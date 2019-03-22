'°É Å©·¯½¬', Ã¹ ½Ì±Û ¾Ù¹üÀÎ '¸Þ¸ð¸®Áî (memories)' ¹Âºñ ½ºÆ¿ÄÆ °ø°³

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|¡ã 4ÀÎÁ¶ '°É Å©·¯½¬' ¹Âºñ ½ºÆ¿ÄÆ / »çÁøÁ¦°ø ´ã¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®
´ã ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®´Â 22ÀÏ "¼Ò¼Ó 4ÀÎÁ¶ ±×·ì '°É Å©·¯½¬(Girl_Crush / º¸¹Ì, ÅÂ¸®, Áö¾Æ, ¿ä³ª'°¡ ¿©½Å ´À³¦ÀÌ °¡µæÇÑ ¹ÂÁ÷ºñµð¿À ½ºÆ¿ÄÆÀ» °ø°³Çß´Ù."°í ¹àÇû´Ù.
'°É Å©·¯½¬'´Â 3¿ù 22ÀÏ °ø½Ä SNS Ã¤³ÎÀ» ÅëÇØ¼ Ã¹ ½Ì±Û ¾Ù¹üÀÎ '¸Þ¸ð¸®Áî (memories)' ¹Âºñ ½ºÆ¿ÄÆÀ» °ø°³ÇØ ±â´ë°¨À» ÇÑÃþ ²ø¾î¿Ã¸®°í ÀÖ´Â ÆÀÀÌ´Ù.
¼Ò¼Ó»ç¿¡¼´Â "ÀÌ¹ø '¸Þ¸ð¸®Áî' ¹Âºñ ½ºÆ¿¿¡´Â ¸â¹öµéÀÇ ÇÑÃþ ¾÷±×·¹ÀÌµåµÈ ºñÁÖ¾ó°ú ¾Æ·ÃÇÏ¸é¼µµ ¼½½ÃÇÑ ¸Å·ÂÀÌ ÇÑÃþ ¼º¼÷ÇØÁø °¨¼ºÀ» ´À³¥ ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀ¸·Î ±â´ëÇÑ´Ù."°í ÇÇ·ÂÇß´Ù
'°É Å©·¯½¬'ÀÇ ¹Âºñ¿¡ ´ëÇØ¼´Â "¼öÃ¤ÈÃ³·³ ¾Æ¸§´Ù¿ì¸é¼µµ ¼¼·ÃµÈ ¿µ»ó¹Ì°¡ ´«±æÀ» ¸ðÀ¸¸ç ¾ÕÀ¸·Î ¹Âºñ º»Æí¿¡¼ ¾î¶°ÇÑ ¿µ»óÀÌ Àü°³µÉÁö º¸´Â ÀÌµéÀÇ ±Ã±ÝÁõÀ» ´õ¿í ÁõÆø½ÃÅ³ °ÍÀÌ´Ù."°í ¾ð±ÞÇß´Ù.
¶ÇÇÑ "ÀÌ¹ø '°É Å©·¯½¬'ÀÇ ½Å°î 'Memories'´Â 'Â÷°¡¿î ´À³¦ÀÇ Pluck synth, ±äÀå°¨À» ²ø¾î¿Ã¸®´Â Vox synth & Bell Lead°¡ ÁÖÃàÀÌ´Ù."°í ¼³¸íÀ» Çß´Ù.
±×¸®°í "°£°áÇÑ ¸á·Îµð·Î Á» ´õ °î¿¡ ÀýÁ¦µÈ °¨Á¤À» Ç¥ÇöÇÏ¸ç, ´õ¿í Â÷°©°í ¸ùÈ¯ÀûÀÎ Å×¸¶¸¦ ¸¸µé¾î³½ ¹³¹ÙÅæ °îÀ¸·Î ¿Ï¼ºµÇ¾ú´Ù."°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
¸â¹öµéÀº °îÀÇ ³»¿ë¿¡ ´ëÇØ¼ "Àå½Ã°£ÀÇ ¿¬¾Ö·Î ÀÎÇÑ ÀÍ¼÷ÇÔ¿¡ ¼Ó¾Æ »ó´ë¹æ¿¡ ´ëÇÑ ¼ÒÁßÇÔÀ» ÀÒ¾î¹ö¸° ¿¬ÀÎ¿¡°Ô ÀÌº°À» °íÇÏ´Â °îÀÌ´Ù."¶ó¸ç ÀÎÅÍºä¸¦ ¸¶ÃÆ´Ù.
2019³â »ó¹Ý±â ±ºÅë·É µî±ØÀ» À§ÇÑ À§¹®°ø¿¬ ¹× ´ëÇÐ±³ ÃàÁ¦ ¼·¿Ü 1¼øÀ§¸¦ ÇâÇØ Æ¯º°ÇÑ ÇÁ·Î¸ð¼ÇÀ» ÁØºñÇÏ´Â °É±×·ì '°É Å©·¯½¬'ÀÇ Ã¹ ½Å°î ¸Þ¸ð¸®Áî (memories)´Â Æ¼Àú´Â 4¿ù 5ÀÏ °ø°³µÇ¸ç 4¿ù 6ÀÏ Åä¿äÀÏ 2½Ã ¾Ð±¸Á¤ KÈ¦¿¡¼ ¼îÄÉÀÌ½º¸¦ °³ÃÖÇÑ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >