ °¨Á¤À» Ç¥ÇöÇÏ¸ç, ´õ¿í Â÷°©°í ¸ùÈ¯ÀûÀÎ Å×¸¶¸¦ ¸¸µé¾î³½ ¹³¹ÙÅæ °îÀ¸·Î ¿Ï¼ºµÇ¾ú´Ù."°í µ¡ºÙ¿´´Ù.

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2019³â »ó¹Ý±â ±ºÅë·É µî±ØÀ» À§ÇÑ À§¹®°ø¿¬ ¹× ´ëÇÐ±³ ÃàÁ¦ ¼·¿Ü 1¼øÀ§¸¦ ÇâÇØ Æ¯º°ÇÑ ÇÁ·Î¸ð¼ÇÀ» ÁØºñÇÏ´Â °É±×·ì  '°É Å©·¯½¬'ÀÇ Ã¹ ½Å°î ¸Þ¸ð¸®Áî (memories)´Â Æ¼Àú´Â 4¿ù 5ÀÏ °ø°³µÇ¸ç  4¿ù 6ÀÏ Åä¿äÀÏ 2½Ã  ¾Ð±¸Á¤ KÈ¦¿¡¼­ ¼îÄÉÀÌ½º¸¦ °³ÃÖÇÑ´Ù.    µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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